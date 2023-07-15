Reuters الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك-يول

وصل الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك-يول إلى العاصمة الأوكرانية كييف، في زيارة مفاجئة غير معلَنة هي الأولى من نوعها، التقى فيها نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقبل لقاء زيلينسكي، زار يون موقع مذبحة بوتشا، إلى الشمال من العاصمة كييف، كما زار الرئيس الكوري الجنوبي مدينة إربين التي شهدت هجمات صاروخية مكثفة على مناطق مأهولة بالسكان المدنيين.

وقبل أوكرانيا، زار الرئيس الكوري الجنوبي كلا من بولندا وليتوانيا حيث حضر قمة حلف شمال الأطلسي الناتو، والتي عبّر فيها يون عن تضامن بلاده مع أوكرانيا، متحدثا عن طرق لدعمها في التصدّي للغزو الروسي.

وتمتلك كوريا الجنوبية واحدة من أضخم ترسانات الأسلحة في العالم، فضلا عن تفوّقها في صناعة الأسلحة الدفاعية؛ حيث تعد تاسع أكبر مصدّر للسلاح في العالم.

وأعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في العام الماضي أنها سجلت رقماً قياسيا على صعيد صادرات البلاد من الأسلحة بقيمة 17 مليار دولار.

لكن سياسة الحكومة في كوريا الجنوبية تحظر تزويد دول تخوض حروبا بأسلحة فتاكة.

وتناشد أوكرانيا وحلفاؤها كوريا الجنوبية استثناء أوكرانيا من هذه السياسة. وقال سفير أوكرانيا في كوريا الجنوبية إن الأخيرة قد "تفعل الكثير في سبيل تقريب انتصارنا".

وتزوّد كوريا الجنوبية أوكرانيا بمساعدات إنسانية ومالية. وفي يونيو، نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن مصادر حكومية القول إن كوريا الجنوبية ستقدم 130 مليون دولار إضافية دعما لأوكرانيا خلال العام الجاري. وسبق لسول أن قدّمت مساعدات إنسانية لكييف بقيمة 200 مليون دولار.