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توصل مانشستر يونايتد الإنجليزي لاتفاق مع إنتر ميلان الإيطالي لضم الحارس الكاميروني أندريه أونانا، بصفقة بلغت 47.2 مليون جنيه إسترليني (55 مليون يورو).

وسيدفع نادي أولد ترافورد مبلغ أولي قدره 51 مليون يورو للاعب الكاميرون ، مع أربعة ملايين إضافية وفق أدائه في الفريق.

ويأمل مانشتستر يونايتد أن يتمكن أونانا من الالتحاق بالفريق في جولته الإعدادية القادمة في الولايات المتحدة - على الرغم من أنه يتعين عليهم ترتيب تأشيرة دخول إلى اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا.

وسيخلف أونانا الحارس الإسباني دافيد دي خيا الذي قضى 12 عاما في حراسة مرمى أولد ترافورد، إذ خاض

545 مباراة بعد انضمامه إلى النادي تحت قيادة السير أليكس فيرجسون.

لعب أونانا البالغ من العمر 27 عامًا دورًا محوريًا في وصول إنتر ميلان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم إذ خسر بصعوبة امام مانشستر سيتي الانجليزي (1-0).

لعب الحارس سابقًا تحت إشراف مدرب يونايتد الحالي الهولندي إريك تن هاغ عندما كانا سويًا في أياكس أمستردام.

مسيرة الحارس بدأت مع برشلونة حينما انضم إلى الفريق الكتالوني في سن الرابعة عشرة بعد أن تم رصده في أكاديمية مواطنه صامويل إيتو في الكاميرون.

بعد أن أخفق في اللعب للفريق الأول، انضم إلى أياكس في 2015 وحقق معه لقب الدوري الهولندي ثلاث مرات بإشراف تن هاغ.

انضم بعدها للإنتر بصفقة حرة صيف العام الماضي بعد انتهاء عقده مع أياكس.

شارك في 24 مباراة في الدوري الإيطالي، و كان حامي العرين الرئيسي لفريقه في دوري الأبطال محافظًا على نظافة شباكه 8 مرات في 13 مباراة ليسهم في قيادة إنتر ميلان إلى النهائي للمرة الأولى منذ 13 عامًا.

وسيكون أونانا ثاني صفقة ليونايتد هذا الصيف بعد وصول لاعب خط الوسط ماسون ماونت من تشيلسي مقابل 55 مليون جنيه إسترليني.