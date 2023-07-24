Getty Images

أصبحت مدافعة منتخب المغرب نهيلة بنزينة، أول لاعبة ترتدي الحجاب في كأس العالم للسيدات لكرة القدم على مستوى الكبار.

وواجه المغرب منتخب ألمانيا في انطلاق مشوارهما في البطولة التي تستضيفها أستراليا ونيوزيلندا، وانتهى اللقاء بفوز كبير للـ "الماكينات" بسداسية نظيفة.

وتلعب بنزينة، 25 عاما، كمحترفة ضمن نادي القوات المسلحة الملكية وأحرزت معه 8 ألقاب في دوري السيدات المغربي الأول.

وبدأت بنزينة اللعب مع المنتخب المغربي الأول للنساء منذ سنة 2018، وخاضت أكثر من 10 مباريات. كما لعبت سابقا مع المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة ومنتخب أقل من 20 سنة.

وبرزت بنزينة في النسخة الأولى من دوري أبطال أفريقيا للسيدات في 2021، وشاركت أيضا في دوري اتحاد شمال أفريقيا، ودوري أبطال أفريقيا في مصر في العام نفسه، واحتل فيه نادي الجيش الملكي للسيدات المركز الثالث.

وقال حساب الفيفا على تويتر في تغريدة تضمنت صورة بنزينة "نهيلة بنزينة ستصنع التاريخ في كأس العالم FIFA للسيدات أستراليا ونيوزيلندا 2023.. نجمة المغرب ستكون أول لاعبة تشارك في منافسات البطولة مرتدية حجاب الرأس".

في عام 2012، منح الفيفا الاتحاد الآسيوي لكرة القدم فترة تجريبية مدتها سنتان يُسمح خلالها للاعبات بارتداء أغطية الرأس في المسابقات الدولية.

وفي عام 2014، رفع الفيفا الحظر المفروض على أغطية الرأس. بعد ذلك بعامين، كانت بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة في الأردن هي المرة الأولى التي ترتدي فيها لاعبات مسلمات الحجاب خلال حدث دولي من تنظيم الفيفا.