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تحدثت بريتني سبيرز للمرة الأولى منذ أن أعلن زوجها سام أصغري انفصالهما، قائلةً إنها "لم تعد قادرة على تحمل الألم".

وأشار أصغري، 29 عاماً، إلى "اختلافات لا يمكن حلها" في التماس طلاق قدمه في لوس أنجلوس يوم الأربعاء.

وطالب أصغري سبيرز بدفع نفقة زوجية ودفع الرسوم القانونية الخاصة بالقضية.

وقالت سبيرز، 41 سنة، إنها "صُدمت قليلاً" لأن علاقتها التي استمرت ست سنوات مع أصغري قد انتهت.

وأثناء مناقشة انفصالهما في منشور على إنستغرام، كتبت المغنية: "أنا لست هنا لشرح السبب لأنه بصراحة لا علاقة لأحد بمعرفته".

وأضافت: "لقد لعبت دور القوية لفترة طويلة جداً وقد يبدو إنستغرام الخاص بي مثالياً ولكنه في الحقيقة بعيد عن الواقع وأعتقد أننا جميعاً نعرف ذلك".

وتابعت: "أرغب في إظهار مشاعري ودموعي حول ما أشعر به حقاً ولكن لسبب ما كان علي دائماً إخفاء نقاط ضعفي".

وقالت سبيرز إنها ستكون "قوية بقدر المستطاع" وإنها في الواقع "في حالة جيدة للغاية".

والتقى أصغري، وهو ممثل وعارض أزياء ومدرب لياقة بدنية أميركي-إيراني، بسبيرز أثناء تصوير الفيديو الخاص بأغنيتها "سلامبر بارتي" في العام 2016.

وكان مؤيداً قوياً لجهودها لإنهاء وصاية والدها جيمي عليها؛ وهي معركة فازت بها قبل أشهر فقط من زواجهما.

وأعلن الثنائي خطبتهما في سبتمبر/أيلول 2021 وتزوجا في حفل صغير في يونيو/حزيران الماضي.

وكانت صحف أمريكية مختصة بأخبار المشاهير، قد أشارت هذا العام الى شائعات تتحدث عن نزاعات زوجية بينهما. كما شوهد الاثنان مؤخراً بدون خواتم زفافهما في الأماكن العامة.

وفي منشور على إنستغرام، قال أصغري: "بعد 6 سنوات من الحب والالتزام تجاه بعضنا البعض، قررت أنا وزوجتي إنهاء رحلتنا معاً. سنتمسك بحب واحترام بعضنا البعض وأتمنى لها الأفضل دائماً".

وأضاف: "طلب الخصوصية قد يبدو سخيفاً، لذلك سأطلب فقط من الجميع، بما في ذلك وسائل الإعلام، أن يكونوا لطيفين".