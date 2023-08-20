Getty Images يجني كاي سينات الكثير من المال خلال نومه

معظم الناس يصابون بالتشنج العضلي خلال نومهم، ولكن عددا قليلا منهم قد وجد وسيلة لتحويل ذلك إلى مصدر للربح.

تمتلئ منصات الفيديو يوتيوب ، تيك توك وتويتش بما يسمى "بث خلال النوم" ، وهي لقطات حية بثها أشخاص لأنفسهم تحت الأغطية.

كاي سينات-الذي اتهم مؤخرا بالتحريض على أعمال شغب في الولايات المتحدة- من أحد نجوم هذا النشاط.

وتشير التقديرات إلى أنه كسب عشرات الآلاف من الدولارات نائما خلال بث مستمر لمدة شهر في مارس/آذار.

وادعت أمورانث ، إحدى أشهر الذين يبثون عبر وسائل التواصل في العالم ، في بودكاست يحمل عنوان "ساعة القهوة المثلجة" بثته في يونيو/حزيران أنها تستطيع جني ما يصل إلى 15000 دولار من بث يصورها خلال النوم.

بالنسبة للمشاهدين، يمكن أن يوفر لهم البث النوم إحساسا بوجود رفيق ينام بصحبته بالإضافة إلى كون ذلك مصدرا للترفيه.

قد تبدو الفكرة غريبة ، لكنها ليست جديدة تماما-في أوائل عام 2000 ، أصبح برنامج تلفزيون الواقع"بيغ براذر" أحد أكثر العروض مشاهدة في العالم - وفرصة مشاهدة رفقاء المنزل وهم ينامون طوال الليل في البث المباشر المصاحب للبرنامج على مدار 24 ساعة أصبح نجاحا مفاجئا على الإنترنت.

وفي عام 2004 ، كشف معرض الصور الوطني النقاب عن مقطع فيديو مدته ساعة للاعب كرة القدم ديفيد بيكهام وهو نائم.

Getty Images حصلت أمورانث على جوائز على ما تقدمه من محتوى

خذ قيلولة تكسب

بدأت أشكال أخرى من البث خلال النوم في الظهور. بدلا من الدفع مقابل مشاهدة شخص نائم ، يدفع المشاهدون لإيقاظ النائم.

من خلال التبرع بالمال، يمكن للأشخاص إطلاق ضوضاء عالية أو تنبيهات أو أضواء وميض أو جعل الأشياء تحدث في غرفة النائم لإزعاجه في قيلولته.

تشبه مقاطع الفيديو هذه لعبة فيديو حية ، حيث يحاول المشغل ببساطة النوم ويقوم اللاعبون أو المشاهدون بكل ما في وسعهم لإيقاظه.

بدأت هذه الظاهرة على تيك توك بمشاركة مؤثرين في هذا المجال مثل جاكي بوهم وستانلي، المعروف أيضا باسم ستانليموف، الذي يقول إنه يكسب ما يكفي من هذا النشاط لدفع إيجار مسكنه.

سيدفع المشاهدون الكثير مقابل الحصول على فرصة كهذه. على سبيل المثال ، مقابل 95 دولارا يمكن للمشاهدين إعطاء ستانليموف صدمة كهربائية من خلال سوار يرتديه: "عادة عندما أصور نومي ، يكون ذلك لإنشاء مقاطع فيديو على يوتيوب" ، كما قال لبي بي سي.

"لا أعرف ما إذا كان الأمر يشبه غرائزنا البدائية ، لكن بعض الناس يحبون حقا رؤية أشخاص آخرين يتألمون أو يتأذون".

ولكن على الرغم من جني أموال جيدة من النشاط -برسوم تبلغ 12 دولارا لجعل الأضواء تومض أو 24 دولارا لتسليط ضوء ساطع جدا- يقول ستانلي إنه توقف عن القيام بالنشاط في الوقت الحالي: "أنا آخذ استراحة . لدواعي الصحة العقلية وبسبب الإرهاق.

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"أفعل كل شيء بنفسي.على مدى السنوات الثلاث الماضية ، كنت أسجل و أحرر ما يقرب من ثلاثة مقاطع فيديو في الأسبوع... هناك الكثير من العبء على كاهلي عندما يتعلق الأمر بالمحتوى الخاص بي.

"لكن هذا لأنني أريد أن أفعل ذلك بطريقتي. علامتي التجارية هي في الأساس نكتة ، ودعابة ،وهذا يعود إلى التحرير أيضا ، فأنا أقوم أساسا بتحرير الفيديو عقليا أثناء بثه".

حلم كبير

قد يعني ذلك جني الأموال الكثيرة، لكن هل هذا يجعلها فكرة جيدة؟.

تتساءل خبيرة النوم الدكتورة ليندسي براوننغ مؤلفة كتاب المساعدة الذاتية " جولة في عالم الأرق".

وقالت لبي بي سي إن هناك مدرستين فكريتين.

وأضافت" يظهر العلم أن الحصول على ليلة نوم جيدة بانتظام كل ليلة له فوائد الهائلة".

"ومع ذلك ، فإن الحياة الحقيقية لا تسير على هذا النحو. ماذا عن الآباء الذين يمرض أطفالهم؟ هناك 100 سبب لعدم حصولنا على نوم جيد ليلا".

"وظيفتي على وجه التحديد هي العمل مع الأشخاص الذين يعانون من الأرق، حيث يريدون النوم ولكن دماغهم لا يسمح لهم بذلك، وجزء من علاج الأرق هو تقليل عامل الخوف عن طريق التفكير بأن ليلة من قلة النوم ليست نهاية العالم".

وقالت إن فكرة البث خلال النوم لم تكن فكرة جيدة للوهلة الأولى، ولكن "مرة أخرى استمتع مع أصدقائك فهي ليست نهاية العالم".

وأضافت دكتور براوننغ: "أود أن أقول إذا وضعت ذلك في فئة، القيام بذلك مرة كل أسبوعين، ثلاثة أسابيع لكسب الكثير من المال", فلم لا؟".

وبصرف النظر عن الصدمات الكهربائية ، فإن هذا الشعور بالمجتمع قد يكون هو ما يجعل الناس يعودون إلى نشطاء البث الحي مثل أمورانث وكاي سينات عندما يكونون ببساطة نائمين.

ويقول ستانلي:" يشاهدها الناس من أجل الراحة". "يشعرون أنهم ليسوا وحدهم".