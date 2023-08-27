Reuters رأى دونالد ترامب فرصة تسويقية في إطلاق صورته

قالت الحملة الانتخابية لدونالد ترامب إنها جمعت 7.1 مليون دولار منذ أن التقطت الشرطة صورة له في سجن في أتلانتا، بولاية جورجيا، يوم الخميس.

وتأتي معظم الأموال من بيع بضائع كالأكواب والقمصان وحافظات المشروبات الباردة، كلها تحمل تلك اللقطة لوجه الرئيس السابق العابس.

وأطلق سراح ترامب بكفالة، بعد اتهامه بالتآمر لقلب نتائج انتخابات الولاية لعام 2020

ويواجه الرئيس السابق ثلاث لوائح اتهام أخرى تزامناً مع حملته الانتخابية للسباق الرئاسي لعام 2024.

وتشمل اللوائح تهمتين حول ادعاءاته بأن الانتخابات سُرقت منه وكذلك الهجوم الذي شنه أتباعه على مبنى الكابيتول في واشنطن.

وينفي ترامب جميع الاتهامات ويقول إن القضايا المرفوعة ضده لها دوافع سياسية لأنه متقدم في السباق للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لتحدي الرئيس الحالي جو بايدن.

ويبدو أن هذا الاهتمام قد ساعد في حشد أنصاره، إذ جُمع ما يقرب من 20 مليون دولار في ثلاثة أسابيع، منذ توجيه الاتهامات إليه في قضيتي أعمال الشغب في جورجيا والكابيتول.

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ويوم الجمعة، مباشرة بعد اعتقاله في جورجيا، جمع 4.18 مليون دولار، وهو أعلى مبلغ له خلال 24 ساعة في الحملة حتى الآن.

وبالإضافة إلى بيع البضائع من متجرها عبر الإنترنت، كانت الحملة تراسل المؤيدين لطلب المساعدة.

ويوم الخميس، نشر ترامب أول منشور له على موقع إكس X، (تويتر سابقاً)، منذ يناير 2021، وشارك صورة اللقطة التي أُخذت له في السجن، وعليها عبارة "التدخل في الانتخابات. لا تستسلم أبدً!" وعنوان موقعه على الانترنت.

جاء ذلك بعد أن صُور في سجن مقاطعة فولتون، حيث استسلم لسلطات إنفاذ القانون ودفع 200 ألف دولار لإطلاق سراحه بينما ينتظر المحاكمة.