twitter facebook whatsapp viber telegram email كيف قضى المغاربة اليوم الأول للزلزال المدمر؟ الأحد 2023/9/10 168 A+ A- استمع الصدمة، والبكاء، والبحث عن ناجين أو جثث تحت الأنقاض، كانت هذه أبرز العناوين التي طبعت اليوم الأول للمغاربة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب بلادهم، ويعد الأعنف منذ أكثر من 120 عاما. المملكة نكست أعلامها وأعلنت الحداد على ضحايا الزلزال. إليكم باقة مختارة من الصور من مختلف المناطق المتضررة من زلزال الحوز قرية مولاي إبراهيم المنكوبة في إقليم الحوز تبكي ضحايا أعنف زلزال يشهده المغرب منذ قرن سكان قرية مولاي إبراهيم وهم يؤدون صلاة الجنازة على أحد الضحايا طفل مصاب من بلدة أمزميز يستعد للذهاب إلى المركز الصحي في مراكش لتلق العلاج دفتر لأحد طلاب قرية أمزميز يظهر وسط الأنقاض الذي خلفه الزلزال إنقاذ طفل وسط الدمار في قرية تافجيغت الجبلية، جنوب غرب مدينة مراكش القوات المسلحة الملكية المغربية تقوم بإجلاء جثة من منزل دمره الزلزال في قرية تافجيغت الجبلية مئذنة مسجد لا تزال صامدة بين ركام المساكن في قرية مولاي إبراهيم المغربية، وأدى الزلزال إلى تضرر عدد من المباني أهالي مدينة مراكش يفترشون العراء لليلة الثانية خوفا من حدوث هزات ارتدادية تبرع أهالي مراكش بالدم لمساعدة مئات المصابين جراء الهزات الأرضية عمليات البحث عن ناجين مستمرة مسافرات ينتظرن رحلة العودة إلى بلادهن خارج مطار مراكش المنارة الدولي فريق إنقاذ إسباني من منظمة "متحدون بلا حدود" يتوجه إلى المغرب لتقديم المساعدة والدعم لمنكوبي الزلزال جميع الصور تخضع لحقوق التأليف والنشر.