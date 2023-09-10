الصدمة، والبكاء، والبحث عن ناجين أو جثث تحت الأنقاض، كانت هذه أبرز العناوين التي طبعت اليوم الأول للمغاربة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب بلادهم، ويعد الأعنف منذ أكثر من 120 عاما.

المملكة نكست أعلامها وأعلنت الحداد على ضحايا الزلزال.

إليكم باقة مختارة من الصور من مختلف المناطق المتضررة من زلزال الحوز

Getty Images قرية مولاي إبراهيم المنكوبة في إقليم الحوز تبكي ضحايا أعنف زلزال يشهده المغرب منذ قرن

Getty Images سكان قرية مولاي إبراهيم وهم يؤدون صلاة الجنازة على أحد الضحايا

Getty Images طفل مصاب من بلدة أمزميز يستعد للذهاب إلى المركز الصحي في مراكش لتلق العلاج

Reuters دفتر لأحد طلاب قرية أمزميز يظهر وسط الأنقاض الذي خلفه الزلزال

Getty Images إنقاذ طفل وسط الدمار في قرية تافجيغت الجبلية، جنوب غرب مدينة مراكش

Getty Images القوات المسلحة الملكية المغربية تقوم بإجلاء جثة من منزل دمره الزلزال في قرية تافجيغت الجبلية

Getty Images مئذنة مسجد لا تزال صامدة بين ركام المساكن في قرية مولاي إبراهيم المغربية، وأدى الزلزال إلى تضرر عدد من المباني

Getty Images أهالي مدينة مراكش يفترشون العراء لليلة الثانية خوفا من حدوث هزات ارتدادية

Reuters تبرع أهالي مراكش بالدم لمساعدة مئات المصابين جراء الهزات الأرضية

Reuters عمليات البحث عن ناجين مستمرة

Reuters مسافرات ينتظرن رحلة العودة إلى بلادهن خارج مطار مراكش المنارة الدولي

Getty Images فريق إنقاذ إسباني من منظمة "متحدون بلا حدود" يتوجه إلى المغرب لتقديم المساعدة والدعم لمنكوبي الزلزال

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