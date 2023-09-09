twitter facebook whatsapp viber telegram email زلزال المغرب: صور تظهر حجم الدمار في مدينة مراكش التاريخية السبت 2023/9/9 183 A+ A- استمع تسبب الزلزال الذي ضرب المغرب في تدمير مساحات واسعة من المركز التاريخي لمدينة مراكش، وأودى بحياة أكثر من 1000 شخص. واضطر العديد من السكان والسياح إلى قضاء الليل في الخارج، خوفا من حدوث هزة ارتدادية تؤدي إلى تفاقم الوضع في المدينة. سيدة تنظر إلى الدمار الذي لحق بمبنى في مراكش، بعد الزلزال القوي الذي ضرب المغرب مساء الجمعة سقوط الحطام من مباني المدينة التاريخية، أدى إلى محاصرة العديد من الناس وتدمير السيارات أصبحت الأضرار التي لحقت بالمباني مثل هذا المسجد واضحة بعد شروق شمس يوم السبت انهارت العديد من المباني التي أخذ السكان يعاينون الأضرار التي لحقت بها كان مركز الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة في جبال الأطلس الكبير تبرع أهالي مراكش بالدم لمساعدة مئات المصابين جراء الهزات الأرضية أمضى العديد من سكان المدينة الليل خارج منازلهم وسط مخاوف من حدوث هزة ارتدادية نام العشرات بالقرب من حمام سباحة بأحد الفنادق في المدينة التي تعد مقصدا سياحيا شهيرا سيدة تبكي أمام منزلها المتضرر من الزلزال في المدينة القديمة في مراكش شابة تقوم بإخراج أمتعتها من بين الأنقاض في مدينة مراكش القديمة المتضررة من الزلزال سكان يجلسون في ساحة عقب زلزال مراكش سكان يحتمون خارج منازلهم في ساحة عقب زلزال مراكش