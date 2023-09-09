تسبب الزلزال الذي ضرب المغرب في تدمير مساحات واسعة من المركز التاريخي لمدينة مراكش، وأودى بحياة أكثر من 1000 شخص.

واضطر العديد من السكان والسياح إلى قضاء الليل في الخارج، خوفا من حدوث هزة ارتدادية تؤدي إلى تفاقم الوضع في المدينة.

Getty Images سيدة تنظر إلى الدمار الذي لحق بمبنى في مراكش، بعد الزلزال القوي الذي ضرب المغرب مساء الجمعة

Reuters سقوط الحطام من مباني المدينة التاريخية، أدى إلى محاصرة العديد من الناس وتدمير السيارات

Reuters أصبحت الأضرار التي لحقت بالمباني مثل هذا المسجد واضحة بعد شروق شمس يوم السبت

Reuters انهارت العديد من المباني التي أخذ السكان يعاينون الأضرار التي لحقت بها

Reuters كان مركز الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة في جبال الأطلس الكبير

Reuters تبرع أهالي مراكش بالدم لمساعدة مئات المصابين جراء الهزات الأرضية

Getty Images أمضى العديد من سكان المدينة الليل خارج منازلهم وسط مخاوف من حدوث هزة ارتدادية

Reuters نام العشرات بالقرب من حمام سباحة بأحد الفنادق في المدينة التي تعد مقصدا سياحيا شهيرا

AFP سيدة تبكي أمام منزلها المتضرر من الزلزال في المدينة القديمة في مراكش

AFP شابة تقوم بإخراج أمتعتها من بين الأنقاض في مدينة مراكش القديمة المتضررة من الزلزال

AFP سكان يجلسون في ساحة عقب زلزال مراكش