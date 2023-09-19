PA Media قال المسؤولون إنهم يركزون في عملية البحث عن الطائرة حول بحيرتين شمال مدينة تشارلستون.

عثر الجيش الأمريكي على حطام طائرة عسكرية شبح مفقودة من طراز F-35، كانت قد اختفت في مكان مجهول، يوم الأحد، بعد أن قفز الطيار منها فوق ولاية كارولينا الجنوبية.

وقال مسؤولون عسكريون أمريكيون، في بيان يوم الاثنين، إنه تم اكتشاف حطام الطائرة، التي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار، في مقاطعة ويليامزبرغ الريفية، "على بعد ساعتين شمال شرق قاعدة تشارلستون المشتركة".

وركز المسؤولون عمليات البحث حول بحيرة مولتري وبحيرة ماريون، شمال مدينة تشارلستون، آخر موقع معروف للطائرة بينما كانت تحلق.

وذكرت شبكة "سي إن إن" أن الطائرة تابعة لسرب تدريب الهجوم البحري رقم 501، الذي يعمل على تدريب الطيارين.

وعادت طائرة ثانية من طراز F-35 تحلق في نفس الوقت بسلام إلى القاعدة.

وقال متحدث عسكري لبي بي سي إنه تم التأكد من أن الحطام الذي تم العثور عليه هو حطام الطائرة المفقودة.

وقال المسؤولون إن الطائرة تعرضت لما أسموه "حادث مؤسف" يقومون بالتحقيق فيه حاليا، لكنهم لم يقدموا تفاصيل عن سبب الحادث.

وطلبت السلطات العسكرية من المواطنين الابتعاد عن المنطقة للسماح للمحققين بالقيام بعملهم.

وقفز الطيار، الذي لم يفصح الجيش عن اسمه، بالمظلة بسلام في أحد أحياء شمال تشارلستون، وهو حاليا في حالة مستقرة في المستشفى.

وكان الجيش الأمريكي قد طلب مساعدة من المواطنين في تحديد موقع إحدى طائراته المقاتلة من طراز إف-35، تبلغ قيمتها 100 مليون دولار، بعد أن قفز الطيار منها وفُقدت الطائرة.

ولم يتضح بعد ما حدث، لكن المسؤولين قالوا إن الطائرة تعرضت لـ "حادث".

وقال جي جي غيرتلر، كبير المحللين في مجموعة تيل الاستشارية الدفاعية، لبي بي سي قبل العثور على الطائرة: "التسلسل المعقول للأحداث هو أنه عندما قفز الطيار، تعطلت الأجهزة الإلكترونية لجهاز الإرسال والاستقبال، وبالتالي لم يعد الجيش قادرا على تتبع موقعها".

وأضاف غيرتلر: "كانت قمرة القيادة بأكملها قد تعرضت لعوادم الصواريخ، وبالتالي فإن جميع الإلكترونيات والرقائق ربما لم تنجو من ذلك، بما في ذلك النظام الذي يشير إلى مكان الطائرة".

وكان قد حذر من أنه إذا سقطت الطائرة في الماء، "فلن نتمكن من العثور على تلك الإشارة".

وقال غيرتلر إنه من المحتمل أن الطائرة واصلت الطيران بعد أن قفز الطيار منها، لكن ذلك "مستبعد للغاية" بسبب "الأضرار" التي لحقت بها بعد قذغ مقعد الطيار وخروجه منها، "والتغيير في الديناميكا الهوائية عند اختفاء المظلة".

وقال متحدث باسم قاعدة تشارلستون المشتركة لشبكة إن بي سي نيوز، إن الطائرة المقاتلة تُركت في وضع الطيار الآلي عندما خرج منها الطيار.

مضيفا أنها ربما كانت في الجو لبعض الوقت، مما أدى إلى تعقيد اكتشاف مكانها لأنها سقطت في مكان بعيد عن موقع هبوط الطيار.

وقال المسؤولون وقتها إنهم يركزون في عملية البحث عن الطائرة حول بحيرتي مولتري وماريون، شمال مدينة تشارلستون، بالتعاون مع إدارة الطيران الفيدرالية.

سألت نانسي ميس، عضوة الكونغرس الجمهورية عن ولاية ساوث كارولينا، على منصة إكس (تويتر سابقا): "كيف يمكن أن تفقدوا مثل هذه الطائرة؟".

مضيفة: "كيف لا يوجد جهاز تتبع، ونطلب من الجمهور أن يجدوا الطائرة ويسلموها؟".

والطائرة من النوع الشبحي، مما يعني أن هيكل الطائرة وأجهزة الاستشعار والأنظمة الخاصة بها مصممة للعمل دون أن يكتشفها رادار العدو.

Reuters سلاح مشاة البحرية قال في بيان لبي بي سي إن معرفته بالحادثة "محدودة" في الوقت الراهن.

ونشرت قاعدة تشارلستون المشتركة طلب مساعدتها على منصة إكس، وقالت: "فرق الاستجابة للطوارئ لا تزال تسعى إلى تحديد موقع الطائرة إف-35".

وأضافت: "نرجو تعاون المواطنين مع السلطات العسكرية والمدنية في ظل استمرار جهود البحث".

وحثت السلطات أي شخص لديه معلومات يمكن أن تساعد فرق الانقاذ على الاتصال بمركز عمليات خاص.

وقال سلاح مشاة البحرية في بيان لبي بي سي إن معرفته بالحادثة "محدودة" في الوقت الراهن، وإنه لا يزال يسعى إلى جمع المزيد من المعلومات.

وأضاف أن الحادث "سيخضع للتحقيق".

وقالت المتحدثة العسكرية، ميلاني ساليناس، لوكالة أسوشيتد برس للأنباء، إن طائرة ثانية من طراز F-35 يُعتقد أنها كانت تحلق في نفس الوقت، وعادت بسلام إلى القاعدة في تشارلستون.

وكان الجيش الأمريكي قد علق بصفة مؤقتة، في عام 2018، نشاط طائراته المقاتلة من طراز إف-35 بعد حادث تحطم طائرة في ولاية ساوث كارولينا.