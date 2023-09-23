BBC تتضمن إحدى تقنيات الوعي الذهني البسيطة التركيز على أنفاس الشخص

ثمة أدلة متزايدة على أن التغييرات اليومية البسيطة في حياتنا يمكن أن تغير أدمغتنا وتغير طريقة عملها. وضعت ميليسا هوغنبوم نفسها في جهاز الماسح الضوئي لمعرفة ذلك.

"من الصعب جداً ألا أفكر في أي شيء على الإطلاق"، كانت هذه إحدى أفكاري الأولى التي راودتني بينما كنت مستلقية بين فكي الآلة التي تفحص دماغي. طُلب مني أن أركز نظري على صليب أسود بينما كان جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي (fMRI) يؤدي وظيفته المزعجة. شعرت أيضاً بأنه من المستحيل أن أستطيع إبقاء عينيَّ مفتوحتين. إذ أن طنين الماسح الضوئي منوّم إلى حد ما، انتابني شعور بالقلق من أن يؤثر خلودي إلى النوم على كيفية ظهور ذهني على الصور الناتجة".

المرونة العصبية في الدماغ

كصحفية علمية، كنت دائماً مفتونة بطريقة عمل الدماغ، وهكذا وجدت نفسي داخل ماسح ضوئي في رويال هولواي، في جامعة لندن، لفحص دماغي، قبل الشروع في دورة تدريبية مدتها ستة أسابيع لتغيير الدماغ.

كان هدفي هو التحقق مما إذا كانت هناك طريقة ما يمكننا من خلالها التأثير على تغيير أدمغتنا فعلاً بأنفسنا. من خلال تغيير جوانب حياتي اليومية، كنت آمل أن أعرف ما إذا كان من الممكن تقوية الروابط المهمة في دماغنا، والحفاظ على صحة أذهاننا في هذه العملية. وتعلمت خلال هذه الرحلة، تقنيات يمكننا جميعاً استخدامها والحصول على بعض النتائج القوية".

تتمتع أدمغتنا بقدرة مذهلة على التكيف والتعلم والنمو، لأنها مرنة بطبيعتها، أي أنها تتغير. وهذا ما يسمى بالمرونة العصبية، التي تعني ببساطة: قدرة الدماغ على التكيف والتطور مع مرور الوقت في البنية والوظيفة.

كان يُعتقد في السابق أن الأمر يقتصر على الشباب ولكننا نعرف الآن أنها قوة ثابتة في تشكيل هويتنا، إذ أنه يتكيف ويتغير في كل مرة نتعلم فيها مهارة جديدة.

اليقظة الذهنية

BBC تعلم مهارة جديدة شيء ممتع ويساعد الدماغ على مواصلة النمو.

علماء الأعصاب وعلماء النفس الآن يكتشفون الآن أنه لدينا القدرة على التحكم في ذلك إلى حد ما. وهناك سبب وجيه للرغبة في تعزيز أدمغتنا، حيث يشير عدد متزايد من الدراسات إلى أنه يمكن أن يلعب دوراً في تأخير أمراض الدماغ التنكسية (مثل الزهايمر والباركنسون وغيرها) أو الوقاية منه.

لذا، هذا ما شرعت في القيام به بمساعدة ثورستن بارنهوفر، أستاذ علم النفس السريري في جامعة ساري في المملكة المتحدة. يجري بارنهوفر حالياً دراسة حول تأثيرات اليقظة الذهنية في إدارة التوتر والمشاعر الصعبة أو السلبية (مثل الخوف والحسد والحزن وجلد الذات)، مع التركيز بشكل خاص على الأفراد الذين يعانون من الاكتئاب المزمن.

فوجئت بأن شيئاً بسيطاً مثل اليقظة الذهنية، يمكن أن تلعب دوراً حاسماً في الحفاظ على صحة أدمغتنا.

أظهرت الأبحاث أن اليقظة الذهنية هي طريقة بسيطة ولكنها قوية لتعزيز العديد من الوظائف المعرفية؛ بإمكانها تحسين الانتباه وتخفيف الألم وتقليل التوتر.

لقد وجدت الأبحاث أنه بعد بضعة أشهر فقط من التدريب على اليقظة الذهنية، يمكن أن تخف بعض أعراض الاكتئاب والقلق - على الرغم من أنه كما هو الحال مع أي مشكلة صحية عقلية معقدة، قد يختلف هذا بالطبع اعتماداً على الظروف الفردية.

ويقول بارنهوفر: "يمكن لليقظة الذهنية أن تغير الدماغ، لأنه عندما يرتفع هرمون التوتر (الكورتيزول) ويظل في مستوى عال، يمكن أن يصبح ساماً لعقلك".

يمكن للإجهاد أيضاً أن يثبط المرونة العصبية بشكل مباشر، لذا فإن التحكم فيه يسمح للدماغ بالبقاء أكثر مرونة.

السؤال هو: هل سيعمل هذا في دماغي؟

على مدار ستة أسابيع، قام بارنهوفر بتعديل دورة أبحاث اليقظة الذهنية لي لتجربتها، كانت لمدة 30 دقيقة يومياً، إما كجلسة واحدة أو جلستين مدة كل منهما 15 دقيقة، مارست التأمل الذهني الموجه من خلال الاستماع إلى التسجيل. بالإضافة إلى ذلك، حصلت على جلسة تأمل أسبوعية مع بارنهوفر، الذي أرشدني عبر تطبيق زووم .

يمكنك تلقي الدورة التدريبية الكاملة لليقظة الذهنية عبر الإنترنت مجاناً.

كانت تعليماتي هي أن أكون واعية قدر الإمكان باللحظة الآنية، وأن أنتبه للأشياء التي قد أتجاهلها عادةً، مثل أين تذهب أفكاري، وما يشغل ذهني من لحظة إلى أخرى. لقد شجعني أيضاً على أن أكون أكثر وعياً في الحياة اليومية، مثلاً أثناء الطهي أو الجري، للتركيز حقاً على اللحظة الحالية، وإعادة ذهني إلى ما كنت أفعله، بالإضافة إلى ملاحظة عدد المرات التي تجول أفكاري فيها.

اليقظة الذهنية وعلاقتها بتقليل التوتر

Getty Images

الأمر المذهل في هذا المجال من البحث هو أن اليقظة الذهنية، والتي تبدو وكأنها عملية بسيطة، يمكن أن يكون لها تأثير قابل للقياس.

يوضح بارنهوفر: "ما تفعله اليقظة الذهنية هو أنها قد تخفف التوتر، وتصبح واعياً بالتحديات والاستجابات الأكثر اجتراراً والتي تميل إلى الشعور بالقلق".

ربما لستُ المرشح المثالي لعملية اليقظة الذهنية لأن مستويات التوتر لدي - والتي تم قياسها قبل العملية وبعدها - منخفضة بشكل عام، إلا أنني مازلت أرى فيها الفائدة.

بمجرد أن بدأت الجلسة، شعرت أن الدقيقة أو الدقيقتين الأولى كانت سهلة، وهي أنني سأركز على أنفاسي أو أجزاء من جسدي حسب التعليمات. لكن في أي لحظة صمت أجدني أسافر بأفكاري عبر الزمن، من محادثة ما أجريتها مع أحد الأصدقاء قبل أسابيع، إلى التفكير بتحديد موعد مع طبيب الأسنان فموعد العمل، وهكذا دواليها.

وفي تتابع سريع، كنت أرى مدى السرعة التي تحول بها ذهني من فكرة إلى أخرى. إذا جربت تسريع هذا الأمر، يمكن أن يصبح مرهقاً للغاية.

يقول بارنهوفر: " إن شرود العقل بالطبع أمر مفيد، فقد يساعدنا ذلك في بعض الاوقات على الإبداع، لكنه شيء يمكن أن ينحرف عن مساره أيضاً. وهنا يأتي التفكير التكراري، حيث يأتي التفكير الاجتراري، ويأتي القلق. وهذه هي العوامل التي تزيد من التوتر بمجرد وجوده".

عندما بدأت ألاحظ ذلك، كان من المنطقي أكثر أن هذه القدرة الرائعة التي يتعين علينا جميعاً التفكير فيها مسبقاً والتخطيط والقلق، يمكن أن تكون منهكة إذا تجاوزت الحد. وبعبارة أخرى، إن الكشف عن طريقة عمل أدمغتنا هو خطوة أولى حاسمة للتخلي عن بعض هذا الانشغال.

طوال الأسابيع الستة التي أمضيتها في دورة اليقظة الذهنية، قضيت أيضاً بعض الوقت في تصوير علماء أعصاب آخرين من أجل فيلمي الوثائقي Brain Hacks الذي يتطرق إلى معرفة ما إذا كانت هناك "اختراقات" متزامنة يمكنني تنفيذها.

على سبيل المثال، تُظهر الأدلة أن كلا من التأمل والتمارين الرياضية يعززان اللدونة. لم أقم بزيادة مستويات تمريناتي الطبيعية، لكنني فعلت ذلك لدفع نفسي إلى الجري بشكل أسرع - حيث أركض بانتظام مسافة 5 كيلومترات في الحديقة الجبلية المجاورة لي في حوالي 21 دقيقة.

معرفتي بأن هذا قد يساعد في تعزيز عقلي أيضاً، حفزتني أكثر.

النشاط البدني وعلاقته بمرونة الدماغ

يقول أوري أوسمي، المحاضر في الدماغ والنمو المعرفي في بيركبيك، جامعة لندن في المملكة المتحدة: "النشاط البدني يسهل عملية اللدونة، فإذا قمت بدمجها مع المهام المعرفية لتحسين المهارات التي تهتم بها، فمن المحتمل أن تكون قادراً على القيام بذلك بطريقة محسنة".

وهذا أمر منطقي بالنظر إلى مدى الارتباط الوثيق بين صحة أجسادنا وأدمغتنا، كما توافق جيليان فوريستر، أستاذة الإدراك المقارن في جامعة ساسكس في المملكة المتحدة.

وتقول: "صحتنا الجسدية وصحتنا العقلية متشابكة معاً تماماً لخلق نوعية حياة".

ترتبط الصحة البدنية بالصحة المعرفية أيضاً. ومن خلال دراسة الأطفال الرضع، يتعلم العلماء والخبراء مثل شركة فوريستر، رؤية العلاقة بين الدماغ والجسم أثناء العمل.

في مختبر الأطفال الجديد في جامعة بيركبيك، عرضت لي شركة فوريستر أحدث مشروع لها يسمى ( Baby Grow) أي (نمو الطفل).

وتقوم الدراسة بمراقبة تطور الأطفال في الأشهر الـ 18 الأولى من عمرهم، بهدف اكتشاف علامات الاضطرابات المعرفية قبل ظهورها.

ويرتبط سبب أهمية القيام بذلك مبكرا، بالمرونة العصبية أيضاً.

يكون دماغ الطفل مرناً بشكل خاص في السنوات الأولى من نموه، حيث يتم إنشاء اتصالات وشبكات عصبية جديدة بوتيرة محمومة أثناء نموه وتعلمه عن بيئته. وهذا يعني أنه من المحتمل أن يكون من الأسهل بكثير تطبيق التدخلات لأولئك الذين يحتاجون إليها خلال هذه الحالة المرنة للغاية. وهذا هو أحد الأسباب التي تجعل شركة فوريستر تعتقد أنه من المهم جداً معرفة المزيد عن العمليات اليومية التي تساعد في تشكيل الدماغ.

يتم تطبيق نفس الفكرة أيضًا عندما يتعافي المرضى من إصابات خطيرة في الدماغ.

التقيت بأنجيلو كوارتاروني، المدير العلمي لمركز سنترو نيوروليسي بونينو بوليجو، وهو مركز لإصابات الدماغ في صقلية. إنه يشهد اللدونة في العمل كل يوم. ويقول: "حتى في أسوأ الظروف، يساعد الدماغ على إصلاح نفسه بطريقة ما، ومن خلال إعادة التأهيل العصبي يمكننا تسريع عملية التعافي".

يستخدم فريقه أساليب متنوعة للمساعدة في إعادة التأهيل، بما في ذلك الروبوتات والواقع الافتراضي ووضع التيارات الكهربائية على الدماغ.

ويضيف كوارتاروني: "يمكن لكمية ضئيلة من التيارات أن تتفاعل مع نفس الآليات التي تستخدمها تقنيات إعادة التأهيل العصبي، لذلك لديك ضربة مزدوجة".

لقد اندهشت عندما علمت أن أحد مرضاه، الذي فقد قوته في أطرافه اليمنى، كان قادراً على تكوين اتصالات عصبية جديدة من خلال محاكاة ألعاب الكمبيوتر. وقد ساعدهم ذلك على استعادة المهارات الحركية المفقودة.

يمكننا جميعاً التعلم من هذا النوع من تعزيز الدماغ.

من الواضح أن ممارسة مهارات جديدة وتعريض أنفسنا لمواقف جديدة بانتظام يساعد الدماغ على الاستمرار في التكيف والنمو. وهكذا وجدت نفسي أطلب الطماطم المجففة باللغة الإيطالية، وأحصل على درس سريع حول كيفية العزف على الدف الصقلي التقليدي، قبل الجلوس عند قاعدة جبل إتنا والتأمل.

وبطبيعة الحال، لا بد لي من إضافة تحذير هام، ألا وهو أنني نموذج بحجم عينة واحدة، والكثير من هذا كان توضيحياً وليس علمياً.

ما هي نتيجة التجربة؟

BBC يشرح ثورستن بارنهوفر، أستاذ علم النفس الإكلينيكي، كيف يمكن لليقظة الذهنية أن تشكل الدماغ

في نهاية الأسابيع الستة، كان لدي فضول كبير لمعرفة ما إذا كان لكل هذا العمل أي تأثير على دماغي، وبعد إجراء فحص آخر لدماغي، وبعض الخوف بشأن ما قد يحدث داخل رأسي في الأسابيع الفاصلة، قمت بزيارة بارنهوفر في جامعة ساري لمعرفة ذلك. لقد كان يحلل ويقارن بين مسحي الدماغ اللذين قمت بهما طوال الليل.

وكانت النتيجة هي أن بنية دماغي قد تغيرت بالفعل. وكانت هناك بعض التغييرات القابلة للقياس التي يمكن رؤيتها.

لقد انخفض حجم نصف اللوزة الدماغية - وهي بنية على شكل لوز مهمة للمعالجة العاطفية - في الجانب الأيمن.

كان التغيير دقيقاً ولكنه قابل للقياس. لكن الشيء المثير هو أن هذا يتماشى مع الأدبيات العلمية التي تظهر أن اليقظة الذهنية يمكن أن تقلل من حجمها لأنها تخفف من التوتر الذي يظهر في اللوزة الدماغية.

عندما يزداد التوتر لدينا، تنمو اللوزة الدماغية. لم أشعر بالتوتر بشكل خاص في البداية، ولكن على الرغم من ذلك، كان من المثير رؤية التغيير.

أما التغيير الآخر فكان في القشرة الحزامية، وهي جزء من الجهاز الحوفي الذي يشارك في ردود أفعالنا السلوكية والعاطفية. كما أنه مهم أيضًا لشبكة الوضع الافتراضي، وهي المنطقة التي تصبح نشطة عندما يتجول العقل ويتأمل. وفي دماغي، زاد حجمه قليلاً خلال الأسابيع الستة، مما يشير إلى زيادة السيطرة على تلك المنطقة. ومرة أخرى، يتوافق هذا مع الدراسات المنشورة في الأدبيات العلمية، كما أنه ينسجم مع ما لاحظته خلال جلساتي.

وبمرور الوقت، وجدت أنني قادرة على إبقاء ذهني في حالة أكثر راحة، وكنت أكثر قدرة على التخلص من الأفكار المزدحمة.

لقد كان أمراً مثيراً للدهشة أن أرى هذه النتائج التي حصلت في دماغي على شاشة كبيرة أمامي.

فقط من خلال يقظتي ووعيي، تمكنت من زيادة جزء من دماغي يمنع ذهني من التجول كثيراً.

ملاحظة: من المهم أن نعترف بأن أي تغيرات في الدماغ رأيناها يمكن أن تكون عشوائية أيضاً. الدماغ يتغير باستمرار على أي حال. ولكن مع ذلك، تشير الدراسات إلى أن التجربة برمتها كانت بمثابة تحدي جدير بالاهتمام، وهي عملية يمكن للعديد من الناس الاستفادة منها بسهولة.

بالطبع، كان من الواضح أنه لكي تدوم التغيرات لفترات طويلة، يجب أن أستمر في دفع نفسي للقيام ببعض هذه "الحيل".

هل سأستمر في التأمل كل يوم؟ أود حقًا أن أقول: "نعم بالطبع" إن لم يظهر أي مانع في الحياة تعترض سبيلي.

*شارك في التغطية: توم هايدن وبيرانجيلو بيراك