صُدمت شرطة فلوريدا عندما أوقفت سائق سيارة على طريق سريع رئيسي ووجدت أنه طفل في سن العاشرة.

وكان ذلك في تمام الساعة 03:50 صباحا حسب التوقيت المحلي يوم الخميس.

وكان الطفل رفقة أخته التي تكبره بعام واحد، عندما أوقفتهما الشرطة على طريق سريع بمدينة ألتشاو، وذلك على بُعد مئات الأميال من حيث أبلغت أُمّهما عن فقدهما في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقالت الشرطة إن الطفلين كانا قد قرّرا الرحيل بالسيارة بعد أن صادرت الأُم أجهزة إلكترونية خاصة بهما.

ووصفت الشرطة رحلة الطفلين على الطريق السريع بأنها "غاية في الخطورة.

وكانت الأم قد أبلغت أيضا عن فقدان سيارة بيضاء اللون من طراز سيدان – وهي التي تم توقيفها مع الطفلين على مسافة تزيد على 200 ميل (320 كيلو مترا) من حيث أبلغت الأُم.

وعلمت الشرطة أن "الطفلين كانا غاضبين من أُمّهما لأنها أخذت أجهزتهما الإلكترونية بعيدا، ويبدو أن الأُم فعلت ذلك لأن الطفلين كانا يستخدمان تلك الأجهزة على نحو غير مناسب".

وقالت الشرطة إنه لم يكن هناك مبرر للاعتقاد بأن الطفلين يتعرضان لإساءة المعاملة في المنزل.

واضطرت الأُم للقيادة لثلاث ساعات حتى تصل إلى مكان توقيف السيارة وشرطة ألتشاو لاستلام الطفلين.

وقالت الشرطة: "تحدثنا بإسهاب مع الأُمّ التي اتضح أنها تبذل قصارى جهدها لتربية طفليها، وقد استمعت جيدا لنصائحنا على سبيل تقديم المساعدة لها".

يُذكر أن السن القانونية لحيازة رخصة قيادة مؤقتة في ولاية فلوريدا هو 15 سنة، بينما يتطلب حيازة رخصة كاملة بلوغ سن 18.