SHUTTERSTOCK بدأ كُتاب السناريو إضرابهم في مايو/ أيار الماضي

أنهى كُتاب السيناريو في الولايات المتحدة إضرابهم صباح الأربعاء بعد ما يقرب من خمسة أشهر.

وقالت نقابة الكُتاب الأمريكية في بيان لها إن قادة النقابة "صوتوا بالإجماع على رفع الأمر التقييدي وإنهاء الإضراب".

وسيصوت أعضاء النقابة، البالغ عددهم 11500، في وقت لاحق على ما إذا كانوا سيوافقون على صفقة مدتها ثلاث سنوات، توفر زيادات في الأجور وحماية حول استخدام الذكاء الاصطناعي في هذه الصناعة.

في هذه الأثناء، لا يزال هناك نزاع منفصل يتعلق بإضراب أعضاء نقابة ممثلي الشاشة أيضا.

وبدأ إضراب الكُتاب في 2 مايو/ أيار الماضي، وانضم إليه أعضاء نقابة ممثلي الشاشة في 13 يوليو/ تموز، ما جعله أطول إضراب يؤثر على هوليوود منذ عقود. لقد كانوا مضربين في خلاف حول الأجور واستخدام الذكاء الاصطناعي في الصناعة.

وقد كلف الإضراب الاقتصاد الأمريكي حوالي 5 مليارات دولار، وفقا لتقدير "كيفن كلودين" الباحث بمعهد ميلكن للدراسات الاقتصادية.

وأدى النزاع إلى توقف العمل في العديد من أفضل البرامج الأمريكية، والمسلسلات التلفزيونية الشهيرة والبرامج الحوارية المسائية.

ويمكن الآن لبعضهم العودة للبث على الهواء، ونشر "بيل مار" مقدم برنامج "Real Time" على قناة HBO، على وسائل التواصل الاجتماعي أنه سيعود بحلقات جديدة اعتبارا من يوم الجمعة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال كتاب السيناريو إنهم توصلوا إلى اتفاق مبدئي مع رؤساء شركات الاستوديوهات على الرغم من عدم تقديم تفاصيل.

ومع ذلك، فإن انتهاء إضراب كتاب السيناريو لا يعيد هوليوود إلى وضعها الطبيعي، حيث أن نقابة الممثلين التي تركت العمل في يوليو/ تموز لا تزال مضربة.

وتماما مثل الكتاب، يتطلع الممثلون إلى تحسين الأجور وظروف العمل والمزايا الصحية والمعاشات التقاعدية.

كما أنهم حريصون على إنشاء حواجز أمام استخدام الذكاء الاصطناعي في الإنتاج التلفزيوني والسينمائي مستقبلا.

ويمكن أن يكون إنجاز نقابة كتاب السيناريو بمثابة نموذج لنقابة ممثلي الشاشة، لصياغة اتفاقها الخاص مع استوديوهات هوليوود.