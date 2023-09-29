قالت اللجنة الأولمبية الدولية يوم الجمعة إنه يمكن للاعبات المسلمات ارتداء الحجاب في قرية الرياضيين في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 دون أي قيود ، بعد أيام من حظر وزير الرياضة الفرنسي ارتداء الحجاب للرياضيين في البلد المضيف للألعاب.

وانتقد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الحظر قائلا إنه لا ينبغي لأحد أن يفرض على المرأة ما تحتاج إلى ارتدائه أو عدم ارتدائه.

وقالت الهيئة الأولمبية أيضا إنها بحاجة إلى فهم أفضل للوضع في فرنسا وإنها على اتصال باللجنة الأولمبية الفرنسية.

وقالت وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا كاستيرا يوم الأحد إن الرياضيين الفرنسيين سيمنعون من ارتداء الحجاب خلال ألعاب باريس لاحترام مبادئ العلمانية.

وقال متحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية " بالنسبة للقرية الأولمبية، تنطبق قواعد اللجنة الأولمبية الدولية فيها. لا توجد قيود على ارتداء الحجاب أو أي ملابس دينية أو ثقافية أخرى.

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وتقيم الغالبية العظمى من ما يقرب من 10000 رياضي في الألعاب الأولمبية في شقق في القرية الأولمبية ويتشاركون في مرافق القرية ، بما في ذلك قاعات الطعام والمناطق الترفيهية.

وقال المتحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية" عندما يتعلق الأمر بالمسابقات ، فإن اللوائح التي وضعها الاتحاد الدولي المعني تنطبق".

ويتم تنظيم المسابقات الرياضية في الألعاب الأولمبية والإشراف عليها من قبل الاتحادات الرياضية الدولية الفردية.

وهناك 32 رياضة في برنامج ألعاب باريس.

وقال المتحدث " بما أن هذه اللائحة الفرنسية تتعلق بأعضاء الفريق الفرنسي فقط ، فنحن على اتصال مع اللجنة الوطنية الفرنسية لفهم الوضع فيما يتعلق بالرياضيين الفرنسيين".

وتنفذ فرنسا، التي تعد موطنا لواحدة من أكبر الأقليات المسلمة في أوروبا ، قوانين تهدف إلى حماية شكلها الصارم من العلمانية، والتي قال الرئيس إيمانويل ماكرون إنها مهددة من الإسلاموية.

وترى بعض الجمعيات الإسلامية وجماعات حقوق الإنسان أن هذه القوانين استهدفت المسلمين، وتجاوزت الحماية الديمقراطية وتركتهم عرضة للانتهاكات.

وانتقد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هذا الأسبوع القرار الفرنسي بمنع الرياضيين من ارتداء الحجاب.