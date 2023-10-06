Getty Images من المتوقع اتخاذ إجراءات تفضي إلى الإسراع في طرح مقترحات خاصة بإنشاء مرصد وطني لبق الفراش

تبذل الحكومة الفرنسية قصارى جهودها لاحتواء حالة الذعر بين المواطنين بسبب تفشي حشرة بق الفراش، بعد إبلاغ مدرسة في باريس مؤخرا عن رصد حالة تفشي داخل أبنيتها.

وعقد كبار المسؤولين من وزارات الصحة والاقتصاد والنقل اجتماعا يوم الجمعة في مكتب رئيسة الوزراء بغية تنسيق خطة عمل لمكافحة الحشرات.

ومن المتوقع اتخاذ إجراءات تفضي إلى الإسراع في طرح مقترحات لإنشاء مرصد وطني لبق الفراش، بهدف تكوين صورة دقيقة عن هذه الظاهرة.

وكان علماء الحشرات وخبراء الصحة قد حذروا من أنه على الرغم من حدوث زيادة لا شك فيها في أعداد بق الفراش، وليس في فرنسا فقط، إلا أن العديد من المشاهدات الأخيرة كانت غير صحيحة، وثمة خطر بشأن حدوث هستيريا غير مبررة.

وقال نيكولا رو دي بيزيو، صاحب موقع لمكافحة الآفات، إنه رصد أن ثلاثة أرباع الاتصالات الهاتفية التي يتلقاها من أصحاب المنازل المتضررة، تبين أنها لمشكلات ليست ناجمة عن بق الفراش.

وقال رومان مورزاديرك، مسؤول مكافحة الآفات في منطقة بريتاني، لصحيفة أويست-فرانس، إنه "في 99 في المائة من الحالات، توجد حشرات سوداء سيئة، لكنها ليست بق الفراش".

وكانت الحكومة الفرنسية قد أعربت عن انزعاجها من الطريقة التي تصدرت بها قصة بق الفراش عناوين الأخبار في داخل البلاد وخارجها، ويخشى الوزراء من تضرر صورة باريس، وتأثير ذلك على السياحة، لاسيما خلال دورة الألعاب الأولمبية العام المقبل.

بيد أن المسؤولين يتعين عليهم أن يعملوا على إيجاد توازن دقيق بين طمأنة المواطنين، وتعزيز الوعي بالمشكلة التي تحتاج إلى اتخاذ تدابير سريعة في حالة الرغبة في السيطرة عليها بطريقة مناسبة.

وقال وزير النقل، كليمان بون، يوم الأربعاء، إنه من بين نحو 50 حالة مبلغ عنها بشأن مشاهدة بق الفراش في المترو وقطارات الشركة الوطنية للسكك الحديدية، لم يجر التحقق من أي منها.

وأضاف: "يجب أن تؤخذ المشكلة على محمل الجد، دون نفي أو هستيريا".

EPA كانت الحكومة الفرنسية قد أعربت عن انزعاجها من الطريقة التي تصدرت بها قصة بق الفراش عناوين الأخبار في داخل البلاد وخارجها

وكانت شركات مكافحة الآفات في شتى أرجاء فرنسا قد أبلغت، خلال الأسابيع الماضية، عن زيادة كبيرة في حالات الإبلاغ عن رصد حشرة بق الفراش، وقال خبراء إن هناك دائما زيادة في أعداد المصابين بعد العطلة الصيفية، وكل عام تسجل زيادة.

وقال رو دي بيزيو: "الأمر يحدث في المدن في كل مكان".

كما أبلغ عن رصد وجود حشرة بق الفراش في دور السينما والقطارات والمستشفيات والمدارس، وأسهمت وسائل التواصل الاجتماعي في تفاقم حالة القلق العام بشكل كبير، على الرغم من أن العديد من مقاطع الفيديو المتداولة على الإنترنت تبين أنها لحشرات ليست بق الفراش.

وفي آخر حالة جرى التحقق منها، رفض المعلمون في مدرسة إلزا ليمونير الثانوية في المنطقة الثانية عشرة بباريس العمل يوم الجمعة بعد اكتشاف وجود بق الفراش في العديد من الفصول الدراسية والمكاتب وأماكن تبديل الملابس.

ومن بين التدابير الأخرى التي تدرسها الحكومة الفرنسية تنظيم ثمن المكافحة، وتوضيح المسؤوليات المالية بين أصحاب الشقق والمستأجرين، وقائمة شركات مكافحة الآفات.

وقال الخبير الفرنسي البارز في مكافحة بق الفراش، جان ميشيل بيرنجي، إن العديد من خبراء مكافحة الآفات لديهم الحد الأدنى من التدريب وليس لديهم ضمير بشأن التدخل حتى عندما يعلمون أن بق الفراش ليس هو المشكلة.

وفي ظل هذه الضجة، من المؤكد أن تعزيز الوعي العام بشأن بق الفراش قد أحرز تقدما، وهو أمر مهم لمعالجة التفشي في المستقبل.

كما أوضح العلماء حقائق جديدة مثيرة للاهتمام بشأن الحياة الجنسية لحشرة بق الفراش، إذ يقول العلماء إن بق الفراش هو أحد الأنواع القليلة التي تمارس ما يعرف باسم "التلقيح المؤلم"، فعن طريق إبرة القضيب الشائكة، يستطيع ذكر بق الفراش أن يخترق الأنثى في أي موضع بجسدها.

بعد ذلك تشق الحيوانات المنوية للذكر طريقها عبر مجرى الدم إلى العضو التناسلي للأنثى، وعلى مدار آلاف السنين، طورت الإناث ثقبا في البطن لتشجيع الذكور على ثقبها في تلك المنطقة.

كما يظهر ذكور بق الفراش سلوكا مثليا، بسعيهم إلى تلقيح أنواع أخرى.