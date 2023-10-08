twitter facebook whatsapp viber telegram email بالصور: كيف يبدو ثاني أيام التصعيد في قطاع غزة؟ الأحد 2023/10/8 165 A+ A- استمع تجدد القصف الصاروخي على مناطق الاحتلال ليلة السبت وفجر الأحد نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية واسعة النطاق داخل قطاع غزة، ردا على عملية "طوفان الأقصى" تدمرت عشرات المنازل والمباني في قطاع غزة جراء الغارات الإسرائيلية قالت السلطات الإسرائيلية إنها نفذت غارات ضد مواقع محددة في قطاع غزة تقول وزارة الصحة في قطاع غزة أن 313 فلسطينيا قتلوا خلال القصف الإسرائيلي، بينهم 20 طفلا أكد الجيش الإسرائيلي أنه استهدف 426 هدفا بغزة منها بنى تحتية وأبراج ومنازل لقيادات حماس لم تنجح جهود الوساطة في تهدئة الوضع في قطاع غزة، بعد التوترات التي يشهدها القطاع منذ فجر السبت