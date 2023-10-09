EPA تحولت العديد من المنازل القريبة من المباني المستهدفة في غزة إلى أنقاض

صباح يوم السبت، احتفل الناس في غزة بعد أن أطلقت حماس آلاف الصواريخ على الكيان الصهيوني وشنت هجمات قاتلة عبر الحدود.

بعد يوم واحد، تبدو الصورة مختلفة تماما.

وبعد ليلة من القصف الإسرائيلي المتواصل، ظل الناس في منازلهم. واستمرت الانفجارات طوال صباح الأحد.

لقد كان الصوت مرعبا. وغطت سحب من الدخان الأسود المباني في أنحاء قطاع غزة.

وتقول حماس إنه تم ضرب 150 هدفا منذ الليلة الماضية. وتشمل هذه الأهداف مواقع عسكرية ومنازل قادة الجماعة المسلحة، وكذلك البنوك التي تديرها حماس.

استهدفت إحدى الضربات الإسرائيلية الأكثر أهمية هذا الصباح برج الوطن، الذي يعمل كمركز لمزودي خدمات الإنترنت في غزة.

وتقول حماس إن أكثر من 300 شخص قتلوا في القصف الإسرائيلي، ونصف الضحايا من المدنيين من بينهم نساء وأطفال.

وتعاني معظم المناطق من انقطاع الكهرباء بسبب توقف إسرائيل عن تزويد غزة بالطاقة. ولا يستطيع المزود الوطني الخاص بغزة توفير سوى 20 في المئة من احتياجات الكهرباء.

كما تم قطع إمدادات الغذاء والمياه.

أثناء قيادة سيارتي عبر وسط مدينة غزة رأيت الأنقاض تسد الطرق. وأغلقت المتاجر أبوابها، باستثناء عدد قليل من المخابز حيث تشكلت طوابير طويلة.

وقد أدى هذا التصعيد إلى تفاقم الوضع الإنساني المروع في غزة.

وأطلقت مستشفياتها غير المجهزة بشكل جيد - والتي تكافح في أفضل الأوقات لتوفير الرعاية الصحية لأكثر من مليوني شخص - نداءات للتبرع بالدم.

ووصف محمود شلبي، مدير جمعية المساعدة الطبية الخيرية للفلسطينيين في غزة، المستشفى الرئيسي في المدينة بأنه "مجزر".

وقال إن العديد من الأشخاص كانوا ممددين على الأرض في قسم الطوارئ. وأضاف شلبي: "كان هناك العديد من الجثث في المشرحة، ولم تتمكن الطواقم الطبية من التعامل مع التدفق الهائل للضحايا الذين كانوا يستقبلونهم".

وفي وقت لاحق من يوم الأحد، تلقى السكان في أحد أجزاء مدينة غزة رسائل نصية قصيرة من الجيش الإسرائيلي، تنصحهم بالذهاب إلى ملجأ قبل الضربات.

وقال ممثل للأمم المتحدة لبي بي سي إن أكثر من 20 ألف شخص توجهوا إلى مواقع الأمم المتحدة في المنطقة.

وتوعدت الجماعة بمواصلة ما تسميه "الهجمات الانتقامية". وبعد توقف خلال الليل قالت إنها أطلقت 100 صاروخ على بلدة سديروت بجنوب إسرائيل.

ويعبر سكان غزة العاديون عن مشاعر مختلطة حول هذا الصراع غير المسبوق. وعلى الرغم من أن البعض رأى في هجمات حماس الصاروخية سببا للاحتفال، إلا أن الكثيرين يشعرون بالقلق من أن العنف سوف يستمر لفترة طويلة جدا.