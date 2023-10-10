*في بداية تغطيتنا لحرب غزة، أشرنا بشكل غير صحيح إلى بعض المناطق السكنية القريبة من غزة على أنها مستوطنات. ولا تعتبر هذه المدن والبلدات مستوطنات بموجب القانون الدولي، لأنها تقع داخل حدود إسرائيل*

انتهى الوجود الإٍسرائيلي في غزة منذ 2005 بعد أن انسحبت القوات الإسرائيلية من المنطقة وسحبت كافة الإسرائيليين من المنطقة، وأنشأت حينها منطقة عازلة بين القطاع والأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل، بعد إخلاء 25 مستوطنة إسرائيلية كانت داخل القطاع.

لكن على حدود المنطقة العازلة، أبقت إسرائيل على عدد من التجمعات في المنطقة المتاخمة للمنطقة العازلة مع القطاع. وتتكون تلك التجمعات من حوالي 50 بلدة معروفة منذ ذلك الحين بغلاف غزة أو ما يُعرف بالعبرية "بعوتيف غزة"، وهو الاسم الذي تردد كثيرا منذ شن حركة حماس هجوما شاملا على الكيان الصهيوني السبت الماضي أسفر عن مقتل المئات بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.

ونتعرف فيما يلي على "غلاف غزة" وأهم ما يتعلق به من تفاصيل منذ 2005 وحتى تعرضه للهجوم الفلسطيني الذي أطلقت عليه حماس "طوفان الأقصى" السبت الماضي.

أهمية غلاف غزة

تكمن أهمية هذا الحزام من البلدات الإسرائيلية في أنه متاخم للمنطقة العازلة بين القطاع والأراضي الإسرائيلية، مما يجعله خط الدفاع الأول لإسرائيل من جهة قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس، إذ يضفي الموقع الجغرافي للغلاف قدرا كبيرا من الأهمية. وكونه على الخط الفاصل بين المنطقتين، تعرض العديد من البلدات في هذه المنطقة لضربات عنيفة نتيجة للهجوم الذي شنته حماس السبت الماضي.

يُضاف إلى ذلك العدد الكبير من السكان الإسرائيليين الذين يقيمون في تلك البلدات، والذين تعرضوا بالفعل لأضرار بالغة نتيجة لعملية "طوفان الأقصى" تنوعت من القتل إلى الإصابة بجروح مرورا بأسر أعداد كبيرة منهم.

كما تتمتع تلك المنطقة بأهمية عسكرية أيضا، إذ وثقت صور ومقاطع فيديو اقتحام عناصر من حماس مواقع عسكرية إسرائيلية في شمال "غلاف غزة"، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وأعلن دانيل هغاري، متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأحد أن الجيش قرر البدء بإخلاء سكان بلدات غلاف غزة.

وقال هغاري، في مؤتمر صحفي لإعلان آخر تطورات هجوم حماس على إسرائيل المستمر منذ صباح السبت الماضي، إن "مهمتنا خلال الساعات الـ24 المقبلة هي إجلاء جميع سكان غلاف غزة".

كما أكد أن القتال مستمر "لإنقاذ الرهائن" الذين يحتجزهم المسلحون الفلسطينيون في إسرائيل.

سكان غلاف غزة

قسمت إسرائيل غلاف غزة إلى ثلاثة مجالس محلية هي؛ أشكول وأشكلون وشاعر هنيغف. ويضم مجلس أشكول المحلي 32 بلدة إسرائيلية ويمتد على مساحة 380 كيلو متر مربع.

وتبلغ مساحة الأراضي التابعة لمجلس أشكلون المحلي 175 كيلو متر مربع، ويحتوي على أربع بلدات إسرائيلية.

ويمتد مجلس شاعر هنيغف على مساحة 180 كيلو متر مربع ويضم 11 بلدة إسرائيلية.

يبلغ عدد سكان بلدات الغلاف بمجالسه الثلاثة 37 ألف نسمة مقسمة بين المجالس كالتالي:

13 ألف شخص في مجلس أشكول المحلي الأكبر من حيث المساحة.

17 ألف شخص في مجلس أشكلون المحلي.

7 آلاف شخص في مجلس شاعر هنيغف المحلي.

المدن الأكثر تضررا من "طوفان الأقصى"

تحمل عدد من البلدات في غلاف غزة أغلب الأضرار التي خلفها هجوم حماس على البلدات الإسرائيلية المتاخمة للمنطقة العازلة بين إسرائيل وقطاع غزة. وتتضمن بلدات زيكيم، وسديروت، ونحال عوز، وكيسوفيم، وأشكول، وتنتيفوت.

كما ألحق هجوم حماس المباغت أضرارا بالغة بقاعدة رعيم العسكرية، ومعبر إيريز، وبلدات ماغن وكفار عزة.

وكانت السلطة الفلسطينية قد دخلت قطاع غزة عام 1994 بموجب اتفاق أوسلو لبدء تطبيق الحكم الذاتي الفلسطيني في القطاع في غزة وأريحا.

وطرح رئيس الحكومة الإسرائيلية آنذاك أرييل شارون، خطة الانفصال عن قطاع غزة في 2004، والتي تشمل إخلاء المستوطنات في القطاع والانسحاب الكامل من أراضيه، وهي الخطة التي أقرها الكنيست بعد عام من طرحها تقريبا.

وخرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالفعل من غزة وأخلت 25 مستوطنة يقطنها 8500 – وانتهى الوجود الاستيطاني الإسرائيلي بالفعل بإعلان الحكومة في تل أبيب إنهاء الحكم العسكري هناك.