إنها المرة الأولى منذ حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 قبل 50 عاما، التي تعلن فيها إسرائيل رسميا أنها "في حالة حرب".

نعم، سبق وشنّت إسرائيل حملات عسكرية سواء في غزة أو لبنان، وكانت بالفعل تصف تلك الحملات بالحروب، ولكن من دون أن تعلن رسميا أنها في "حالة حرب" كما فعلت هذه المرة.

ويعطي إعلان حالة الحرب الضوء الأخضر للكيان الصهيوني لكي يتخذ ما يراه مناسباً من خطوات عسكرية ضد حماس والفصائل الفلسطينية المسلحة التي شاركت في هجوم السبت والذي ترك الإسرائيليين في "حالة من الرعب"، بحسب وصف مجلة الإيكونوميست البريطانية.

ويهيئ إعلان حالة الحرب الرأي العام الإسرائيلي لاحتمال سقوط أعداد كبيرة من القتلى، كما يمنح الإعلان حكومة إسرائيل صلاحيات واسعة، من بينها: استدعاء قوات الاحتياط وتسخير الموارد اللوجستية ووضْعها تحت تصرُّف الجيش.

ووقّع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في وقت سابق قرار استدعاء جنود الاحتياط للخدمة. كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قام بتعبئة 300 ألف من جنود الاحتياط منذ يوم السبت.

أيضا، بإعلانها رسميا أنها في حالة حرب، يمكن لحكومة إسرائيل تأمين دعم عسكري من الولايات المتحدة الأمريكية بحُكم التزام الأخيرة تجاه الدولة العبرية.

وعلى الفور، أمر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بأن تبحر مجموعة حاملة الطائرات الهجومية جيرالد آر فورد إلى شرق البحر المتوسط لإظهار الدعم الأمريكي لإسرائيل.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنّ مساعدات عسكرية أمريكية إضافية في طريقها لإسرائيل.

ما هي أهداف الكيان الصهيوني؟

تستهدف إسرائيل القضاء على البنى التحتية والعسكرية لحماس والفصائل الفلسطينية المشاركة في هجوم السبت.

ويقول الخبير العسكري سيد غنيم لبي بي سي: "من المرجح، ككل مرة وإنْ كان بشكل أعنف هذه المرّة، قيام إسرائيل باجتياح واسع النطاق لقطاع غزة".

ويشير غنيم إلى أنه: "خلال المواجهات الخمس الإسرائيلية لحماس، كانت قواعد اللعبة واضحة: فالإسرائيليون يحشدون الجيش ويهاجمون من الجو فيلحقون الضرر بقطاع غزة".

ويضيف: "نعم يحاولون في كل مرة قطع رأس قيادة حماس ولكنهم يفشلون، فيلجؤون لكافة السبل الممكنة لإقناع حماس بوقف إطلاق الصواريخ والدخول في مفاوضات لإطلاق سراح الأسرى والرهائن".

ويتوقع غنيم أنه "حتى إذا نجحت إسرائيل في حرب واسعة النطاق، فستتورط في مستنقع غزة دون قدرة على تحديد توقيت وكيفية الخروج منه، كما أنها لن تتمكن من مواجهة العواقب".