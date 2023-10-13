twitter facebook whatsapp viber telegram email بالصور: مظاهرات في عدة دول عربية تضامنا مع غزة الجمعة 2023/10/13 195 A+ A- استمع خرجت الجمعة مظاهرات ومسيرات في عدة دول عربية تأييدا للفلسطينيين وللتنديد بالضربات الإسرائيلية على قطاع غزة. انطلقت عدة مسيرات في محافظات الأردن بعد صلاة ظهر الجمعة، دعماً لغزة .وطالب المتظاهرون في المسيرات بوقف ما وصفوه بـ"العدوان الإسرائيلي" على قطاع غزة. في العاصمة عمّان انطلقت مسيرة من أمام المسجد الحسيني. وفي العاصمة العراقية بغداد شاركت حشود ضخمة في المظاهرات تضامنا مع غزة. وفي لبنان خرجت مظاهرات مؤيدة لغزة في أكثر من منطقة. ولبى الكثيرون نداء حزب الله في لبنان للتظاهر تضامنا مع غزة. وتجمع المتظاهرون في ساحات الجامع الأزهر وأماكن أخرى في العاصمة المصرية القاهرة احتجاجا على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة مرددين الشعارات المتضامنة مع الفلسطينيين.