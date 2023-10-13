حرب غزة: "تركنا منازلنا ولا نعرف إلى أين سنتجه في الجنوب"

بالصور: مظاهرات في عدة دول عربية تضامنا مع غزة

غزة بدون ماء ولا كهرباء ولا غذاء: ما موقف القانون الدولي؟

غزة: هربنا من الغارات في الثانية صباحا وسط صراخ الأطفال

حرب غزة: هل من مكانٍ آمنٍ يلجأ إليه المدنيون أثناء القصف؟

ما الذي نعرفه عن قوة تحرير الرهائن الأمريكية التي "وصلت إسرائيل"؟

"هل شنَّ طفلي الحرب عليكِ يا إسرائيل؟"

ماذا يعني إعلان إسرائيل أنها "في حالة حرب"؟

ماذا نعرف عن سلاح المظلات الذي تستخدمه حماس للمرة الأولى؟

لماذا استغرقت إسرائيل وقتاً طويلاً للتعامل مع هجوم "طوفان الأقصى" لحركة حماس؟

ماذا نعرف عن "غلاف غزة" الذي هاجمته حماس؟