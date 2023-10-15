Getty Images تعمل منظمة "زاكا" التطوعية مع حوادث الوفاة غير الطبيعية، كما تتعاون على نحو وثيق مع جميع خدمات الطوارئ وقوات الأمن.

خلف بوابات من الأسلاك الشائكة العالية لقاعدة عسكرية في وسط إسرائيل، وبعيدا عن الأعين، كان الجنود ورجال الشرطة وخبراء الطب الشرعي يعملون بجد، خلال الأسبوع الماضي، لإنجاز مهمة كان من المستحيل تقريبا تخيلها خارج هذا المكان، ألا وهي التعرف على ضحايا الهجوم الذي شنته حماس.

كان يعمل إلى جانب هؤلاء الرجال في وقت متأخر من الليل، مجموعة أخرى من الأفراد، يمكن التعرف عليهم من خلال ستراتهم الصفراء، إنهم متطوعو منظمة "زاكا"، وهي منظمة دينية تحمل على عاتقها مسؤولة بعض أصعب الأعمال في إسرائيل منذ شن الهجوم.

تتمثل مهام "زاكا" في جمع رفات الموتى، بما في ذلك دمائهم، حتى يمكن دفنهم وفقا للشريعة الدينية اليهودية، إنها منظمة تخصصت في التعامل مع الأحداث الجسام، بما في ذلك الكوارث الطبيعية وحالات الانتحار من المباني والإرهاب. أعضاؤها جميعهم تقريبا من اليهود المتدينين.

ما هي منظمة "زاكا"؟

BBC متطوع في منظمة "زاكا" ينتظر وصول مئات الجثث إلى المشرحة في تل أبيب.

تأسست منظمة "زاكا" (وهو اختصار عبري لعبارة تحديد هوية ضحايا الكوارث) في عام 1995، وهي منظمة إسرائيلية غير حكومية تعمل في مجال الإنقاذ والإغاثة، وتضم ما يزيد على ثلاثة آلاف متطوع منتشرين في جميع أنحاء الأراضي المحتلة.

تعود جذور المنظمة إلى عام 1989، عندما كان مؤسسها واحدا من بين مجموعة متطوعين متدينين جمعتهم مهام جمع رفات موتى لقوا حتفهم في أعقاب هجوم نفذه انتحاري استطاع السيطرة على عجلة قيادة إحدى الحافلات العامة في إسرائيل وسقط بها في أحد الأودية.

تعمل المنظمة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، استجابة لأي هجوم إرهابي أو كارثة أو حادث، بشكل احترافي وباستخدام المعدات اللازمة.

كما تتعامل منظمة "زاكا" التطوعية المدنية مع حوادث الوفاة غير الطبيعية، وتتعاون على نحو وثيق مع جميع خدمات الطوارئ وقوات الأمن الإسرائيلية.

تنامى نشاط "زاكا" رسميا على مدى العقدين الماضيين مع اتساع نطاق العمل التطوعي بها.

ما هو نشاط المنظمة؟

Getty Images حصلت "زاكا" في عام 2005 على اعتراف الأمم المتحدة باعتبارها منظمة تطوعية إنسانية دولية

تقدم "زاكا" خدمات تطوعية احترافية تتسم بمهارات عالية في مجالات الاستجابة لحالات الطوارئ والبحث والإنقاذ والوقاية من الحوادث والمساعدة في الكوارث الدولية، بحسب ما ذكرته على موقعها الإلكتروني.

كما أنشأت وحدات بحث وإنقاذ متخصصة تضم متطوعين مدربين تدريبا عاليا، كل منهم متخصص في مجاله، ويقدم مهاراته للمنظمة والاستجابة الأسرع والأكثر احترافية ووفقا للحادث الطاريء.

كما شكلت وحدة إنقاذ دولية بالتعاون مع مئات المتطوعين في إسرائيل وفي شتى أرجاء العالم، يتمتعون بالجاهزية والقدرة على الاستجابة في أسرع وقت لأي حادث يخلف إصابات جماعية أو هجوم إرهابي.

وفي عام 2005، حصلت "زاكا" على اعتراف الأمم المتحدة باعتبارها منظمة تطوعية إنسانية دولية، وأصبحت منذ ذلك الوقت نموذجا لخدمات الطوارئ في جميع أنحاء العالم.

"خدمة مقدسة"

BBC يقول فرانكل إن التعامل مع رفات الأطفال هو أسوأ ما في المهمة.

عندما شنت حماس هجومها على جنوبي إسرائيل يوم السبت الماضي، كان أحد متطوعي "زاكا"، يدعى باروخ فرانكل، البالغ من العمر 28 عاما، يحافظ على تقاليد يوم السبت كعادته في شقته في بني براك، وهي مدينة تقع على مقربة من تل أبيب يقطن بها العديد من المتطوعين، ولكن في صباح ذلك اليوم سمع عبر جهاز الاتصال اللاسلكي الخاص به مع "زاكا" أن هناك حالة طوارئ.

يُسمح بتشغيل جهاز الاتصال اللاسلكي في ذلك اليوم ولا يعتبر انتهاكا لتقاليد السبت نظرا لاعتبارات تتعلق بالحياة والموت، بيد أن فرانكل لا يستطيع مطالعة هاتفه إلا عند غروب الشمس، عندئذ علم تماما بحجم الهجوم، وحمل مستلزمات تحتوي على أكياس لحفظ الجثث وقفازات وقائية وأغطية أحذية وقماش لامتصاص الدماء وانطلق مسرعا بسيارته.

في موقع المهرجان الموسيقي، الذي أقيم يوم السبت الماضي، كان الظلام لا يزال سائدا عندما وصل فرانكل إلى المكان، وكان الجنود الإسرائيليون يتبادلون إطلاق النار مع حماس، لذا استلقى على الرمال منتظرا استقرار الوضع حتى أصبح آمنا، ثم بدأ عمله.

يعمل متطوعو "زاكا" منذ ذلك الوقت في جميع المواقع التي شهدت الهجوم، ويجمعون الجثث في نوبات عمل مدتها ساعتين نظرا لصعوبة العمل للغاية.

ويقول فرانكل إن التعامل مع رفات الأطفال هو أسوأ ما في المهمة، وأثناء انتقاله من موقع المهرجان إلى "كيبوتس" قريب يوم السبت، وكلمة كيبوتس هي كلمة عبرية تشير إلى مجتمعات صغيرة مأهولة بالإسرائيليين الذين يعيشون ويعملون بطريقة مشتركة، حذرت الشرطة متطوعي "زاكا"، المعروفين على نطاق واسع بخبرتهم في هذا العمل، من صعوبة ما ينتظرهم من مشاهد مروعة بالداخل.

وفي مساء يوم الأربعاء، كان متطوعو زاكا قد أنهوا آخر عملهم في جمع رفات الموتى في جنوبي إسرائيل، بعدها توجه فرانكل بسيارته شمالا إلى قاعدة عسكرية تضم وحدات لحفظ الجثث.

داخل القاعدة، كان هناك نحو 20 وحدة تبريد ضخمة، مثل حاويات الشحن، موضوعة لحفظ الجثث، وكان الحاخامات ومتطوعو "زاكا" يبذلون قصارى جهودهم للحفاظ على جثث الموتى وتأبينها، على الرغم من حجم العملية وحالة بعض الرفات، كما حرصوا على الصلاة على كل شخص قدر الإمكان.

كان يعقوب زكريا، البالغ من العمر 39 عاما، نائب رئيس بلدية مدينة بني براك، مسقط رأس فرانكل، في نوبة عمله الليلية الخامسة على التوالي لزاكا في القاعدة، وقال: "تمر ساعات وساعات بدون نوم، إن حمل الجثث عمل شاق جسديا ... لكننا نتغلب على ذلك".