REUTERS العاصمة لندن شهدت مسيرة حاشدة بدأت من مقر بي بي سي الرئيسي إلى مقر رئاسة الحكومة البريطانية في 10 داوننغ ستريت.

تجري مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في أنحاء مختلفة من بريطانيا، بما في ذلك العاصمة لندن ومدينة مانشستر.

وفي لندن، تجمع آلاف الأشخاص خارج مبنى هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، وتم نشر أكثر من 1000 ضابط شرطة.

وحذرت الشرطة من أن أي شخص يظهر الدعم لحركة حماس - المدرجة ضمن القائمة البريطانية للمنظمات الإرهابية - أو ينحرف عن الطريق، قد يُقبض عليه.

يأتي ذلك بعد أسبوع من شن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" هجوما غير مسبوق على إسرائيل.

وتسلل مقاتلون من الحركة الفلسطينية المسلحة إلى المستوطنات القريبة من قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1300 إسرائيلي، واحتجاز العشرات من الرهائن والأسرى.

وقتلت إسرائيل أكثر من 2200 شخص في هجمات جوية سرشة ومتواصلة على قطاع غزة. ومن المتوقع أيضا أن يشن الجيش الإسرائيلي هجوما بريا على القطاع.

وخلال مظاهرة حاشدة نظمتها حملة التضامن مع فلسطين، لوح المتظاهرون بأعلام فلسطين ولافتات داعمة للفلسطينيين، بينما هتف الناس خلال مسيرتهم إلى داونينغ ستريت - مقر الحكومة البريطانية.

BBC انضم آلاف الأشخاص إلى المسيرة في لندن

REUTERS رفع المتظاهرون أعلام فلسطين ولافتات داعمة لها خلال المسيرة

وقال أحد المتظاهرين، ويدعى مايك من شمال غربي لندن، لوكالة أنباء "برس أسوسيشن" البريطانية: "إن الظلم في الوضع أمر واضح تماما".

وقالت شرطة العاصمة إن مناطق معينة في وسط لندن مشمولة بالمادة AA60 من قانون العدالة الجنائية والنظام العام، الذي يتطلب من الشخص إزالة أشياء مثل الأقنعة التي قد تستخدم لإخفاء هويته، وذلك حتى الساعة 22:00 بالتوقيت الصيفي لبريطانيا.

وتجري مسيرات في عدد من المدن البريطانية بما في ذلك ليفربول، بريستول، كيمبريدج، نورويتش، كوفنتري، إدنبره، وسوانزي.

BBC شارك ما لا يقل عن 1500 شخص في مسيرة في مانشستر

بدأت احتجاجات لندن من مقر بي بي سي ، وسط لندن، وتعرض المبنى للتخريب أثناء الليل، ولُطخ مدخله بطلاء أحمر.

وقال متحدث باسم شرطة العاصمة: "نحن على علم بالأضرار الجنائية التي لحقت بالمبنى".

وأضاف: "في هذه المرحلة لا يوجد ما يشير إلى أن هذا مرتبط بأي مجموعة احتجاجية".