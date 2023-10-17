Getty Images تحذر منظمات إنسانية من انهيار وشيك للقطاع الصحي في غزة

حذّر المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في منطقة شرق المتوسط، أحمد المنظري، الاثنين 16 من أكتوبر/تشرين الأول، من "كارثة حقيقية" ستحل بقطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة، إذا لم يُرفع الحصار المفروض على القطاع ويُسمح بدخول المساعدات.

وشدد المنظري على وجود نقص حاد في الإمدادات الأساسية، وأن المواد المتوفرة بالكاد تكفي "الأربع والعشرين ساعة المقبلة، بعد ذلك ستكون كارثة حقيقية... لا وقود وبالتالي لا كهرباء ولا مياه لعموم سكان غزة وبالأخص للمستشفيات والمؤسسات الصحية".

وأضاف المنظري أنه إذا لم يتم السماح بدخول المساعدات الانسانية إلى المناطق المحتاجة داخل غزة، فإن الأطباء والعاملين في هذه المستشفيات "لن يكون بيدهم إلا أمر إصدار شهادات الوفاة".

وبالتزامن، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، د. أشرف القدرة، الاثنين 16 من أكتوبر/تشرين الأول، إنه "لدى المستشفيات 24 ساعة قبل أن تفقد خدماتها الصحية تماما أمام المواطنين والجرحى، بسبب عدم توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود".

وتنتظر قافلة مساعدات إنسانية على الحدود المصرية مع قطاع غزة، أملا في التوصل إلى اتفاق مع الكيان الصهيوني يسمح بدخول المساعدات إلى القطاع.

وتَربطُ مصر موافقتها بفتح معبر رفح والسماح بدخول حاملي الجنسيات الأجنبية إليها، بموافقة سلطات الاحتلال على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ويواصل جيش الاحتلال قصفه المكثف والمستمر على قطاع غزة، منذ السبت 7 من أكتوبر/تشرين الأول.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الاثنين 16 من أكتوبر/تشرين الأول، ارتفاع أعداد القتلى في قطاع غزة إلى نحو 2750 قتيلا وأكثر من 9700 جريح، منذ بدء القصف الإسرائيلي.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ، الثلاثاء 17 من أكتوبر/تشرين الأول، إن هجمات "إسرائيل الجوية والمدفعية الدموية على قطاع غزة حولته إلى حفرة من الجحيم ينتشر فيها الموت والدمار في ظروف إنسانية بالغة التعقيد ومن دون أي خدمات أساسية للحياة".

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن قطاع غزة اُستهدف بذخيرة "تساوي في شدّتها ربع قنبلة نووية"، وأنه وثق مقتل 1046 طفلا فلسطينيا، منذ بدء القصف الإسرائيلي، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.