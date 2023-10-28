EPA استدعى الجيش الإسرائيلي أكثر من 350 ألف من جنود الاحتياط للحرب ضد حماس

أعلن قادة الكيان الصهيوني أن حركة حماس "ستُمحى من على وجه الأرض" وأن غزة لن تعود أبدا إلى ما كانت عليه.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعد العملية التي نفذتها الحركة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول على إسرائيل وخلفت أكثر من 1400 قتيل "كل عضو في حماس هو رجل ميت". وتعهد في وقت لاحق بتفكيك "آلة الإرهاب" التابعة لحماس وبنيتها السياسية.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، قد تحدث عن استحداث "نظام أمني جديد" بعد تحقيق أهدافها في القطاع وتنفيذ الهجوم البري، دون أن تكون هناك أي مسؤولية إسرائيلية عن الحياة اليومية فيه.

ويبدو هدف العملية التي أطلق عليها "السيوف الحديدية" أكثر طموحا بكثير من أي شيء خطط له الجيش الإسرائيلي في غزة من قبل وربما يستمر لعدة أشهر. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل أهداف هذه العملية واقعية، وكيف يمكن لقادة إسرائيل أن يحققوها؟

إن الدخول إلى قطاع غزة ينطوي على ما يعرف بقتال الشوارع من منزل إلى منزل في المناطق الحضرية ، كما يحمل مخاطر هائلة على السكان المدنيين الذين يزيد عددهم عن مليوني نسمة. حيث قتل ما لا يقل عن 7000 شخص معظمهم من النساء والأطفال في غزة، ونزح مئات الآلاف من منازلهم.

وتواجه القوات الإسرائيلية مهمة إضافية تتمثل في إنقاذ أكثر من 220 رهينة محتجزين في أماكن مجهولة في أنحاء متفرقة من غزة.

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ويتفق رئيس منتدى الدراسات الفلسطينية في جامعة تل أبيب، مايكل ميلشتاين، مع الرأي القائل بأن تدمير حماس سيكون أمرا معقدا للغاية. ويقول إنه أمر طموح أن تعتقد بأنه بإمكانك اقتلاع الفكرة التي تجسد حماس.

ويضيف، إنه بصرف النظر عن قوة الجناح العسكري لحماس الذي يزيد عدد أفراده عن 25 ألف شخص، فإن لديها ما بين 80 إلى 90 ألف عضو آخرين يشكلون جزءا من البنية التحتية للرعاية الاجتماعية.

ويبدو أنه في نهاية المطاف، كما قال وزير الدفاع الإسرائيلي، إن السنوات الـ 75 المقبلة من وجود إسرائيل ستعتمد إلى حد كبير على نتيجة هذه الحرب.

المعركة البرية محفوفة بالمخاطر

وتحيط بالعملية العسكرية عدة عوامل يمكن أن تخرجها عن مسارها، حيث من المتوقع أن تكون كتائب عز الدين القسام استعدت لهجوم إسرائيلي بإعداد العبوات الناسفة والتخطيط لنصب الكمائن. ويمكنها أيضا استخدام شبكة الأنفاق المعقدة والواسعة لمهاجمة القوات الإسرائيلية.

ففي عام 2014، تكبدت كتائب المشاة الإسرائيلية خسائر فادحة بسبب الألغام المضادة للدبابات والقناصة والكمائن التي نصبتها حماس، بينما قُتل مئات المدنيين في القتال في أحد الأحياء الشمالية لمدينة غزة.

وقد حُذر الإسرائيليون من الاستعداد لحرب طويلة، واستُدعي عدد قياسي من جنود الاحتياط إلى الخدمة بلغ 360 ألف جندي.

والسؤال المطروح هنا، هو إلى متى يمكن لإسرائيل أن تستمر في حملتها خصوصا مع تزايد الضغوط الدولية لوقف إطلاق النار، وارتفاع أعداد القتلى المدنيين الفلسطينيين، وانقطاع إمدادات المياه والكهرباء والوقود، وتحذيرات الأمم المتحدة من حدوث كارثة إنسانية.

يقول يوسي ميلمان، أحد الصحفيين البارزين في مجالي الأمن والاستخبارات في إسرائيل: "تشعر الحكومة والجيش بأنهما يحظيان بدعم المجتمع الدولي - الزعماء الغربيين على الأقل. وواقع الحال يقول: دعونا نحشد، لدينا متسع من الوقت".

لكنه يعتقد أن حلفاء إسرائيل، عاجلا أم آجلا، سيتدخلون إذا رأوا صورا لأشخاص في غزة يتضورون جوعا. وسوف يتصاعد الضغط أيضا مع استمرار ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين.

ويضيف ميلشتاين "الأمر معقد للغاية لأنه يحتاج إلى وقت، والإدارة الأمريكية لن تسمح لإسرائيل بالبقاء في غزة لمدة عام أو عامين".

إنقاذ الرهائن

أغلبية الرهائن هم من الإسرائيليين، ولكن بينهم هناك أيضا عدد كبير من المواطنين الأجانب ومزدوجي الجنسية، ما يعني أن العديد من الحكومات الأخرى - بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة - لها مصلحة في هذه العملية بما يضمن الإفراج الآمن عن مواطنيها.

قال المتخصص الاستراتيجي الفرنسي، الكولونيل ميشيل جويا، إن الجيش الإسرائيلي أمامه خيار واضح، إما الحفاظ على حياة الرهائن، أو الذهاب "لإلحاق أكبر قدر ممكن من الأذى بحماس".

كما أن النداءات المؤلمة التي أطلقتها عائلات الأسرى تزيد من الضغوط على قادة إسرائيل.

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في عام 2011، قام الكيان الصهيوني بمبادلة أكثر من 1000 أسير فلسطيني مقابل إطلاق سراح الجندي جلعاد شاليط، الذي احتجزته حماس لمدة خمس سنوات.

لكن إسرائيل ستفكر مرتين قبل إطلاق سراح أي عدد كبير آخر من السجناء، لأن أحد الرجال الذين أطلق سراحهم في عملية التبادل تلك كان يحيى السنوار، الذي أصبح منذ ذلك الحين الزعيم السياسي لحماس في غزة.

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إذا أُضعفت حماس بشكل كبير، فإن السؤال هو ما الذي سيحل محلها؟

فقد سحبت سلطات الاحتلال جيشها وآلاف المستوطنين من قطاع غزة عام 2005 ولن يكون لديها أي نية للعودة كقوة احتلال. ويقول الرئيس الأمريكي جو بايدن "سيكون خطأ كبيرا".

كما أن فراغ السلطة في غزة من شأنه أن يخلق مخاطر جسيمة للغاية، ويحذر ميلشتاين، رئيس منتدى الدراسات الفلسطينية في جامعة تل أبيب، من أن خطر حل مشكلة واحدة يكمن في إيجاد 10 مشاكل جديدة.

ويعتقد أوفير وينتر أن التحول في السلطة يمكن أن يمهد الطريق للعودة التدريجية للسلطة الفلسطينية.

وقد يقدم المجتمع الدولي حلا مؤقتا، كما فعل عندما أدارت الأمم المتحدة كوسوفو بعد انسحاب القوات الصربية عام 1999، إلا أن إسرائيل لا تحظى بالثقة على نطاق واسع في الأمم المتحدة.

وقد يكون هناك خيار آخر يتمثل في إنشاء إدارة يديرها رؤساء بلديات غزة والقبائل والعشائر والمنظمات غير الحكومية.

وفي نهاية المطاف، سيتعين إعادة بناء البنية التحتية المدمرة في غزة بنفس الطريقة التي كانت عليها بعد الحروب السابقة.

وسوف ترغب إسرائيل في فرض قيود أكثر صرامة على دخول "البضائع ذات الاستخدام المزدوج" إلى غزة والتي قد يكون لها أغراض عسكرية ومدنية. وكانت هناك دعوات لتوسيع المنطقة العازلة على طول السياج مع غزة لتوفير حماية أكبر للإسرائيليين.

ومهما كانت نتيجة الحرب، فإن سلطات الاحتلال سوف ترغب في ضمان عدم تكرار أي هجوم مماثل مرة أخرى.