كان المصور آندي غوتس من محبي جيمس بوند منذ أن كان في العاشرة من عمره عندما اصطحبه والداه لرؤية النجم روجر مور في فيلم "من أجل عينيك" For Your Eyes Only في سينما أوديون القريبة من منزله في نوريتش.

وغوتس الآن في العقد الثالث من عمله كمصور فوتوغرافي للمشاهير، وفي خلال مسيرته العملية قام بتصوير الكثير من الممثلين الذين لعبوا دور الشرير في أفلام بوند.

يقول: "لقد أدركت أني التقطت صورا لأشرار جيمس بوند الذين بقوا على قيد الحياة جميعا إلا ستة".

جعل غوتس "مهمتي تصويرهم جميعا حتى يكون لدي المجموعة الكاملة". الصور الناتجة تشكل معرضه "عدو" NEMESIS في لندن، بعد مرور 70 عامًا على تقديم المؤلف إيان فليمنغ جيمس بوند للعالم.

يقول غوتس: "إن عدو بوند المفضل لدي هو بلا شك أوريك غولدفينغر. لقد كانت روح الدعابة التي يتمتع بها وشخصيته كتاجر ومحتال مؤثرة للغاية".

"من المؤسف أن الممثل الرائع غيرت فروب، الذي لعب دور غولدفينغر Goldfinger، قد توفي قبل أن أبدأ مسيرتي في التصوير الفوتوغرافي".

إليكم بعض صور غوت لأشرار جيمس بوند:

كريستوفر لي لعب دور فرانسيسكو سكارامانغا في فيلم "الرجل ذو المسدس الذهبي" (1974).

ويقول المصور "كنت أتطلع إلى جلسة التصوير هذه منذ فترة لعدد من الأسباب".

وتذكر قائلا "لقد كانت جميع معداتي جاهزة عندما جلس كريستوفر في مكانه وبدأ في تدخين سيجار".

"كان من الرائع سماعه وهو يتحدث عن مجده السينمائي خاصة دوره في فيلم The Wicker Man، على الرغم من أن وجهه بدأ يكتسي بالحزن والغضب عندما ذكر أنهم سيعيدون إنتاج الفيلم".

"بعد ذلك، بينما كنا نسير معًا عبر أروقة فندق سافوي، اكتشف النوتة الموسيقية لـ The Mikado. نظر إلي بنظرة كلها حماس وبهجة وأخبرني أنه يغني كل يوم، وبهذا امتلأت الممرات بالغناء الخافت".

تشارلز دانس لعب دور كلوز في فيلم "من أجل عينيك" For Your Eyes Only (1981)

"كان تشارلز هو آخر شخص أقوم بتصويره في معرض "عدو" الخاص بي. كنت أرغب في تصويره لبعض الوقت، لكن لم يحالفني الحظ أبدًا.

كنت أعرف من خلال الأصدقاء المشتركين أن "تشارلي" لم يكن حريصًا جدًا على التقاط الصور، ولهذا السبب كنت أتلقى دائمًا رفضًا مهذبًا من مدير أعماله.

وتصادف أني أنا وتشارلي درسنا في نفس الجامعة في ليستر، وكان الأمر مثاليًا عندما تمت دعوتنا إلى حفل عشاء للخريجين.

وبسبب طريقة ترتيب المقاعد على الطاولات بطريقة ذكية ومبتكرة، وساعدت فيها، انتهى بي الأمر بالجلوس بجوار دانس طوال مدة الوجبة وبعد عدة كؤوس من النبيذ الأحمر وافق على أن أطلق صوره.

مايكل لونسديل لعب دور هوغو دراكس في فيلم "مونريكر" Moonraker (1979)

"لقد قمت بتصوير مايكل في منزله في باريس. لقد كنت دائمًا معجبًا بمايكل وأحببت أفلامه مثل فيلم The Day of the Jackal".

"كنت أعرف أن مايكل كان رجلاً طويل القامة ممتلئ الجسم إلى حد ما، لذلك تفاجأت قليلاً عندما وصلت إلى مقر إقامته لرؤية هذا الشخص الهش على كرسي متحرك. الزمن لا يترفق بالكثيرين، وقد غاب عن ذهني أن الرجل البالغ من العمر 89 عامًا، والذي تقاعد لعدة سنوات، أصبح هشا.

"بعد فترة ما بعد الظهيرة الممتعة من الدردشة وتبادل القصص، توجهت إلى المنزل. وبعد أسبوع أو نحو ذلك، توفي مايكل، لذلك أصبحت هذه آخر صورة له".

مادس ميكلسن لعب دور لو شيفر Le Chiffre في فيلم "كازينو رويال" Casino Royale (2006)

"مادس هو رجل متواضع وطيب الطباع، على الرغم من أنه من أفضل من يلعب دور أشرار هوليوود.

"أنا أحبه بدور لو شيفر، عدو العميل 007 في "كازينو رويال، وكاسيليوس في فيلم "دكتور سترينج" Doctor Strange. كلانا يعتقد أن سلسلة أفلام مارفيل أخطأت لأنها لم تستعن به في فيلم Avengers: Endgame.

"آمل بشدة أن يلعب دائمًا دور الرجل الشرير. العالم يحتاج فقط إلى شخصية شريرة ساحرة وجذابة لمشاهدتها على الشاشة الفضية".

كريستوفر واكن لعب دور ماكس زورين في فيلم A View To A Kill (1985)

"لقد قمت بتصوير كريستوفر في نيويورك أثناء إنتاج مسرحية "النورس" The Seagull . أعطوني مساحة في غرفة التدريب في زاوية ضيقة للغاية.

"عندما ظهر كان الأمر كما لو كان كريستوفر واكن، وهو يمثل دور كريستوفر واكن، وكان الأمر غريبا بعض الشيء. كنت أعلم أنني أريد لقطة قريبة كاملة لوجهه، لذلك أخذت لقطة شبه واسعة لوجهه.

"سمعت أحد التقنيين في المسرح يناديه، لذلك قمت بسرعة بإخراج بضع بكرات من الفيلم، ثم بطريقة غامضة كما وصل، رحل".

خافيير بارديم لعب دور سيلفا في "سكايفول" Skyfall (2012)

"لقد قمت بتصوير الإسباني الشهير في استوديوهات باينوود في إنجلترا وكنت محظوظًا بما يكفي للقاء زوجته بينيلوبي كروز عدة مرات.

"لديه عيون ذات بريق بريء مثل عيون جرو صغير ولكن عندما يحدق بك، فإنك بلا شك تلمح تلك النظرة المضطربة لشخصية القاتل المأجور أنطون تشيغور من الفيلم الشهير No Country for Old Men."

كريستوف والتز لعب دور إرنست ستافرو بلوفيلد في فيلم "سبيكتر" Spectre (2015)

"أعطاني بول نيومان لقب "غوتس صاحب اللقطة الواحدة" نظرًا لسرعة التصوير. في بعض الأحيان تكون اللقطات سريعة للغاية وفي أحيان أخرى نجلس نتحدث لساعات حتى قبل أن ألتقط الكاميرا.

"كانت جلسة التصوير هذه سريعة للغاية حيث كان عليّ أن ألتقط صورا لكريستوف بين حفل بافتا والحفل الذي أعقبه.

قال لي إنه "لشرف لي أن أكون من بين صورك، مواهبك تسبقك. كيف تريدني؟"، فأجبته: لقد انتهينا... لقد حصلت على الصورة التي اريدها.

أندرو سكوت لعب دور سي C في فيلم "سبيكتر" Spectre (2015)

" أندرو وجه مثالي للتصوير ولأن تكون بالقرب منه. إنه أحد هؤلاء الأشخاص الذين لا يضعون حواجز أو يريدون فقط رؤية جانبهم الجيد في اللقطات.

"بعد أن قمنا بتصوير اللقطات المميزة والغريبة بالكامل، جلسنا نتجاذب أطراف الحديث ونحتسي الشراب. كنت أتحدث عن إبداء الجانب اللين الضعيف في الفن وعن خشونة الوجه الطبيعي:.

"اقترحت أن نحاول التقاط لقطة توضح تلك الهشاشة. سألته عن الوقت الذي يحتاجه للتركيز حتى يذرف دمعة"

"جلس أندرو أمامي ونظر إلى قدميه وقال: "هل أنت مستعد؟",

"رفع رأسه وفي تلك اللحظة نزلت دمعة واحدة على خده والتقطت هذه القطرة المالحة في اللحظة المثالية.

"لقد التقطت هذه اللقطة الوحيدة فقط للصورة حيث شعرت أنني أتطفل على اللحظة التي كان يمر بها، على الرغم من أن هذه اللحظة تم إنشاؤها خصيصًا لالتقاط الصورة.

"لقد بدا الأمر شخصيًا للغاية لأنه كان من الواضح أنه كان يفكر في شيء مؤلم".

رامي مالك لعب دور ليوتسيفر سافين في فيلم لا وقت للموت (2021)

"لقد قمت بتصوير رامي في فندق Flemings Hotel في منطقة مايفير الراقية في لندن. لقد كان الممثل المتبقي لتكتمل مجموعتي

"إنه رجل يتحدث بهدوء شديد، ولكن دائمًا مع بريق مرح في عينيه".

"تحدثنا عن تجسيده لشخصية فريدي ميركوري في دوره الحائز على جوائز، وسألته عما إذا كان سيحب دور إلفيس. فقال إنه" كان أكثر ارتياحًا لكونه فريدي على الرغم من أنه سيكون مستعدًا للعب دور (الممثل الكوميدي الشهير) باستر كيتون، ويمكنني تخيله متقمصا شخصيته".