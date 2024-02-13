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انطلقت في القاهرة اليوم الثلاثاء مفاوضات مكثفة لبحث إمكانية وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، في ظل قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخرا بشن هجوم بري على مدينة رفح، آخر منطقة قد تكون آمنة للغزيين في قطاع غزة.

مسؤولون كبار من الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر وقطر، يبحثون في القاهرة وقفاً لإطلاق النار في الحرب الممتدة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كما أكد بيان للرئاسة المصرية وجود مدير المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز في القاهرة، واجتماعه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل.

وخلال استقباله لبيرنز الثلاثاء، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، "استمرار التشاور والتنسيق المكثف لتحقيق أهداف وقف إطلاق النار وحماية المدنيين في قطاع غزة، وتفعيل حل الدولتين، بما يعزز جهود إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة"، وفقا للبيان.

هل تقترب حماس وإسرائيل من هدنة جديدة؟

وتنقل صحيفة الغارديان عن مسؤولين على اتصال مباشر بالمحادثات الجارية في القاهرة أن إسرائيل وحماس "تحرزان تقدما" نحو التوصل إلى اتفاق يؤدي لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، في وقت تواجه فيه إسرائيل انتقادات دولية متزايدة بسبب سلوكها في الحرب على غزة، والتي أودت بحياة نحو 29 ألف فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وتقول إسرائيل إنها خسرت نحو 1200 شخص في هجوم حماس على الجانب الإسرائيلي في السابع من أكتوبر إضافة إلى نحو 200 رهينة، تقول حماس إن عددا منهم قتل في القصف الإسرائيلي على القطاع.

وإضافة للضغط الشعبي في عدد من دول العالم رفضاً لقتل المدنيين في غزة، والمطالبة بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات للقطاع المحاصر، فإن عدداً من رؤساء الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة، باتوا يمارسون ضغوطا على إسرائيل لوقف خطتها لاجتياح رفح جنوبي غزة.

بالإضافة إلى ذلك، تتهتم جنوب أفريقيا إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، مما دفعها لرفع قضية أمام محكمة العدل الدولية، ساندتها فيها عدة دول، في حين ترفض إسرائيل هذه الاتهامات وتعتبر ما تقوم به يأتي رداً على هجوم حماس ولإطلاق سراح الرهائن.

لكن حتى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن التي تقدم دعماً سياسياً وعسكرياً لا متناهياً لإسرائيل منذ اليوم الأول للحرب، باتت تضغط نحو إيجاد حل يخرجها من مأزق الحرب، التي ربما تقودها إلى خسارة الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الأول المقبل، كما يرى البعض.

وتقول صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن المفاوضات في القاهرة تركز على إطلاق سراح الرهائن مقابل وقف إطلاق النار.

وتلفت الصحيفة إلى أن الوسطاء يسعون للتوصل لاتفاق يوقف الحرب، مع تزايد المخاوف الدولية من خطة إسرائيلية لمواصلة الهجوم البري على مدينة رفح الحدودية مع مصر، وهي المعقل الأخير تقريباً للنازحين من شمال ووسط القطاع إلى جنوبه، في وقت ترفض فيه مصر أي خيار بتهجير الغزيين من أرضهم.

وقالت أيضاً إن الرئيس بايدن أرسل مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز، للانضمام إلى المحادثات، ونقلت عنه أنه قال إنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقادة مصر وقطر "لدفع هذا الأمر للأمام".

Reuters الدخان يتصاعد خلال عملية برية إسرائيلية في خان يونس، كما يظهر من مخيم للنازحين الفلسطينيين في رفح

وتنقل صحيفة الجارديان عن دبلوماسي غربي في القاهرة قوله إن هناك مقترحاً بهدنة تصل مدتها إلى ست أسابيع مطروحة على الطاولة، بعد أن رفض نتنياهو مقترح حماس.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي الأربعاء رداً على مقترح حماس "لا يوجد حل آخر سوى النصر الكامل والنهائي… إذا تمكنت حماس من البقاء في غزة، فهي مسألة وقت فقط قبل وقوع المذبحة التالية".

وبحسب ما نقلت وكالة رويترز، فإن مسودة مقترح حماس تضمنت وقفاً للقتال في المرحلة الأولى ومدتها 45 يوماً، يخلى خلالها جميع المحتجزات الإسرائيليات وكبار السن والمرضى والذكور دون سن 19 عاماً، مقابل النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في سجون إسرائيل.

ويشمل المقترح في المرحلة الأولى أيضاً انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وبدء عملية لبناء المستشفيات ومخيمات اللاجئين.

وأما المرحلة الثانية من مقترح حماس فتشمل تبادلاً لبقية المحتجزين الإسرائيليين مقابل الفلسطينيين في سجون إسرائيل، ومغادرة القوات الإسرائيلية غزة بالكامل. وفي المرحلة الثالثة يتبادل الجانبان الجثامين.

وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في لقاء جمعه بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في الدوحة الثلاثاء، أن أي اتفاق "يجب أن يضمن وقف إطلاق النار وانسحاب جيش الاحتلال من القطاع وإنجاز صفقة تبادل جدية…".

وبحسب ما نقلت وسائل إعلام غربية وإسرائيلية، يضم الوفد الإسرائيلي رئيس المخابرات الإسرائيلية ديفيد بارنيا من الموساد، ورونين بار مدير الشاباك، إضافة لمدير المخابرات المصرية عباس كامل ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وتقول صحيفة تايمز أوف إسرائيل إن مسؤولاً مصرياً كبيراً لفت إلى أن الاجتماع يركز "على صياغة مسودة نهائية لاتفاق وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع، مع ضمانات بأن الأطراف ستواصل المفاوضات نحو وقف دائم لإطلاق النار وسط اقتراحات بإحراز تقدم".

وبعد وصول الحرب إلى مرحلة حاسمة، وفي ظل إقامة العديد من النازحين الغزيين في ملاجئ مؤقتة أو خيام في ظروف مزرية، مع صعوبة الحصول على مياه الشرب الآمنة أو الغذاء، يقول المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك تعليقاً على خطة إسرائيل بشن هجوم بري على رفح، إن أي هجوم سيكون "مرعباً" والعديد من المدنيين "سيقتلون على الأرجح".

ويتجمع حالياً نحو 1.5 مليون فلسطيني في رفح، وقد تعرضت المدينة في الآونة الأخيرة لضربات جوية إسرائيلية مكثفة أوقعت العديد من القتلى والمصابين.