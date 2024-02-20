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"لن أنسى ما حييت صرخة هذه المرأة عندما رأت بناتها الثلاث لأول مرة منذ عامين ".

هكذا استرجعت مريم لامبرت، رئيسة مؤسسة "أورفانز فييدنغ" الخيرية، كيف شهدت في 6 ديسمبر 2023 لم شمل عائلة على حدود أوكرانيا وبيلاروسيا.

تقول لمبرت إن الأم "لمست وجوه الفتيات وكأنها لا تصدق نفسها، لن أنسى كيف صرخن واحتضن أمهن وعانقنها وبكين".

في ذلك اليوم، في ديسمبر 2023، أعيد ثمانية أطفال أوكرانيين إلى وطنهم، وكان من بينهم أطفال آنا - أوليا وتيتيانا وفيرونيكا.

كانت أوليا في العاشرة من العمر عندما رأت والدتها آخر مرة، وكانت تاتيانا في الخامسة عشرة، وفيرونيكا في السابعة عشرة، وكانت العائلة تعيش في قرية بالقرب من فولنوفاخا، التي استولى عليها الروس في فبراير 2022.

وكانت والدتهن آنا، الجندية في القوات المسلحة الأوكرانية، في الخدمة في ذلك الوقت ولم تتمكن من الذهاب لاصطحاب أطفالها.

وبينما كان الأطفال يعيشون تحت الاحتلال مع أقاربهم، طرقت والدتهم جميع الأبواب وطلبت المساعدة في إخراج الأطفال وكتبت طعنا إلى مكتب أمين المظالم الأوكراني.

وتم إخراج الأطفال من روسيا في عدة مجموعات بوساطة قطر. ونظم القطريون رحلتين للعودة في ديسمبر، وأخرى في أكتوبر ونوفمبر وتم إخراج أطفال آنا في ديسمبر.

أصغر طفل يبلغ من العمر عامين، وكان عمره ستة أشهر فقط عندما فُصل عن والديه ونُقل إلى شبه جزيرة القرم.

وتقول روسيا إن هذه هي الطريقة التي تحمي بها الأطفال في مناطق الحرب.

وتساعد العديد من المنظمات الدولية والخيرية من بينها اليونيسف، والصليب الأحمر، ومؤسسة "أورفانز فييدنغ" - على إعادة هؤلاء الأطفال، لكن بحسب مسؤولين أوكرانيين هناك دولة واحدة فقط تدعم هذه الجهود علنا وهي قطر.

وقال مصدر في الحكومة الأوكرانية "يتم عرض الوساطة وأوكرانيا ليست ضدها. نحن نعمل مع الجميع. لكن ليس لدى الجميع مثل هذا التأثير على روسيا. النتيجة واضحة - قطر يمكنها بطريقة أو بأخرى التوصل إلى اتفاق معهم."

ولطالما شكلت الوساطة سياسة قطر الخارجية، وهي استراتيجية تكسب الدولة الخليجية مكانة كبيرة ضمن النظام الدولي.

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وبفضل الوساطة القطرية، أعيد 16 طفلا إلى أوكرانيا خلال أربعة أشهر.

وتتعدد القصص حول كيف انتهى المطاف بكل طفل بعيدا عن والديه.

عودة الأطفال بوساطة قطر

16 أكتوبر - أربعة أطفال

19 نوفمبر - طفل واحد

5 ديسمبر - ثمانية أطفال

16 ديسمبر - ثلاثة أطفال

كيف تمكنت أوكرانيا من إشراك قطر في عودة الأطفال؟

كانت أوكرانيا أول من طلب من قطر التوسط لإعادة أطفال، وبحسب مصادر بي بي سي، فقد سبق ذلك أشهر من المفاوضات السرية على أعلى المستويات.

وتحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عدة مرات هاتفيا مع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر . وفي يوليو 2023، زار رئيس وزراء قطر وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني كييف، وكانت هذه الزيارة الأولى على هذا المستوى لمسؤول قطري بارز منذ سنوات عديدة.

وقال زيلينسكي حينها "كانت مفاوضات مثمرة للغاية"، ويبدو أنها كانت محادثات مثمرة بالفعل.

وتساعد قطر في المجال الإنساني - فقد خصصت 100 مليون دولار لدعم قطاع الطاقة وسيارات الإسعاف والمستشفيات.

وزار أمين المظالم الأوكراني دميترو لوبينيتس قطر في أغسطس ، وجاء في البيان الرسمي "لقد عملنا على إيجاد سبل للتعاون المستقبلي، وناقشنا حماية حقوق الأطفال الأوكرانيين".

وبشكل غير رسمي - وافقوا على إعادة الأطفال.

وبعد شهرين، في أكتوبر 2023، أعيدت المجموعة الأولى من الأطفال بوساطة قطرية. وقالت وزارة الخارجية القطرية حينها إن هذه مجرد البداية.

وقال مصدر في الحكومة الأوكرانية لبي بي سي أوكرانيا: "قطر هي أول من يتحدث عن عودة الأطفال. وهي تبلغنا عندما يعبر الأطفال الحدود بالفعل".

كيف يسلم القطريون الأطفال لعائلاتهم؟

عادة ما يسلم الأطفال إلى أقاربهم في أراض محايدة حسب المسافة التي وصلوا إليها في روسيا، حتى أنه يمكن أن تستغرق الرحلة من عدة أيام إلى أسابيع.

ويسلك الأطفال العائدون طرقًا مختلفة – فمنهم من عبر بيلاروسيا، والبعض الآخر عبر إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا.

أما الأطفال الذين شاركت قطر في إعادتهم، فيتم نقلهم عبر موسكو.

وتقول مصادر لبي بي سي إنه "على الأراضي الروسية، تقع سلامة الأطفال وأقاربهم الذين جاءوا لاصطحابهم بالكامل على الجانب القطري. إذ تتحمل الدوحة مسؤوليتهم، وتوفر لهم النقل والتأمين."

.سافرت فيرونيكا وتيتيانا وأولغا لعدة أيام من دونباس عبر روسيا وبيلاروسيا إلى أوكرانيا، ومن ثم نقلهن إلى السفارة القطرية في موسكو.

وقالت تيتيانا، التي تعرف اللغة الإنجليزية أفضل من أخواتها وبالتالي كان بإمكانها التواصل أكثر مع الدبلوماسيين القطريين، لبي بي سي: "لقد علمنا بالخبر خلال الاجتماع مع القطريين في موسكو". "رحبوا بنا بشكل لطيف ودافئ للغاية وقدموا لنا الحلويات والكافيار وبعض الأطعمة الأخرى المثيرة للاهتمام، وجلسنا مع السفير الذي تحدث معنا عن التعليم. وسأل عن دراستنا. وتحدثنا أيضًا عن الرسوم المتحركة مع الدبلوماسيين، تقول "كان من اللطيف أن الدبلوماسيين يعرفون كتب الأنمي".

وأمضى الأطفال عدة ساعات في السفارة في موسكو، وبعد ذلك تم نقلهم إلى المطار في موكب تحت الحراسة. ونقلت قطر الفتيات إلى مينسك على متن طائراتها.

واصطحب المجموعة مرافقون من قطر طوال الطريق إلى عاصمة بيلاروسيا.

وفي مينسك، استقل الأطفال حافلة مع موظفين من الصليب الأحمر، ومن هناك ذهبوا إلى الحدود الأوكرانية، حيث كانت والدتهم تنتظرهم.

تقول تيتيانا: "كان القطريون معنا طوال الوقت حتى وصلنا إلى مينسك. ولم أشعر بأي خوف، في الوقت نفسه كنا عائدين إلى المنزل، لذلك كنا سعداء للغاية".

وتغطي الدوحة نفقات السفر جزئيًا وجزئيًا من قبل مؤسسة "أورفانز فييدنغ" الخيرية.

ووفقًا لمريم لامبرت، فإن مؤسستها تدفع تكاليف تأجير السيارات والفنادق، وجميع نفقات السفر من أماكن إقامة الأطفال إلى أوكرانيا.

ووفقا لمصادر بي بي سي، فإن قطر تدفع ثمن جزء من الطريق من موسكو إلى مينسك.

قال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مقابلة تلفزيونية إن عودة الأطفال الأوكرانيين هي مساهمتنا في الأمن الدولي.

ووفقا للمسؤول القطري، كانت الدوحة تتواصل مع أوكرانيا عن كيفية المساعدة في هذا الوضع الصعب، وهنا جاء الطلب المتعلق بالأطفال.

وقال "نستخدم قنوات الاتصال والعلاقة القائمة مع روسيا للحفاظ على سلامة الأطفال."، مضيفا قضية الأطفال هنا في قطر مهمة للغاية، وشدد على أن هذه الجهود مستمرة.

يقول عمر عاشور، أستاذ الدراسات الأمنية والعسكرية بالدوحة، عن موقف قطر تجاه الأطفال "في هذا البلد، كل شيء مخصص للأطفال".

وقال "إذا أخبرت أي مسؤول قطري أن 20 ألف طفل قد اختطفوا، وأخذوا من عائلاتهم، فلن يتمكن أحد من تجاهل مثل هذه المشكلة. الجميع يريد المساعدة، هنا رعاية الأطفال جزء من الثقافة. قد تتعارض المصالح وتختلف البلدان مع بعضها البعض، ولكنها تترك الأطفال خارجها. هكذا يفكر الجميع هنا".

وبعد كل عملية خاصة ناجحة لإعادة الأطفال.. تنشر قطر بيانا رسميا تشكر فيه كل من روسيا وأوكرانيا "على التعاون وحسن النية طوال عملية إعادة التوحيد"، ومن جانبهم، يشيد الأوكرانيون والروس بالدور الذي تلعبه الدوحة.

وتقول ماريا لفوفا بيلوفا، المفوضة الروسية لحقوق الطفل إن "مشاركة قطر لا تقدر بثمن. وهذا الطرف الثالث المستقل مهم بالنسبة لنا".

وعادة ما تزور بيلوفا السفارة القطرية عندما يتم جلب الأطفال الأوكرانيين إلى هناك وتقدم لهم الهدايا وتلتقط الصور.

وتقول المفوضة الروسية لحقوق الطفل إن روسيا أنقذت آلاف الأطفال الأوكرانيين من براثن الحرب وإنه لا توجد عوائق أمام عودتهم إلى أقاربهم في أوكرانيا.

ما المقابل؟

يقول جون ستروسون، أستاذ القانون الدولي إن "قطر تتمتع بشهرة عالمية في مجال التفاوض وليس فقط بين أوكرانيا وروسيا، بل بدأت جهودها في هذا المجال قبل ذلك بكثير من خلال الوساطة بين الولايات المتحدة وطالبان، وإسرائيل وحماس.

ووفقا لسترسون الباحث في شؤون الشرق الأوسط في جامعة شرق لندن، فقد رسخت قطر نفسها منذ فترة طويلة في هذا الدور - دولة تلعب دورا مهما كمفاوض بين الدول الكبيرة.

وحول رأيه بشأن سبب إعطاء روسيا الأطفال لقطر؟ يرى جون ستروسون أنه قد يكون من مصلحة موسكو إعادة بعض الأطفال على الأقل.