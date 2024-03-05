BBC دمار في مخيم نور شمس بعد عملية عسكرية استمرت لمدة يومين في شهر يناير الماضي

تتصاعد حدّة التوترات في الضفة الغربية بالموازاة مع حرب غزة، إذ كثف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية اليومية التي أصبحت تستهدف تدمير البنية التحتية والممتلكات العامة، وتقول وزارة الصحة الفلسطينية أن 420 فلسطينيًا في الضفة قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي منهم 14 قتلوا بنيران مستوطنين منذ السابع من أكتوبر الماضي.

كما وثق نادي الأسير الفلسطيني أكثر من 7300 حالة اعتقال في الضفة الغربية ووفاة 12 سجيناً ومعتقلاً في السجون الإسرائيلية، لتصل أعداد الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية لأكثر من 9000 معتقل، وهم الذين لم يكن يتجاوز عددهم قبل السابع من أكتوبر 5300 معتقل وسجين.

أما هيئة مقاومة الجدار والاستيطان فتفيد بأن المستوطنين نفذوا خلال العام الماضي، 12161 هجوما بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في مختلف المحافظات، وسُجل 5308 هجوما بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر فقط.

لكن مصدرا عسكريا في الجيش الإسرائيلي أكد لبي بي سي أن عمليات إطلاق النار خلال العام الماضي في الضفة تضاعفت ثلاث مرات مقارنة بالأعوام السابقة، إذ سجل الجيش في العام 2021 ما يقارب 50 عملية إطلاق نار وسجل 350 حادث مماثل في عام 2023.

ومن بين هذه المناطق مخيم نور شمس للاجئين في مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية الذي تعرض لسلسلة من العمليات العسكرية مؤخراً أحدثت خرابًا كبيرًا في بنيه التحتية.

وبات لا يوجد شارع داخل المخيم وأزقته إلا وطاله الدمار والتخريب.

BBC طفلة فلسطينية تجمع العابها التي تناثرت بعد ان دمرت القوات الإسرائيلية منزل عائلتها

مشاهد في المخيم

خلال الدقائق الأولى من دخولي للمخيم شاهدتُ طفلة تنحني لتعيد بقايا ألعابها التي تناثرت بعد عملية عسكرية إسرائيلية في المخيم، كما شاهدتُ السكان يعودون لبيوتهم التي تركوها بعد أن سمعوا عن تجمع للآليات العسكرية الإسرائيلية على مدينة طولكرم.

مسن يتفقد آثار الدمار الذي طال الشوارع والممتلكات العامة، ورجل يتحسر على بيته الذي دمرت جرافة إسرائيلية جداره فأصبح الحمام والمطبخ يطلان على الشار، ويشكر الله قائلاً : "الحمد لله لم تحطم الجرافة ماسورة مياه الصرف الصحي".

اعتقال شباب المخيم

BBC مركز الخدمات الشعبية في مخيم نور شمس بعد تدميره من قبل جرافة عسكرية إسرائيلية

تجولت في زقاق المخيم لألتقي بمجموعة من الشبان يتحدثون لبعضهم عن ساعات التوقيف الطويلة التي قضوها في مكان يدعى "المسلخ" استخدمه الجيش الإسرائيلي للتحقيق مع الشبان المعتقلين من المخيم.

اعتقل الجيش الإسرائيلي نحو 600 فلسطيني من مخيم نور شمس في العملية العسكرية التي استمرت ليومين في الثالث والرابع من كانون الثاني الجاري٬ وأفرج عن غالبيتهم قبل انسحابه من المخيم.

محمد أبو زهرة اعتقله الجيش الإسرائيلي من منزله وقضى نحو 15 ساعة في منطقة المسلخ٬ قال لي مازحًا عندما سألته عن أصعب المواقف خلال اعتقاله "إن أصعب لحظة عند الشعور بالرغبة للذهاب للمرحاض، فلو طلبت ذلك من الجندي لجعلني أنتظر أكثر من ساعة، لذلك كنتُ أفضل عدم شرب المياه".

"خلال خمس عشرة ساعة من التوقيف لم أقل كلمة واحدة لأحد مع أن الشبان الذين كانوا معتقلين هم أبناء مخيمي وأصدقائي وبعضهم من أقاربي"، يصف محمد ساعات اعتقاله بالمملة والمليئة بالتوتر.

ويقول إن الجيش اعتقل كل الشبان الموجودين في المخيم، لكنه لم يستطع اعتقال مطلوب واحد من "كتيبة طولكرم" التي تم تشكيلها قبل نحو عامين وكانت لا تتجاوز عشرة مسلحين من مخيمي طولكرم ونور شمس.

الحالة العامة في المخيم

BBC مخيم نور شمس في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية

توسعت دائرة الكتائب المسلحة في الضفة الغربية بعد السابع من أكتوبر، وازدادت أعداد المسلحين من فئة الشباب، بالرغم من ارتفاع أعداد القتلى والمعتقلين٬ وقصفهم بالطائرات المسيرة وتدمير منازل المطلوبين.

يصف محمد ظاهرة المسلحين بالظاهرة العامة ومن الطبيعي أن يكون هناك مسلحون في ظل الظروف التي يمر بها الشباب في المخيمات.

"لا توجد وظائف ولا فرص عمل واقتحامات يومية وقتل يومي كل ذلك يدفع بالشباب في المخيمات أن يضحوا بأنفسهم مقابل مستقبل أفضل لأبناء شعبهم .. الثمن الذي يدفعونه عال جداً لكن هناك شيء يستحق التضحية"، يقول محمد.

عودة أحمد لمنزله

خلال حديثنا مع محمد دعانا ابن عمه احمد لشرب القهوة ولنرى ما حل ببيته الذي لم يسلم من رصاص الجنود الإسرائيليين خلال العملية العسكرية.

بحرقة يتحدث أحمد وهو يشرح كيف انتهى من تجهيز منزله قبل نحو نصف عام لكي يتزوج ويعيش به بقية حياته "لم أنته بعد من دفع أقساط اثاث المنزل، التلفاز هو الوحيد الذي انتهيت من دفع حقه الشهر وها هي الرصاص اخترقته .. علي أن اشتري تلفازا جديداً اليوم".

أصبح أحمد عاطلاً عن العمل منذ السابع من أكتوبر وحاله يشبه عشرات آلاف العمال الذين توقفت تصاريح عملهم في إسرائيل.

وقد ترك أحمد بيته مع بداية العملية العسكرية هو وزوجته ووالدته وذهبوا لبيت شقيقته التي تعيش في قرية قريبة من مدينة طولكرم ليعود ويرى الرصاص قد اخترق نوافذ منزله.

لكنه قال لنا إنه لن يترك المنزل "في الاقتحام القادم، لقد تعبت كثيراً كي يبني هذا المنزل، ولا أريد أن يتحول إلى ركام".

سياسة إطلاق النار

BBC آثار الدمار تظهر على أحد المنازل في مخيم نور شمس جراء استهدافها من قبل الجيش الإسرائيلي

لم يكن يعلم نادي الريماوي٬ 29 عاماً، بأن وجوده مع أصدقائه في بلدة بيت ريما شرق مدينة رام الله سينتهي بوضعه على سرير في أحد مشافي مدينة رام الله.

أصيب برصاصتين في قدميه، أما شقيقه فأصيب برصاصة في خاصرته وقتل صديقهم أسيد الريماوي٬ خلال اقتحامٍ إسرائيلي لبلدة بيت ريما ليلة الخامس من كانون الثاني/ يناير الماضي.

"لم نكن نعلم أن الجيش الذي اقتحم بلدتنا قريب من المنطقة التي كنت أتواجد بها مع شقيقي واصدقائنا، ذهبتُ لأرى إذا ما كان هناك جنود لكني فوجئت برصاصة في قدمي .. سمعتُ صوت الرصاصة لكني لم أشعر بقدمي وسقطت على الأرض" يقول نادر.

"عندما حاول شقيقي محمد أن يسحبني وجدته يسقط بجانبي، وحاول بعدها صديقنا أسيد أن يسحبنا فوجدناه يسقط جنبنا على الأرض"، يقول نادر وهو ممد على سرير في مستشفى الاستشاري بمدينة رام الله.

وثقت كاميرات التسجيل سقوط الشبان الثلاثة ونزول الجنود الإسرائيليين من السيارات العسكرية والحديث معهم وتركهم ينزفون.

يقول لنا نادر "لم اشعر بالخوف عندما رأيت الجنود لكنني قلت في سري إنها النهاية٬ وقد تحدث الجندي معي بالعبرية غير أني لم أفهمه فتركني.. وجاء جندي آخر من خلفه وقام بدفع اسيد الذي قتل في الطريق إلى المستشفى نتيجة إصابته برصاصة في الصدر".

تحدثنا مع الجيش الإسرائيلي وقال لنا إن إطلاق النار يتم بناءً على تقييم الأوضاع على الأرض وهذه الحادثة قيد التحقيق.

وقال مصدر عسكري في الجيش الإسرائيلي لبي بي سي إن عمليات إطلاق النار خلال العام الماضي في الضفة الغربية تضاعفت ثلاث مرات مقارنة بالأعوام السابقة حيث سجل الجيش في العام 2021 ما يقارب 50 عملية إطلاق نار وسجل 350 حادثة مماثلة في عام 2023.

واعتبر المصدر أن ازدياد عمليات إطلاق النار في الآونة الأخيرة دليل على ان الأوضاع في الضفة الغربية على حافة الانفجار.

واشار إلى أن كثيرا من الشبان الفلسطينيين أصبحوا يرون في المسلحين الهاماً يدفعهم لتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين.

"جيل جديد" من الفلسطينيين

BBC فتى فلسطيني يمشي بين الدمار في مخيم نور شمس

أعاد الجيش الإسرائيلي وضع الحواجز العسكرية على مداخل المدن والقرى الفلسطينية بعد السابع من أكتوبر في مشهد أمني معقد زاد من تعقيده توسيع الاستيطان خلال الأعوام الثلاثين الماضية لينهي حلم إقامة دولة فلسطينية على حدود السابع من حزيران عام 1967.

الجيل الجديد من الفلسطينيين بات لا يتحمل ما تقوم به إسرائيل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية والجمود في العملية السياسية التي لم يعد ينظر لها الفلسطينيون بإيجابية.

وقد أظهرت استطلاعات أعدها المركز الفلسطيني للبحوث السياسية أن أكثر من 58 بالمئة من الفلسطينيين يؤيدون العمل المسلح لإنهاء الاحتلال وكسر الجمود السياسي الحالي.

وهذا ما لمسناه أثناء تغطيتنا على الأرض من جيل جديد يرفع أعلام حركة حماس بعد فقدانه أي أمل تبنته السلطة الفلسطينية لإقامة دولتهم .