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أعلنت الولايات المتحدة، عقب تحذيرات من أن قطاع غزة الذي مزقته الحرب أصبح على شفا مجاعة واسعة النطاق، عن خطط لإنشاء ممر بحري عائم قبالة شواطئ غزة يهدف إلى نقل المواد الغذائية وغيرها من المساعدات إلى المدنيين في القطاع. وينقل عبره الغذاء والماء والدواء والملاجئ المؤقتة.

وتجعل هذه الخطة الولايات المتحدة ضالعة وبشكل مباشر وأكبر في غزة. وتأتي هذه الخطوة المفاجئة في الوقت الذي تواجه فيه إدارة بايدن وبشكل متزايد انتقادات كبيرة بعد تفاقم الأزمة الإنسانية وتضييق الحصار الإسرائيلي على غزة.

ما تفاصيل الرصيف العائم؟

لا تُعرف بعد تفاصيل ما وصف بالرصيف العائم قبالة غزة، ولم يقدم المسؤولون الأمريكيون الكثير من التفاصيل بشأن من سيتفقد المساعدات وكيف سيتم تسليمها بمجرد وصولها إلى غزة، خاصة أنه لا يتوقع أن تكون هناك قوات أمريكية على الأرض في القطاع المحاصر. لكن التقارير الإعلامية ذكرت أن البيت الأبيض وصف المبادرة بأنها "مهمة طارئة" من شأنها أن تسمح بتسليم مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات إلى غزة عبر رصيف عائم يتم ربطه بجسر مؤقت.

وقال مسؤولون خلال مؤتمر صحفي إن البناء سيتم بالتعاون مع دول أخرى في المنطقة وسيستغرق من 30 إلى 60 يومًا للتنفيذ، وسيشمل مئات أو آلاف القوات الأمريكية على متن السفن قبالة الشاطئ، وذلك تماشياً مع تفويض الرئيس جو بايدن، شريطة عدم وجود جنود أمريكيين على الأرض داخل غزة.

وكانت إسرائيل قد طرحت خطة مشابهة في الأسابيع الأولى للحرب، وقالت واشنطن إنها تعمل بشكل وثيق مع الإسرائيليين لتنفيذ الخطة. لكنها لم تحدد إن كانت إسرائيل ستقدم مساعدة أو دعما مباشرا لبناء الرصيف أو تشغيله.

وتقول صحيفة نيويورك تايمز إن المتحدثة باسم وكالة "غو غات" الإسرائيلية، وهي المسؤولة عن تنظيم المساعدات للفلسطينيين في غزة، رفضت التعليق، لكن مسؤولا إسرائيليا، تحدث دون الكشف عن هويته، قائلا "إنه بموجب الخطة الأخيرة، سيتم إرسال المساعدات التي تبرعت بها الإمارات العربية المتحدة إلى قبرص، ثم تنقل بالسفن إلى ساحل قبرص ومن ثم إلى غزة".

ومن غير الواضح بعد أين تنوي إدارة بايدن بناء الميناء أو الرصيف العائم الجديد قبالة غزة، لكن سلاح الهندسة في الجيش الأمريكي الذي يتمتع بخبرة طويلة في البناء السريع للمنشآت العائمة، سيتولى بحسب مسؤولي البيت الأبيض بناء المنشآت قبل نقلها إلى الساحل بالقرب من شواطئ غزة.

وقال المسؤولون إن السفن، وهي ضخمة وكبيرة، تحتاج إلى حراسة مسلحة نظرا لبطء إبحارها، خاصة عندما تصل إلى نطاق ساحل غزة، لذا تعمل وزارة الدفاع الأمريكية على بحث كيفية ضمان حمايتها أثناء بناء الرصيف.

ولم يضع البيت الأبيض جدولاً زمنيًا محدداً للبناء.

ونبه موظفو الإغاثة إلى أن الممر البحري لن يكون بديلاً للطرق البرية.

Reuters

هل يغني الممر البحري عن النقل البري؟

ورغم أن المبادرة الجديدة ستوفر طريقا آخر لإيصال شاحنات المساعدات إلى المنطقة، فإن الرصيف العائم لن يحل مشكلة مركزية تتمثل في توزيع المساعدات داخل غزة خاصة في الشمال حيث تمنع إسرائيل، بحسب المصادر الفلسطينية ووكالات الإغاثة الدولية، دخول الشاحنات إلى محافظاتها.

وتدخل المساعدات إلى غزة عبر معبرين حدوديين، لكن بطء دخولها بسبب عمليات التفتيش الإسرائيلية أدى إلى تقليص هائل في حجم تلك المساعدات، مما اضطر بعض الدول مثل الولايات المتحدة والأردن ومصر وفرنسا إلى إنزال المساعدات جوا، لكنها طريقة غير عملية وعددها ضئيل جدا مقارنة بحاجة السكان، علاوة على ما تحمله من مخاطر.

وحذرت الأمم المتحدة من أن أكثر من نصف مليون من سكان غزة يواجهون كارثة حتمية بسبب التجويع والحرمان، خاصة في شمال القطاع.

ويتزامن هذا مع عودة دولة جنوب أفريقيا يوم الأربعاء إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي بهدف إصدار أوامر طارئة لإسرائيل لوقف ما وصفته "الإبادة الجماعية بالتجويع" ضد الشعب الفلسطيني، وتنفي إسرائيل هذه التهمة بشكل قاطع.

وقال جيمي ماكغولدريك، كبير مسؤولي الإغاثة التابعين للأمم المتحدة في القدس: "نحن ندعم جميع وسائل إيصال الإمدادات إلى غزة - عمليات الإنزال البحري والجوي - لكن الأولوية هي للقوافل البرية"، مضيفاً أن إنشاء البنية التحتية للممر البحري سيستغرق بعض الوقت.

وقالت المسؤولة الأممية سيغريد كاخ إن عددا من الدول الكبرى ستشارك في جهود إنشاء الممر البحري إلى غزة. وقالت إن قبرص تخطط لبناء تحالف من الدول المستعدة للمشاركة في إنشاء هذا الممر لتوصيل الإمدادات الإنسانية والبضائع التجارية للقطاع.

وذكرت المسؤولة الأممية أن توصيل المساعدات عبر الجو أو البحر ليس بديلا عن إيصال المساعدات برا الذي يعد السبيل الوحيد للوفاء بحجم الاحتياجات الهائل لسكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون شخص.

ووصفت الإنزال الجوي للمساعدات بأنه "يعد رمزا على دعم المدنيين في غزة وشهادة على إنسانيتنا المشتركة، لكنه قطرة في محيط، وأبعد من أن يكون كافيا. وشددت على أهمية زيادة وتعزيز حجم وجودة المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة. وأوضحت أن الأمر لا يتعلق فقط بعدد الشاحنات التي تدخل القطاع بل بجودة ما تحمله الشاحنات وأهميته وإن كان يفي بالاحتياجات.

وأوضحت أن التوصيل البري أسرع وأرخص تكلفة وأسهل، خاصة إذا كان الهدف هو الحفاظ على توصيل الإغاثة لسكان غزة لفترة طويلة من الزمن.

وعبرت المسؤولة الأممية في كلمتها أمام أعضاء مجلس الأمن عن أهمية فتح مزيد من المعاير. وقالت: "يجب أن تصل المساعدات عبر أسدود، لكن أيضا عبر معابر أخرى وليس فقط كرم أبو سالم. كما استعرضت الإمكانات التي تراها مع فتح ما يُسمى بطريق الأردن البري الذي يوفر إمكانية مرور 100 شاحنة يوميا على مدار 6 أيام في الأسبوع.

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من سيشارك في الخطة الأمريكية الجديدة؟

في بيان صحفي مشترك أعلنت المفوضية الأوروبية وجمهورية قبرص والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وهولندا واليونان، تأييدها للولايات المتحدة بتفعيل ممر بحري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس إن حكومته "عملت بلا كلل" لتصميم ممر بحري إنساني "لإيصال حجم كبير من المساعدات لشعب غزة.

وتقع قبرص على بعد أكثر من 200 ميل شمال غرب غزة، ولبريطانيا وجود عسكري كبير في الجزيرة، وأعلنت بريطانيا أنها ستشارك في إجراءات شحن المساعدات.

وقال البيان المشترك إن "الوضع الإنساني في غزة مأساوي، إذ هناك عائلات وأطفال فلسطينيون أبرياء في حاجة ماسة إلى الضروريات الأساسية".

وأضاف: "لهذا السبب، تعلن المفوضية الأوروبية وألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا وجمهورية قبرص والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة عن عزمها فتح ممر بحري لتوصيل الإمدادات الإضافية التي تشتد الحاجة إليها. بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية عن طريق البحر".