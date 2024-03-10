BBC عُلب تمر كُتب عليها: "شراء هذا التمر يساوي حليباً للأطفال لمدة شهر في اليمن"

في بلدة بلاكبيرن التي تقع شمال غرب مدينة مانشيستر، تستورد مؤسسة "ذا ديت بروجكت" تموراً من الأردن، في وقت تنتعش فيه تجارة التمور خلال شهر رمضان، حيث تقوم ببيعها في جميع أنحاء منطقة "نورث ويست" في بريطانيا.

تلك المنتجات التي تأتي من خارج المملكة المتحدة، يعود ربحها مرة أخرى إلى خارج حدود البلاد، إذ تقول المؤسسة الخيرية البريطانية إنها جمعت ملايين الجنيهات من بيع التمور لمساعدة المحتاجين في الخارج.

ويقول القائمون على "ذا ديت بروجكت" أو "مشروع التمور" إنهم تمكنوا على مدى السنوات العشر الماضية، من جمع ما يُقدر بنحو خمسة ملايين جنيه إسترليني (6.42 مليون دولار)، وقد ساهمت هذه الأموال في شراء أكثر من 20 مليون رغيف خبز و150 ألف لتر من الماء يومياً للدول والمناطق التي تشهد نزاعات في الشرق الأوسط.

ويعتبر شهر رمضان موسماً لاستهلاك التمور، إذ يتناول المسلمون حبات من التمر عند كسر صيامهم يومياً في رمضان مع غروب الشمس.

BBC تقود "سو" فريقاً لصالح مؤسسة "ذا ديت بروجيكت" أو "مشروع التمور" في بلاكبيرن في بريطانيا

وأوضحت "سو"، التي تقود فريق "مشروع التمور" الذي يضم نحو 400 متطوع في منطقة "نورث ويست" و2500 متطوع على مستوى البلاد، إن المشروع الخيري "يدعم مجموعة من القضايا"، ومن المقرر أن تذهب الأموال التي سيتم جمعها هذا العام لمساعدة الناس في غزة واليمن وسورية.

وقالت: "يمكن أن تخصص هذه الأمول للنازحين في المناطق التي مزقتها الحرب، أو للأيتام".

وأضافت: "ويمكن أن تُساعد أيضاً في توفير مرافق المياه والحصول على الخبز والكثير من الاحتياجات الأساسية للناس".

BBC يضم المشروع فريقاً مكوناً من 400 متطوع في جميع أنحاء منطقة "نورث ويست" في بريطانيا

ويقول أحد المشترين، حافظ أحمد، إن الشراء من المؤسسة الخيرية يُشعِره بالرضا وبأنه يقوم بأمر مجزي.

ويضيف أن "هناك بعض الأساسيات التي نتعامل معها كأمر روتيني وأساسي، نحصل عليها يومياً كالماء أو الطعام أو الكهرباء أو المكتب الجميل".

ويستدرك: "هناك أناس في العالم ليسوا محظوظين مثلنا، لذا، إذا علمنا أن العائدات ستذهب إليهم، فهذا أمر مجزٍ ومرضٍ".

BBC بلال سيدات: الزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة

وقال المتطوع السابق وأحد المترددين على المؤسسة، بلال سيدات، إن علب التمر تساعد الناس على التركيز على العطاء.

وأوضح أن "الزكاة هي أحد أركان الإسلام الخمسة، وتكون في وقت يُكثر فيه الناس عطاءهم".

وأضاف: "لذا فهذه إحدى الطرق التي يمكننا من خلالها أداء الزكاة، ونحن نعلم أن هذه المنظمة ستساعدنا على تحقيق ذلك".

وقد انتشر الحديث عن "مشروع التمور" أيضاً خارج المجتمع الإسلامي في بريطانيا.

وقال فيل أينسوورث، مالك شركة بلاكبيرن للأعمال: "كلما قرأت المزيد عن المؤسسة الخيرية وعن نشاطها خلال رمضان، شعرت أن المشاركة فيها أمر جيد للغاية".