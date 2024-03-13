في إعلانها الجديد لشهر رمضان، قررت شركة "زين" الكويتية للاتصالات جمع شخصيات تمثل أبرز الضحايا الأطفال في الحرب على غزة، مثل ريم "روح الروح"، ويوسف "شعره كيرلي وأبيضاني وحلو". كما استعادت استغاثة الطفلة هند الأخيرة بعد أن اختبأت من القوات الإسرائيلية، بين جثث أقاربها، وغيرهم ممن أصبحوا أيقونات لضحايا غزة من الأطفال.

وفي إعلان يحمل عنوان "مرافعة زين لرمضان 2024... سنعود"، يتقدم "حنظلة"، شخصية الرسام الكاريكاتوري الشهير ناجي العلي، أطفالا أمام ما يمثل مجلس الأمن، حيث يستنكرون الصمت إزاء ما يحدث في غزة، ويطالبون باستخدام الفيتو للحديث عن معاناتهم. ويضيف الإعلان بصوت الأطفال "سنرد على الإبادة بالولادة".

ويحتوي الإعلان على مشاهد تمثل أحداثا شهدتها الحرب على غزة، مثل سير الأطفال حاملين كيسا طحين ملطخ باللون الأحمر، وذلك في إشارة إلى ما بات يُعرف بـ"مجزرة الطحين" في دوار النابلسي عند شارع الرشيد.