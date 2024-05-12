قالت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس إنها خاضت مؤخرا اشتباكات ضارية مع القوات الإسرائيلية في محور التقدم شرق مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة.

فيما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، إن القوات الإسرائيلية التي تعمل في جباليا بشمال قطاع غزة، تمنع حركة حماس من إعادة بناء قدراتها العسكرية هناك.

وأضاف المتحدث هاغاري خلال مؤتمر صحفي السبت الفائت "رصدنا في الأسابيع الماضية محاولات من حماس لإعادة بناء قدراتها العسكرية في جباليا. ونحن نعمل هناك للقضاء على تلك المحاولات".

وفي قت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قرر إعادة قواته إلى جباليا شمالي قطاع غزة وترحيل السكان منها.

من جانبه، طلب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، من الفلسطينيين في منطقتي جباليا وبيت لاهيا والمناطق المحيطة بهما مغادرة منازلهم والتوجه إلى غرب مدينة غزة، محذراً من أن الأفراد يتواجدون في "منطقة قتال خطيرة" وأن إسرائيل ستعمل في هذه المنطقة "بقوة كبيرة".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت ، قد أعلن في منتصف يناير الماضي، "انتهاء الاجتياح البري بمرحلته الكثيفة شمالي قطاع غزة".

فماذا نعرف عن مخيم جباليا وغيره من المخيمات في غزة؟

مخيم جباليا

وهو أكبر مخيمات اللاجئين الثمانية في قطاع غزة. ويقع إلى الشمال من غزة بالقرب من قرية جباليا.

واستقر فيه اللاجئون الذين قد نزحوا قسراً من القرى والمدن الواقعة في جنوب فلسطين بنهاية حرب 1948.

ويقطنه الآن حوالي 116,011 لاجئ مسجل لدى الأونروا، على مساحة لا تتجاوز 1.4 كيلو متر مربع.

ويعد مخيم جباليا، أقرب مخيم إلى معبر إيريز مع إسرائيل.

ووفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، كان أكثر من 21,000 فلسطيني يمرون عبر إيريز للعمل في إسرائيل يوميا قبل الانتفاضة الثانية عام 2000.

ومنذ 12 يونيو 2007، أي بعد سيطرة حماس على قطاع غزة يسمح لفئة محدودة جداً من أبناء القطاع بالحصول على تصاريح للخروج من غزة للعمل في إسرائيل.

وفي السنوات الماضية، شمل من يُسمح لهم بالحصول على التصاريح، مرضى ممن لديهم تحويلات طبية للعلاج خارج غزة ومرافقيهم والتجار وموظفي المنظمات الدولية وفي بعض الحالات الإنسانية الاستثنائية.

وتوجد في المخيم 32 منشأة تابعة للأونروا، 16 مبنى مدرسي، ومركز توزيع أغذية وثلاثة مراكز صحية، اثنان منها في مخيم جباليا، والثالث في منطقة الصفطاوي. كما يوجد مكتبان للإغاثة والخدمات الاجتماعية ومكتبة عامة و 7 آبار مياه ومكتب صيانة ومكتب صرف صحي واحد .

مخيم الشاطئ

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يعد مخيم الشاطئ ثالث أكبر مخيمات اللاجئين الثمانية في قطاع غزة، وواحداً من أكثر المخيمات اكتظاظا بالسكان. ويقع المخيم على ساحل البحر الأبيض المتوسط في مدينة غزة. يقطنه 90,713 لاجئ مسجلين لدى الأونروا.

ولا يسمح لسكان غزة والمخيم بالصيد في شواطئ غزة وشماله إلا ضمن مساحة ستة أميال بحرية فقط. كما أدت القيود الإسرائيلية المفروضة على المساحة المخصصة للصيد وبشكل خاص على مخيم الشاطئ إلى انخفاض كميات الصيد وبالتالي فقدان العديد لمصدر رزقهم.

وإضافة إلى القيود التي تفرضها إسرائيل على أنشطة الصيد البحري، تستخدم القوات الإسرائيلية الذخيرة الحية ضد الصيادين لفرض مساحة الصيد، حيث سُجل حوالي 90 حادثة إطلاق نار في شمال غزة في النصف الأول من عام 2023 .

BBC

مخيم البريج

تم إنشاء المخيم في خمسينيات القرن الماضي لاستضافة اللاجئين الذين كانوا يقيمون في ثكنات الجيش البريطاني والخيام. معظم سكان المخيم هم من أبناء المدن الواقعة شرق قطاع غزة مثل الفالوجا. يقطنه الآن حوالي 46,629 لاجئ مسجل لدى وكالة ( الأونروا). ومثل المخيمات الأخرى، يعتمد سكانه على مساعدات "الأونروا".

و90 في المئة من المياه في هذا المخيم والمخيمات الأخرى، غير صالحة للاستهلاك البشري، حيث يتم تصريف ما يصل إلى 80,000 متر مكعب من مياه الصرف الصحي غير المعالجة أو المعالجة جزئيا إلى البحر في غزة كل يوم، مما يتسبب بمخاطر صحية بيئية خطيرة بما في ذلك الإسهال بين الأطفال.

مخيم دير البلح

وهو أصغر مخيمات اللاجئين في قطاع غزة و يتميز بقلة المساحة واكتظاظه بالسكان.

تم توفير مساكن مؤقتة للاجئين الأصليين في المخيم الذين فروا من منازلهم في وسط وجنوب فلسطين نتيجة حرب عام 1948. تم بناء مساكن من الطوب الطيني للاجئين واستبدلت لاحقاً بمساكن اسمنتية.

ويسكن في المخيم حالياً ما يزيد عن 26,674 لاجئ.

BBC

BBC

مخيم خان يونس

يبعد مخيم خان يونس مسافة كيلو مترين عن شاطئ البحر الأبيض المتوسط إلى الشمال من رفح، وإلى الغرب من مدينة خان يونس التي تعد مركزا تجاريا رئيسيا.

وفي أعقاب حرب عام 1948، توافد اللاجئون إلى المخيم بسبب أعمال العنف التي دارت في مناطقهم، وكان معظمهم من منطقة بئر السبع. ويقطن في مخيم خان يونس اليوم حوالي 88,854 لاجئ.

ومثل باقي المخيمات، يعتمد معظم سكان المخيم على المساعدات الغذائية والنقدية المقدمة من وكالة الأونروا.

وتمثل النظافة العامة مصدر قلق كبير آخر، حيث أن 90 في المئة من إمدادات المياه في المخيم غير صالحة للاستهلاك البشري.

وتوجد 25 منشأة تابعة "للأونروا" في المخيم، 16 مبنى مدرسي ومركزان لتوزيع الأغذية، أحدهما يغطي المناطق الغربية والآخر المناطق الشرقية لخان يونس. إضافة إلى ثلاثة مراكز صحية ومكتبان للإغاثة والخدمات الاجتماعية ومكتب صيانة وصرف صحي واحد.

BBC

مخيم المغازي

يقع مخيم المغازي وسط قطاع غزة إلى الجنوب من مخيم البريج. وتأسس في عام 1949، وهو واحد من أصغر المخيمات في غزة، من حيث الحجم وعدد السكان.

ويتسم مخيم المغازي بضيق أزقته وارتفاع كثافته السكانية، حيث يسكن فيه ما يزيد عن 33,255 لاجئ في مساحة لا تزيد عن 0.6 كيلومتر مربع.

ومعظم اللاجئين الذين قدموا إلى المخيم عام 1948 هم من أبناء القرى الواقعة جنوب ووسط فلسطين. ومثل باقي المخيمات في غزة، معدل البطالة والفقر مرتفع جدا بين سكان المخيم.

وتوجد في المخيم تسع 9 منشآت تابعة "للأونروا".

BBC

مخيم النصيرات

يقطن في هذا المخيم الذي يقع وسط غزة، أكثر من 80,409 لاجئ.

وقد استمد المخيم إسمه من قبيلة بدو محلية.

ويعاني معظم السكان في هذا المخيم من فقر مدقع في ظل ارتفاع البطالة.

وتعتمد نسبة كبيرة من السكان على برامج المساعدات النقدية والغذائية التي تقدمها "الأونروا"، ومثل مخيمات اللاجئين الأخرى، تعتبر مسألة كمية ونوعية المياه مصدر قلق كبير.

BBC

مخيم رفح

يقع مخيم رفح إلى الجنوب من غزة بالقرب من الحدود المصرية، تأسس في عام 1949. كان يسكنه حوالي 133,326 لاجئ، ولكن مع تواصل الحرب، وصل عدد الموجودين في منطقة رفح إلى أكثر من مليون و100 ألف فلسطيني، وفق الأمم المتحدة.

وانتقل الآلاف من اللاجئين من المخيم إلى المشروع الإسكاني القريب في تل السلطان، فأصبح من الصعب تمييزه عن المدينة المحاذية له. وبعد مرور أكثر من سبعة عقود على النزوح لا يزال الاكتظاظ الشديد المشكلة الأساسية في المخيم، حيث يعيش اللاجئون في مساكن وأزقة ضيقة للغاية.