Getty Images متظاهرون من تساف 9، يسيرون نحو نقطة تفتيش المعبر الحدودي بهدف منع وصول شحنات المساعدات إلى غزة، عبر معبر كرم أبو سالم. 7 مارس/آذار 2024.

الحرب في غزة تُخاض على جبهات عديدة. إحدى هذه الجبهات هي المساعدات.

,بعد شهور من بدء بعض الإسرائيليين الاحتجاج ضد دخول شاحنات المساعدات إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم الرئيسي، انتقلت المعركة إلى مفترقات طرق أخرى هامة، حيث تقوم مجموعات متنافسة من النشطاء ببذل قصارى جهدها لعرقلة أو حماية قوافل المساعدات.

وفي الأسابيع الأخيرة، امتلأت وسائل التواصل الاجتماعي بصور تظهر شاحنات المساعدات التي أعيق وصولها أو نُهبت.

وحمّل نشطاء يمينيون، بما في ذلك مستوطنون يهود يعيشون في الضفة الغربية المحتلة، عشرات مقاطع الفيديو التي تظهر حشوداً، تواجد فيها بعض الأطفال الصغار، وهم يرمون الطعام على الأرض ويدوسون على صناديق المساعدات.

ويقول أحد النشطاء الاسرائيليين: " من المهم وقف المساعدات. إنها الطريقة الوحيدة التي سننتصر بها، والطريقة الوحيدة لاستعادة رهائننا".

ويُجادل كثيرون بأن سكان غزة لا ينبغي أن يحصلوا على أي شيء ما دام الرهائن في الأسر، إذ يرون أن تقديم المساعدات إلى غزة لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الحرب.

وفي أحد مقاطع الفيديو، يحتفل مجموعة من المتظاهرين المبتهجين بالرقص على سطح شاحنة منهوبة. وفي مقطع آخر، تشتعل النيران في إحدى الشاحنات العالقة.

وكان عمرو يحمل بضائع مشتراة تجارياً من الضفة الغربية إلى غزة عندما تم الاعتداء عليه. ويشارك سائقون آخرون مستهدفون في نقل المساعدات من الأردن، الذين يتعين عليهم عبور الضفة الغربية وإسرائيل قبل وصوله إلى غزة.

وقال: "نحن الآن نسلك طرقاً فرعية، بعيداً عن الطرق الرئيسية، لأننا نخشى اعتداء المستوطنين".

AFP مساعدات متجهة إلى غزة تُركت متناثرة على الطرق بعد الهجمات

لكن بعد سلسلة من الهجمات الموثقة جيداً، بدأ نشطاء السلام بتتبع تحركات خصومهم على وسائل التواصل الاجتماعي والتأكد من تواجدهم عند نقاط العبور الرئيسية.

وعند حاجز ترقوميا، حيث تدخل الشاحنات إلى إسرائيل من جنوب الضفة الغربية، ينظم حالياً أعضاء مجموعة "نقف معاً" وقفات احتجاجية منتظمة.

وكانت ترقوميا مسرحاً لواحدة من أكثر الهجمات الدراماتيكية الأخيرة.

"الناس في غزة يتضورون جوعاً ويجب أن تصل المساعدات إلى غزة" بحسب ما يقول سوف باتيشي، أحد الأعضاء المؤسسين لمجموعة "نقف معاً".

وقال أيضاً في إشارة إلى الهجمات الأخيرة على القوافل: "يجب على المجتمع الإسرائيلي أن يقول بصوت عال وواضح أننا نعارض هذه الأعمال". "ما نطلبه ليس كثيراً، ألا تموت من الجوع، كما تعلم".

BBC سوف باتيشي هو مؤسس مجموعة "نقف معاً"، وهي مجموعة تحاول حماية قوافل المساعدات

وبالنسبة لناصر عودات، وهو عربي إسرائيلي من حيفا، فإن قدومه إلى ترقوميا، كان بمثابة فرصة طيبة ليشعر بأنه مفيد، بعد أكثر من سبعة أشهر من مشاهدة الحرب في غزة بلا حول ولا قوة.

وقال: "أشعر بأنني متمكن للغاية، والآن، أخيراً، لدي شيء يجب أن أفعله للمساعدة. لمساعدة هؤلاء الناس الذين يعانون من الجوع".

وبينما كان نشطاء السلام يحتمون من أشعة الشمس الحارقة تحت أشجار النخيل في وسط الدوار، لوّح سائقو الشاحنات للمارة وأطلقوا أبواقهم امتناناً. ووصلت مجموعة صغيرة من المتظاهرين اليمينيين، لكن متطوعي باتيشي كانوا يفوقونهم عدداً بشكل كبير.

وتحدث الجانبان عن مواقفهما المختلفة في المناقشات التي أصبحت ساخنة بشكل متزايد.

ووقف ضباط الشرطة في مكان قريب، على استعداد للفصل بين المعسكرين المتعارضين في حالة حدوث أي قتال.

واتهم نشطاء السلام الشرطة، الخاضعة لسيطرة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، أحد أكثر أعضاء حكومة بنيامين نتنياهو تشدداً، بعدم قيامه بالقليل لوقف الهجمات.

ويقولون إن هناك أدلة على أن المستوطنين يتلقون المساعدة من السلطات، ويشيرون إلى رسائل نصية تطلب فيها الجماعات التي تنظم هجمات على شاحنات المساعدات المساعدة، وتتلقى المساعدة من الشرطة والجيش.

Getty Images حاولت جماعات إسرائيلية أخرى في الوقت نفسه، إغلاق المعابر الحدودية لمنع وصول المساعدات إلى غزة

وقال باتيشي: "في كثير من الأحيان كانت الشرطة في المناطق التي تقع فيها الهجمات، لكن لم يكن لديهم من يدفعهم إلى التصرف". "وإنه لأمر محزن للغاية لأن الشرطة يجب أن تحترم القانون".

وأثناء مرور الشاحنات، لوحت شابتان بالعلم الإسرائيلي لكنهما لم تصلا إلى حد محاولة إيقاف حركة المرور.

وأوضحت الشابتان، اللتان طلبتا تعريفهما باسم آرييل وشيرا (اسمان مستعاران)، سبب شعورهما بأهمية التواجد هناك.

وقالت آرييل: "نفضل ألا نضطر إلى القيام بالعوائق بصراحة". "أنا لا أحب نهب الأشياء. إنها ليست إحدى هواياتي المفضلة. لكننا نفضل ذلك على موت أصدقائنا وعائلتنا، وهو ما يحدث كلما طال أمد هذه الحرب".

وأدركت الشابتان أنه قد تكون هناك مجاعة في غزة، لكنهما كانتا مقتنعتين بأن حماس تسرق المساعدات وتخزنها بدلاً من توزيعها على المحتاجين.

ولم يكونوا قلقين بشأن نوع الصورة التي تظهرها إسرائيل من خلال مشاهد إيقاف شاحنات المساعدات ونهبها وإشعال النار فيها.