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حددت منظمة الأمم المتحدة في 12 يونيو من كل عام ليكون اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، وفيه تقام الفعاليات حول العالم لينصب الاهتمام على هذه الظاهرة والعمل على بذل الجهود اللازمة للقضاء عليها ضمن أهداف المنظمة للتنمية المستدامة التي اعتمدها قادة العالم لعام 2015.

ودعت المنظمة إلى "اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على السخرة وإنهاء الرق المعاصر والاتجار بالبشر لضمان حظر واستئصال أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك تجنيدهم واستخدامهم كجنود، وإنهاء عمل الأطفال بجميع أشكاله بحلول عام 2025".

أرقام "خطيرة وصادمة" في بعض الدول العربية

تعتبر ظاهرة عمالة الأطفال في عدد من الدول العربية قضية "مقلقة" إلى حد كبير، إذ أشارت تقارير إلى أرقام وصفت بـ "الخطيرة والصادمة" لهذه الظاهرة. وتتعدد أشكالها نتيجة لأسباب عدّة منها: التغيّرات المناخية، وتبعات انتشار فيروس كورونا، إلى جانب الصراعات المسلحة وانعدام الأمن الغذائي والمجاعات، وفق ما أعلنته منظمة الأمم المتحدة.

أكثر من مليون طفل عراقي يعملون في سن مبكرة

وبحسب تقارير حقوقية وكذلك مسؤولون عراقيون، فإن ارتفاع معدلات الفقر في العراق دفع مؤشر عمالة الأطفال إلى تسجيل أرقام قياسية في معظم مدن البلاد خلال العامين الماضيين. إذ تشير التقارير إلى أن أكثر من مليون طفل يعملون في سن مبكرة، في ظل ارتفاع نسبة الفقر، واستمرار النزوح القسري، ونقص الفرص التعليمية، الأمور التي دفعتهم إلى العمل المبكر لإعالة عائلاتهم.

وسبق أن قدرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق نسبة عمالة الأطفال فيه بـ 2 في المئة، في وقت أشارت فيه منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إلى أن نحو 90 % من الأطفال العراقيين لا تتاح لهم فرصة الحصول على تعليم مبكر.

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وتبعا للتصنيف اللبناني لعمالة الأطفال تبلغ نسبة عمالة الأطفال أعلى معدلاتها في الفئة العمرية من (15- 17 سنة)، إذ تشكل نسبة 8 % من الأطفال العاملين، و6.7 % تبعاً لتصنيف منظمة العمل الدولية. كما تبين أن 79 % من الأطفال العاملين يعملون في أعمال خطيرة، وذلك نتيجة تردّي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

ما المقصود بعمالة الأطفال؟

تُعرف الأمم المتحدة عمالة الأطفال بأنها أعمال تضع عبء ثقيل على الأطفال وتعرض حياتهم للخطر، ويوجد في ذلك انتهاك للقانون الدولي والتشريعات الوطنية، فهي إما أن تحرم الأطفال من التعليم أو تتطلب منهم تحمل العبء المزدوج المتمثل في الدراسة والعمل.

وتشمل عمالة الأطفال التي يجب القضاء عليها هي مجموعة فرعية من عمل الأطفال، وتتضمن: أسوأ أشكال عمل الأطفال المطلقة التي عرفت دوليا بالاستعباد والاتجار بالبشر وسائر أشكال العمل الجبري وتوظيف الأطفال جبرا لاستخدامهم في النزاعات المسلحة وأعمال الدعارة والأعمال الإباحية والأنشطة غير المشروعة. إلى جانب العمل الذي يؤديه طفل دون الحد الأدنى للسن المخول لهذا النوع من العمل بالذات، وفق ما حدده التشريع الوطني وتبعا للمعايير الدولية المعترف بها.

وتقول منظمة الأمم المتحدة "إن طفلا من بين أربعة أطفال (ممن تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و17 سنة) في البلدان الفقيرة، ملتحق بأعمال تعتبر مضرة بصحته ونموه".

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أشكال عمالة الأطفال

يحظر القانون الدولي ثلاثة أشكال من أنواع عمالة الأطفال، ويعد أسوأ أشكال عمل الأطفال ما يعرف دوليا بـ "الاستعباد والاتجار بالبشر"، أو العمل لسداد الدين وكل أنواع العمل الجبري، أو استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة.

لذلك كان القضاء على عمالة الأطفال من أبرز الأهداف التي نصبتها منظمة العمل الدولية في جميع أنحاء العالم لما يقارب من 218 مليون طفل، الأمر الذي يمنعهم من الذهاب إلى المدرسة وليس لديهم أي وقت للعب، وكثير منهم لا يتلقون غذاء سليما أو أي نوع من أنواع الرعاية، وبذلك يحرمون من فرصة أن يكونوا أطفالا.

كم يبلغ عدد الأطفال الذين يعملون حول العالم؟

نشرت منظمة الأمم المتحدة حقائق وأرقام في بداية عام 2020 ، إذ شارك طفل واحد من بين كل 10 أطفال بعمر 5 سنوات فأكثر في عمالة الأطفال في جميع أنحاء العالم أي ما يعادل 160 مليون طفل منهم 63 مليونا من الإناث، و97 مليونا من الذكور.

وبحسب المنظمة، فإن عمالة الأطفال تنتشر في القارة الأفريقية أكثر من غيرها، إذ يصل عدد الأطفال العاملين فيها إلى 72 مليون طفل، ثم قارة آسيا والمحيط الهادي بـ 62 مليون طفل عامل.

ويتوزع 11 مليون طفل عامل بين الأميركيتين، وهو ما يعادل 5 في المئة من الأطفال. وفي أوروبا وآسيا الوسطى يعمل 4 في المئة من الأطفال، ويبلغ عددهم 6 ملايين طفل.

أما في العالم العربي فتصل نسبة عمالة الأطفال إلى 3 %، وهو ما يعني أن مليوني طفل عربي منخرطين في العمالة.

وتعد النسبة المئوية الأعلى لعمالة الأطفال في البلدان منخفضة الدخل حيث تبلغ نسبتهم 9 %، مقارنة في البلدان متوسطة الدخل إذ تبلغ نسبتهم 7 % المنخرطين في أعمال.

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وأعلنت منظمتا العمل الدولية والأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إحراز تقدم في الحد من عمالة الأطفال خلال العقدين الماضيين من نسبة 26.4 في المئة إلى 9.6 في المئة.

وعلى المستوى العالمي، يبلغ الإنفاق الوطني على الحماية الاجتماعية للأطفال 1.1 في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي. في أفريقيا، المنطقة التي بها أكبر نسبة من الأطفال بين السكان، وأعلى معدل لانتشار عمالة الأطفال والحاجة الأكبر للحماية الاجتماعية، يُنفق ما يعادل 0.4 % من الناتج المحلي الإجمالي على الحماية الاجتماعية للأطفال.

يُذكر أن ظاهرة عمالة الأطفال قد بدأت خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، إذ كان هناك العديد من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عاما من أسر فقيرة يعملون في الدول الغربية ومستعمراتها، وتحديدا خلال الثورة الصناعية التي جرى فيها استغلال الأطفال كعُمّال في المناجم والمصانع.