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محمد كمال إسماعيل هو اسم المهندس الذي وقف وراء أكبر التوسعات للحرمين الشريفين في المملكة العربية السعودية.

واختير المهندس المعماري المصري، المولود عام 1908، من قبل الملك الراحل الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- للإشراف على توسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي في المدينة المنورة.

ووصفت توسعة المسجد الحرام في ذلك الوقت بأنها أكبر توسعة خلال 14 قرناً.

ورفض إسماعيل أن يتقاضى أجرا مقابل عمله، على الرغم من محاولات اقناعه بالحصول على أجر، وقال: كيف آخذ مالاً نظير عملي في أقدس الأماكن في الدنيا؟ كيف أواجه الله يوم القيامة لو فعلت ذلك؟

Getty Images كرّس إسماعيل حياته كلها للعبادة

التعليم والزواج

كان إسماعيل أصغر خريج مدرسة ثانوية على الإطلاق في مصر وأصغر من يلتحق بالمدرسة الملكية للهندسة في البلاد.

واُبتعث بعدها إلى أوروبا للحصول على مزيد من المؤهلات في الهندسة المعمارية الإسلامية.

وتزوج وعمره 44 عاماً، وأنجبت زوجته ولداً قبل وفاتها.

ثم كرس إسماعيل نفسه لعبادة الله حتى وفاته عن عمر يناهز 100 عام، مفضلاً الابتعاد عن أضواء وسائل الإعلام.

رخام أبيض

كان إسماعيل هو صاحب فكرة استخدام الرخام في أرضيات المسجد الحرام للتغلب على الطقس الحار في المملكة العربية السعودية.

ويشتهر الرخام الأبيض النادر، المستورد من اليونان، بلمعانه غير العادي ولونه الأبيض وقدرته على تبريد المنازل الساخنة.

وطلب الملك فهد بن عبدالعزيز - رحمه الله- في وقت لاحق من إسماعيل استخدام نفس الرخام الأبيض في المسجد النبوي

وقد شهد عدة مراحل من التوسعة خلال تاريخه لاستيعاب العدد المتزايد من الحجاج الذين يؤدون فريضة الحج والعمرة.

وبعد التوسعة في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز- رحمه الله-، أصبحت مساحة المسجد حوالي 356,800 متر مربع، ويتسع لما يصل إلى 820 ألف مصلي في الأيام العادية وأكثر من مليون خلال موسم الحج وشهر رمضان.