Getty Images

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ضرورة أن تضع إسرائيل بسرعة خطة قوية لما بعد الحرب في غزة وتتأكد من عدم تفاقم التوتر مع جماعة حزب الله على الحدود الشمالية لإسرائيل.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية بعد اجتماع الوزيرين يوم الاثنين الفائت "أطلع (بلينكن) الوزير غالانت على الجهود الدبلوماسية الجارية لتعزيز الأمن والحكم وإعادة الإعمار في غزة خلال فترة ما بعد الصراع وشدد على أهمية هذا العمل لأمن إسرائيل".

وحثت واشنطن إسرائيل مرارا على وضع خطة واقعية لحكم غزة بعد الحرب وحذرت من أن غيابها قد يؤدي إلى الفوضى وانعدام القانون وكذلك عودة حركة حماس. ويقول الفلسطينيون إن "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية هو فقط ما سيحقق السلام".

وقالت وزارة الخارجية إن بلينكن "شدد أيضا على أهمية تجنب المزيد من التصعيد في الصراع والتوصل لحل دبلوماسي يسمح للعائلات الإسرائيلية واللبنانية بالعودة إلى منازلها".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قد جدد خلال زيارته لواشنطن الاثنين، وعوده بالعمل على إعادة الرهائن المحتجزين في غزة "دون استثناء، إلى عائلاتهم ومنازلهم".

وقال غالانت قبل لقاءه برئيس وكالة الاستخبارات المركزية بيل بيرنز، المسؤول الأميركي الرئيسي في المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، "أود أن أؤكد أن التزام إسرائيل الأساسي هو إعادة الرهائن"، وأضاف "سنواصل بذل كل جهد ممكن لإعادتهم".

وأوضح غالانت أن "التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة والذي تقوده واشنطن منذ سنوات عديدة، مهم للغاية"، مؤكداً أن "علاقاتنا مع الولايات المتحدة هي العنصر الأكثر أهمية لمستقبلنا من منظور أمني".

Getty Images

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن الولايات المتحدة تعارض استمرار العمليات العسكرية في القطاع، معتبراً ذلك "مجرد وصفة لاستمرار الصراع، واستمرار عدم الاستقرار، واستمرار انعدام الأمن بالنسبة لإسرائيل".

وأوضح ميلر: "نعتقد أن استمرار العمل العسكري في غزة يجعل إسرائيل أضعف، ويجعل من الصعب التوصل إلى حل في الشمال، ويزيد من عدم الاستقرار في الضفة الغربية، ويجعل من الصعب على إسرائيل تطبيع العلاقات مع جيرانها"، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا تريد أن ترى إسرائيل تعيد احتلال غزة.

جاء ذلك بعد يوم من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن المعارك "العنيفة" التي يخوضها الجيش الإسرائيلي ضد حماس في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة "على وشك الانتهاء".

وقال نتنياهو في مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية الاحد الماضي ان"المرحلة العنيفة من المعارك ضد حماس على وشك الانتهاء. هذا لا يعني أن الحرب على وشك الانتهاء، لكن الحرب في مرحلتها العنيفة على وشك الانتهاء في رفح".

وأضاف رئيس الوزراء، في أول مقابلة معه تجريها قناة تلفزيونية إسرائيلية منذ بدء الحرب ضد حماس في السابع من أكتوبر الماضي، "بعد انتهاء المرحلة العنيفة، سنعيد نشر بعض قواتنا نحو الشمال، وسنفعل ذلك لأغراض دفاعية في شكل رئيسي، لكن أيضا لإعادة السكان (النازحين) إلى ديارهم".

وشدد نتنياهو أيضا على أنه لن يقبل أي اتفاق "جزئي"، قائلا "الهدف هو استعادة الرهائن واجتثاث نظام حماس في غزة".

وردا على سؤال حول مرحلة ما بعد الحرب في غزة، أوضح نتنياهو أن إسرائيل سيكون لها دور تؤديه على المدى القصير من خلال "سيطرة عسكرية". وقال "نريد أيضا إنشاء إدارة مدنية، بالتعاون مع فلسطينيين محليين إن أمكن، وربما بدعم خارجي من دول المنطقة، بغية إدارة الإمدادات الإنسانية، وفي وقت لاحق، الشؤون المدنية في قطاع غزة".

ومنذ أشهر، يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي تحديات في الشارع بسبب إدارته الحرب. ويتجمع العشرات يوميا للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة وعودة الرهائن. وأكد نتنياهو أنه "إذا سقطت هذه الحكومة، فستُشكَّل حكومة يسارية وستفعل شيئا على الفور: إقامة دولة فلسطينية، دولة فلسطينية إرهابية ستعرض وجودنا للخطر".

"الخطر يتزايد من اتساع رقعة الحرب"

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الشرق الأوسط على أعتاب امتداد رقعة الصراع إلى لبنان، بعد أيام فقط من تهديد حزب الله لقبرص العضو في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف بوريل للصحفيين قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ: "الخطر يتزايد كل يوم من امتداد حرب غزة إلى لبنان، نحن على أعتاب اتساع رقعة الحرب".

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إنها ستتوجه إلى لبنان، مشيرة إلى أن الوضع على الحدود مع إسرائيل أكثر من مقلق