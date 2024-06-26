Getty Images تظاهر آلاف الإسرائيليين قبل أيام للمطالبة بصفقة لتبادل الرهائن مع حماس وإقالة حكومة نتنياهو.

نبدأ جولتنا من صحيفة الغارديان البريطانية، ومقال بعنوان "يعتقد البعض أن تشكُّل حركة قوية مناهضة للحرب في إسرائيل أمر مستحيل، لكنهم مخطئون"، كتبه إيتان نيتشن.

يبدأ الكاتب بالقول إن إسرائيل تشهد احتجاجات شبه أسبوعية، منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر الماضي، تركز على إطلاق سراح الرهائن والرسائل المناهضة للحكومة. "وحتى وقت قريب، نادرا ما تضمنت دعوات لوقف إطلاق النار في حرب غزة، ولم يتناول سوى عدد قليل من المتظاهرين الأزمة الإنسانية في غزة أو يتطلعون إلى حل سلمي طويل الأمد. ويرى بعض التقدميين أن هذا النقص في الأصوات المناهضة للحرب يعكس موقفاً عسكرياً قومياً متأصلاً في المجتمع الإسرائيلي والمشروع الصهيوني".

ويتساءل الكاتب: "ولكن هل هذا صحيح؟ هل من المستحيل قيام حركة قوية مناهضة للحرب ومؤيدة للسلام في إسرائيل؟".

ويضيف: "رغم أن أغلب الإسرائيليين يعتقدون أن الحرب ضد حماس مبررة، إلا أن المزيد من الناس يتساءلون عن مدى فعاليتها في القضاء على حماس وتأمين إطلاق سراح الرهائن".

ويرى الكاتب أن وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتحقيق النصر الكامل ينظر إليه من بعض الإسرائيليين الآن على أنه مجرد ذريعة لتبرير تجاوز الخطوط الحمراء، مشيرا إلى تقارير بأنه وحكومته يعرقلون المفاوضات بشأن الرهائن ويركزون على فوائد الاستيطان أكثر من مساعدة النازحين الإسرائيليين.

ويتابع"لقد دفعت هذه الأحداث التي وقعت خلال الأشهر الماضية الليبراليين، الذين لم ينتبهوا من قبل إلى القوة المتزايدة لحركة المستوطنين والفساد داخل الحكومة الإسرائيلية، إلى البدء في ربط النقاط".

واستطرد نيتشن: "لقد أخبرتني (نعمة لزيمي) عضو الكنيست عن حزب العمل، أنها شاهدة على حدوث تحول". ونقل الكاتب عنها قولها: "يدرك الجمهور الإسرائيلي بشكل متزايد أن المستوطنين واليمين المتطرف هم جزء من المشكلة، وجزء مما أوصلنا إلى 7 أكتوبر. إنهم يؤذون ويعرضون جنودنا ورهائننا ومكانة إسرائيل في العالم للخطر، ويوفرون الوقود لأعدائنا".

وأضاف: "وعلى الرغم من الصعوبات، فإن تشكيل حركة مناهضة للحرب أمر صعب ولكنه ممكن. ويمكن أن ينشأ من الإحباط من نتنياهو وائتلافه اليميني، إلى جانب المطالب الدولية بحل مستدام. ويمكن أيضا أن يُبنى على النشاط المستمر المناهض للحكومة، الذي كان موجودا بالفعل قبل 7 أكتوبر. وتنعكس هذه المشاعر في الشوارع مع أكبر الاحتجاجات المناهضة للحكومة خلال الحرب منذ حرب لبنان الأولى- وحتى في بيانات استطلاعات الرأي".

ويقول الكاتب"لقد واجهت الحركات المناهضة للحرب في إسرائيل دائما معركة شاقة... لكنهم ساهموا أيضاً في تحقيق إنجازات مهمة، مثل التوسط في السلام مع مصر، ووقف حرب لبنان الأولى، وتوقيع اتفاقيات أوسلو، والانسحاب من لبنان".

ويتساءل: "ما الذي يجعل هذه اللحظة مختلفة؟ هناك حركات السلام والمناهضة للاحتلال منذ أمد طويل، وقاعدة أوسع بكثير من المتظاهرين المناهضين للحكومة والمناهضين لليمين، الذين تربطهم العديد من الأهداف المشتركة. لقد توسعت حركة الاحتجاج المناهضة للحكومة لتشمل فصائل متنوعة، مثل (الكتلة المناهضة للاحتلال)، ومنظمات مثل (نقف معا) و(اليسار المؤمن الدينية)".

ويعتبر ان "تشكُّل حركة جديدة مناهضة للحرب أمر ممكن، لأن الكثيرين يعتبرونها الأمل الأخير لإسرائيل".

واختتم الكابت بالقول: "من غير المؤكد ما إذا كانت هذه الحركة ستستمر في الحصول على دعم أوسع. ومع ذلك، فللمرة الأولى منذ جيل كامل، يضطر الجمهور الإسرائيلي إلى التفكير في سيناريو "اليوم التالي"، مما يخلق مساحة لخيال سياسي جديد. ومع اشتداد الاحتجاجات والغضب الشعبي، فإن هذا الغضب الجماعي يمكن أن يغذي مستقبلا جديدا قابلا للتحول".

"كيف يمكننا تشكيل مستقبل العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية؟"

وننتقل إلى صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، ومقال بعنوان "كيف يمكننا تشكيل مستقبل العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية؟"، كتبه يوهانان تزوريف.

يرى الكاتب أن هجوم السابع من أكتوبر لم يؤد إلى أي تغيير ملموس، في الطريقة التي يفكر بها المجتمع الإسرائيلي بشأن مستقبل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مشيرا إلى أن "الغضب تجاه حماس لا يزال شديدا، والرغبة القوية في الانتقام من الحركة وجميع الفلسطينيين هو أمر يشترك فيه معظم الإسرائيليين، فضلا عن خيبة الأمل في الدول العربية والسلطة الفلسطينية التي ترفض إدانة الفظائع التي ترتكبها حماس".

ويتحدث الكاتب عن أثر الهجوم في التشكيك في تفوق إسرائيل على أعدائها، "والذي ترسخ على مدار 76 عاما منذ تأسيس الدولة اليهودية".

وكتب: "لا شك أن المذبحة التي ارتكبتها حماس ستكون واحدة من أكثر الأحداث مأساوية وتأثيرا، في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ليس فقط بسبب الشعور بالإهانة الذي ألحقته بنا، ولكن أيضا لأنها عززت الفهم بأن الفلسطينيين لن يتخلوا أبدا عن طريق النضال العنيف، أو تطلعهم إلى فلسطين بأكملها- "من النهر إلى البحر"- وأيضا بسبب التداعيات الإقليمية والدولية والعالمية لهذه الجريمة".

ويستدرك :"لكن من ناحية أخرى، فإن مذبحة حماس توفر لإسرائيل أيضا فرصة لإنهاء الصراع، إذا كانت ستدفع بشكل أساسي إلى إطلاق سراح الرهائن، وتثبت للشعب الفلسطيني وجميع مؤيدي الحركات الإسلامية أن المقاومة الإسلامية لحماس عقيمة.. وأن الذين انتقدوا السلطة الفلسطينية لسنوات وسنوات- لإظهارها علامات الانهزامية وتقويض القضية الفلسطينية من خلال الاعتراف بإسرائيل وتوقيع معاهدات السلام معها- كانوا لا شيء أكثر من أناس يتبجحون بلا أساس".

ويتابع"يمكن تحقيق ذلك من خلال الاستمرار في ممارسة الضغط العسكري على البنية التحتية شبه العسكرية والحكومية لحركة حماس، حتى يجري تفكيكها بالكامل، وفي الوقت نفسه، التعاون الكامل مع المقترحات الدبلوماسية للولايات المتحدة والدول العربية، بما في ذلك التطبيع ومنح الفلسطينيين فرصة العيش والأفق السياسي".

ويخلص الى انه "من خلال القيام بذلك، ستضمن إسرائيل الدعم الدولي والعربي، وستكتسب الشرعية لحربها المستمرة ضد حماس، وستقدم مساهمة كبيرة في إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وستعزز الفهم الفلسطيني والعربي بأنه بغض النظر عن مدى تصميم حركة المقاومة الإسلامية، فإنها لن تتمكن أبداً من التفوق على إسرائيل".