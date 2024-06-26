BBC جوليان أسانج

أطلق سراح مؤسس موقع التسريبات الشهير ويكيليكس، جوليان أسانج، من محكمة أمريكية بعد اعترافه بالذنب في اتفاق قضائي أنهى معركة قانونية استمرت سنوات.

وأقرّ أسانج، أمام محكمة في جزيرة سايبان الأمريكية- إحدى جزر ماريانا الشمالية، وهي منطقة تابعة للولايات المتحدة وتقع بالقرب من أستراليا- بالذنب بتهمة التآمر للحصول على معلومات تتعلق بالدفاع الوطني ونشرها، وذلك في إطار اتفاق أبرمه مع القضاء الأمريكي يتيح له استعادة حريته في الحال، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.

وبموجب هذا الاتفاق يتمكن أسانج الذي فضح أسراراً دفاعية أمريكية خطيرة بنشره مئات آلاف الوثائق الرسمية السرية من الخروج حراً طليقاً من المحكمة الواقعة في جزر ماريانا الشمالية والعودة إلى بلده أستراليا.

وأسانج البالغ 52 عاماً سيغادر سايبان الواقعة في جزر ماريانا الشمالية بالمحيط الهادئ بموجب اتفاق مع القضاء الأميركي ينصّ على أن يقرّ بذنبه مقابل الحُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات وشهرين، وهي فترة تعادل تلك التي قضاها خلف القضبان في بريطانيا حيث كان يقاوم تسليمه إلى الولايات المتحدة.

وظلت الولايات المتحدة تتهم أسانج لسنوات بأن ملفات ويكيليكس، التي كشفت عن معلومات حول حربي العراق وأفغانستان، تعرض حياة مواطنين أمريكيين للخطر.

انتصار قانوني

BBC ستيلا زوجة أسانج شكرت كل من دعموه خلال السنوات الماضية..

وسارعت أستراليا إلى الترحيب بهذه النهاية لمسلسل استمرت فصوله 14 سنة.

وقال متحدّث باسم الحكومة الأسترالية "إنّ رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي كان واضحا: "لقد قال إن قضية أسانج طال أمدها لفترة طويلة جدا وليس هناك شيء يمكن تحقيقه من استمرار سجنه".

وأضاف أنّ الحكومة الأسترالية تقدّم المساعدة القنصلية لمواطنها.

ودائما ما تحدث أسانج ومحاموه على أن القضية المرفوعة ضده ذات دوافع سياسية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أعلن في أبريل الماضي، أنه يدرس طلبا من أستراليا لإسقاط الملاحقة القضائية ضد أسانج.

وفيما يعد انتصارا قانونيا لأسانج الشهر الماضي، قضت المحكمة العليا في بريطانيا بأحقيته في تقديم استئناف جديد ضد تسليمه إلى الولايات المتحدة، مما يسمح له بتحدي التأكيدات الأمريكية بشأن كيفية إجراء محاكمته المحتملة وما إذا كان سيتم انتهاك حقوقه في حرية التعبير.

Reuters حملة تبرعات لجمع 500 ألف دولار تكلفة نقل أسانج من بريطانيا إلى أستراليا ومحاكمته في جزر ماريانا.

مقتل عراقيين

كان الادعاء الأمريكي قد قدم مذكرة اتهام ضد أسانج تتضمن 18 تهمة، معظمها تشمل مخالفة قانون التجسس الأمريكي، وتتعلق بنشر سجلات عسكرية أمريكية سرية ورسائل دبلوماسية تتعلق بالحروب في أفغانستان والعراق.

ويقول موقع ويكيليكس، الذي أسسه أسانج في عام 2006، أنه نشر أكثر من 10 ملايين وثيقة فيما وصفته الحكومة الأمريكية لاحقا بأنه "أحد أكبر عمليات السيطرة على معلومات سرية في تاريخ الولايات المتحدة".

وفي عام 2010، نشر الموقع مقطع فيديو مصوراً من طائرة هليكوبتر عسكرية أمريكية أثناء إطلاق الجنود الأمريكيين النار وقتل أكثر من عشرة مدنيين عراقيين، بمن في ذلك مراسلان لرويترز، في بغداد.

وحُكم على واحدة من أشهر المتعاونين مع أسانج، محللة الاستخبارات في الجيش الأمريكي تشيلسي مانينغ، بالسجن لمدة 35 عاما قبل أن يخفف الرئيس باراك أوباما عقوبتها في عام 2017.

وأمضى مؤسس ويكيليكس سبع سنوات مختبئا في سفارة الإكوادور في لندن، مدعيا أن الاتهامات السويدية ضده هدفها القبض عليها وإرساله إلى الولايات المتحدة.

وأسقطت السلطات السويدية القضية في عام 2019 وقالت إن الكثير من الوقت قد مر منذ الشكوى الأصلية، لكن السلطات البريطانية احتجزته لاحقا.

ونادرا ما شوهد أسانج في الأماكن العامة، حتى في خضم المعارك القانونية طويلة الأمد. وذكرت تقارير أنه عانى لسنوات من سوء الحالة الصحية، ومنها إصابته بسكتة دماغية طفيفة في السجن في عام 2021.