Getty Images لمن ستذهب أصوات البريطانيين العرب والمسلمين؟

يتوجه الناخبون البريطانيون، الخميس 4 يوليو الجاري، إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثلين عنهم في مجلس العموم الجديد، في انتخابات تشير استطلاعات الرأي فيها إلى تراجع شعبية حزب المحافظين الحاكم لصالح حزب العمال المعارض، بعد 14 عاما قضاها المحافظون في السلطة.

وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم حزب العمال بقيادة كير ستارمر، على حزب المحافظين الحاكم بقيادة ريشي سوناك، بنحو 20 نقطة.

وتوقع استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "أبينيوم"، حصول حزب العمال على نحو 40 في المئة من أصوات الناخبين، مقابل حصول حزب المحافظين على نحو 20 في المئة من الأصوات.

كما أشار استطلاع رأي آخر أجرته مؤسسة "يوجوف" - مؤسسة مختصة بإجراء استطلاعات الرأي- إلى إمكانية حصول حزب العمال على 425 مقعدا في مجلس العموم البريطاني المؤلف من 650 مقعدا. كذلك توقع استطلاع الرأي ذاته حصول حزب المحافظين على 108، متراجعا عن عدد 365 مقعدا حصل عليها في انتخابات 2019.

وسيطر حزب المحافظين على مقاليد الحكم في المملكة المتحدة 14 عاما، تخللها خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وتداعيات وباء كورونا، وحرب أوكرانيا، إضافة إلى تقلبات اقتصادية كثيرة.

ويرى العديد من البريطانيين أن سياسات حزب المحافظين التقشفية تسببت في تراجع مستوى الرعاية الصحية في البلاد، والخدمات العامة بشكل عام، فضلا عن تردّي البنى التحتية.

وبجانب حزبي العمال والمحافظين، توجد أحزب أخرى تسعى إلى كسب ثقة الناخب البريطاني، كحزب "الديمقراطيين الأحرار" وحزب "الخضر".

كذلك ستشهد الانتخابات البريطانية مشاركة حزب "إصلاح بريطانيا" بقيادة زعيمه اليميني، نيجل فراج، والذي يتخذ مواقف متشددة من الهجرة والمهاجرين. وكذلك عودة السياسي البريطاني المخضرم، جورج غالوي، وحزبه "عمال بريطانيا"، والذي يدعو صراحة إلى إنهاء الحرب في غزة ودعم الفلسطينيين.

وقد تلعب هذه الأحزاب، الأقل شعبية من حزبي العمال والمحافظين، دورا في حسم من سيتولى مقاليد الحكم في المملكة المتحدة للسنوات الخمس القادمة.

الصوت العربي والمسلم

وبجانب القضايا السياسية والاقتصادية التي تهم المواطن البريطاني بشكل عام، قد تلعب حرب غزة دورا في حسم توجه الصوت العربي والمسلم.

ومنذ بداية حرب غزة، أعلن زعيم حزب المحافظين ورئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، تأييده لـ "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، كذلك رفض سوناك دعوات إدانة إسرائيل ومطالبتها بوقف فوري لإطلاق النار.

في الوقت ذاته، ظل حزب العمال وزعيمه كير ستارمر مترددا تجاه دعوات وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة، حتى وافق حزبه على مشروع قرار، اعتمده مجلس العموم البريطاني في21 فبراير 2024، يطالب إسرائيل وحماس بـ "وقف إطلاق نار إنساني فوري".

وتشير استطلاعات للرأي إلى تراجع شعبية حزبي المحافظين والعمال في أوساط الناخبين البريطانيين من أصول عربية ومسلمة، بسبب موقف الحزبين من الحرب في غزة.

وعمل كير ستارمر، 61 عاما، قبل ممارسته السياسة كرئيس سابق للنيابة العامة. أما ريشي سوناك، 44 عاما، فيأتي من خلفية اقتصادية وعمل لسنوات في مجال الاقتصاد والمال.

وتشهد مدن بريطانية خاصة العاصمة لندن، منذ بداية حرب غزة، مظاهرات أسبوعية يشارك فيها آلاف البريطانيين للمطالبة بوقف الحرب في غزة. كما يطالب المتظاهرون الحكومة البريطانية بوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل.

ويشارك في الانتخابات الحالية عدد كبير من المرشحين المستقلين، يضع بعضهم حرب غزة جزءا أساسيا من حملته الانتخابية، في محاولة لتسليط الضوء عما يجري في غزة ولجذب الصوت العربي والمسلم.

وقد تلعب مواقف الأحزاب السياسة البريطانية من حرب غزة دورا في اختيارات الناخب البريطاني المنحدر من أصول عربية ومسلمة.