Getty Images هناك هجمات على مزارع فلسطينية يشنها مستوطنون إسرائيليون مسلحون

في جولة الصحف نعرض مقالاً من صحيفة نيويورك تايمز حول الوضع المشتعل في الضفة الغربية.

فقد كتب نيكولاس كريستوف مقالا في صحيفة "نيويورك تايمز " روى فيه ما شاهده أثناء زيارة للضفة الغربية التي أشار إلى أنها أصبحت ساحة حرب أيضاً تتصاعد من أراضيها أعمدة الدخان عقب إشعال المستوطنين الإسرائيليين منازل وشاحنات الفلسطينيين، وفقا لبعض سكان قرية القصرة.

وقتل ستة فلسطينيين من هذه القرية منذ أكتوبر الماضي جراء هجمات من المستوطنين أصبح السكان في المنطقة يتوقعون حدوثها في أي وقت.

وأَضاف كريستوف أنه "منذ اندلاع الحرب في غزة – عندما بدأت الحكومة الإسرائيلية الرد على هجوم حركة حماس من غزة – فُرضت قيود أكثر صرامة في الضفة الغربية، وأُنشأت نقاط تفتيش أكثر، ونُفذت مداهمات أكثر، علاوة على إعطاء الضوء الأخضر للمستوطنين المسلحين للهجوم على المزارعين الفلسطينيين. وكانت نتيجة ذلك هو سيطرة اليأس والغضب على كل فلسطيني تحدثت إليه ليتنبأ بانتفاضة دموية".

وأِشار إلى أن هناك أماكن في العالم تعاني من قمع وقتل أسوأ مما تشهده الضفة الغربية. لكن الضفة تعاني من ذلك على يد "مستوطنين إسرائيليين مدعومين من الدولة"، وفقا لمنظمة العفو الدولية، ومدججين بسلاح أمريكي. فعندما هاجم مستوطنون مسلحون 18 موقعاً لمجموعات من الفلسطينيين في الضفة الغربية، غالباً ما كانوا يستخدمون بنادق أمريكية من طراز M16.

لذا، بينما يبدو أن إسرائيل تقترب من نهاية أعنف مرحلة من حربها في غزة، ينبغي التعامل بقدر أكبر من الاهتمام مع الأزمة التي تتطور في الضفة الغربية الآهلة بالسكان.

وقال تقرير صادر عن الأمم المتحدة إن حوالي 536 شخصاً لقوا مصرعهم في الضفة الغربية، من بينهم 130 طفلاً جراء هجمات مستوطنين إسرائيليين مسلحين في الأشهر الثمانية الماضية. وأشار التقرير الأممي أيضاً إلى أن سبعة جنود إسرائيليين قتلوا هم أيضًا خلال نفس الفترة على يد فلسطينيين.

ويشير الكاتب إلى أن الوضع لا يزال ينذر بالمزيد من الخطر في المنطقة، إذ تزامن ضغط المتشددين في الحكومة الإسرائيلية في اتجاه الاستمرار في القيام بنفس هذه الممارسات مع اجتياح مستوطنين للمزيد من المزارع الفلسطينية في صيف 2023، مما أدى إلى مقتل شاب في التاسعة عشرة من عمره في ذلك الوقت، وهو ما وصفته الخارجية الأمريكية بأنه "هجوم إرهابي نفذه مستوطنون إسرائيليون متشددون".