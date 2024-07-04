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نناقش في عرضنا للصحف أوضاع العرب في إسرائيل، والتهديدات التي يواجهها أمنهم منذ بدء حرب غزة..

فقد كتبت صحيفة هآرتس الإسرائيلية افتتاحية بعنوان "لامبالاة بن غفير: حكم الإعدام على العرب في إسرائيل".

وتقول الصحيفة إنه بحلول منتصف 2024، قُتل 111 من العرب في إسرائيل، وتقصد الصحيفة العرب الذين يعيشون في إسرائيل ويحملون الجنسية الإسرائيلية ولديهم حقوق المواطن الإسرائيلي.

وتضيف الصحيفة أنه خلال نفس الفترة من عام 2022، كان العدد 46 قتيلاً.

وترى "هآرتس" أن الأرقام تتحدث عن نفسها، و"تشهد على فشل فادح من قبل الشرطة والرجل المسؤول عنها، وهو وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن غفير".

وتقول الصحيفة إنه من الصعب فهم "الوضع المروع في المدن العربية"، وهو الوضع الذي أصبح "أسوأ" في ظل حرب غزة. وتقول إن "عصابات الجريمة المنظمة سيطرت على الحياة في البلدات العربية وفرضت عليها حكم الرعب"، وفق وصفها.

وتقول إن "كل عربي في إسرائيل تقريباً يخشى على حياته بدرجات متفاوتة".

وترى الصحيفة في افتتاحيتها أنه "يتعين على إسرائيل وحكومتها أن تتساءل كيف تحول المجتمع العربي إلى منطقة حرب لا تنتهي فيها دائرة سفك الدماء".

ونوهت إلى أن "المجتمع العربي في إسرائيل لم يشهد من قبل مثل هذا النوع من العنف ومعدلات القتل المرتفعة التي شهدها في العامين الماضيين".

وترى أن "الأسوأ من ذلك أن الطريقة التي تُرتكب بها جرائم القتل هذه مثيرة للقلق"، على حد قولها.

وتشير إلى أنه "في يونيو 2024، قُتل ربيع العريدي – نجل نعيم العريدي، سفير إسرائيل السابق لدى النرويج – وعُثر على جثته ممزقة في بلدة شمالية، وهذا النوع من جرائم القتل يذكر بتلك التي ارتكبها تنظيم داعش. وأعلنت المنظمات الإجرامية مسؤوليتها عن قطع رأسه في بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي".

وتعتبر "هآرتس" أن بن غفير هو "المذنب الأول" لما وصفته بالـ "الفشل المهني والأخلاقي"، واعتبرت الصحيفة أن وعد بين غفير بالقدرة على الحكم "كان وعداً فارغاً". وتضيف الصحيفة أن بن غفير منشغل "بأشياء صغيرة" وبهذا "ترك فراغاً ملأته الجريمة المنظمة".

وتقول إنه "ينبغي أيضاً توجيه أصابع الاتهام إلى الشرطة والنيابة العامة والمحاكم والوزارات الحكومية الأخرى والشاباك (جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي)".

وتختم الصحيفة الاسرائيلية قائلة إن "العرب مواطنون في الدولة، ولهم الحق في الشعور بالأمان في مجتمعاتهم وبيوتهم. وتقع على عاتق الوزارات الحكومية ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مسؤولية وضع حد لهذا الخلل. ومن دون فهم مشكلة الجريمة ومن دون الاهتمام المهني الشامل والمستمر بها، فإن هذا حكم بالإعدام على المجتمع العربي".