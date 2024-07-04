Getty Images

تتنافس أبرز الأحزاب البريطانية على 650 مقعدا في مجلس العموم، وهو مجلس النواب في برلمان المملكة المتحدة. وتسيطر جملة قضايا على النقاش العام المرتبط بالانتخابات التشريعية التي توصف بالتاريخية، وتشمل: الاقتصاد والتعليم وتدهور خدمة الصحة العامة، والهجرة والتعليم وعلاقة المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي.

وتتوقع استطلاعات الرأي العام فوزا كاسحا لحزب العمال حيث أظهرت أن حزب المحافظين في طريقه لتلقي هزيمة انتخابية قياسية وقاسية رغم مناشدة رئيس الحكومة وقياديين في الحزب الناخبين لعدم إعطاء "غالبية كبرى" للعمال في مجلس العموم.

وعشية الانتخابات، أعلنت صحف وطنية كثيرة بينها "ذا صن"، التي أيدت حزب المحافظين في انتخابات سابقة، عن دعمها لحزب العمال وزعيمه كير ستارمر. وكتبت على صدر صفحتها: "حان وقت التغيير، حان وقت حزب العمال".

وبالإضافةإلى الأحزاب التقليدية دخلت المشهد الانتخابي أحزاب أخرى جديدة بينها حزب الإصلاح بقيادة نايجل فاراج، الذي يحاول للمرة الثامنة الظفر بعضوية مجلس العموم بجعل الهجرة محور معركته وربطها بكل المشاكل التي تعاني منها بريطانيا.

وتشهد هذه الانتخابات تحولا في مزاج الناخبين العرب والمسلمين واليسار الذين اعتادوا على التصويت لحزب العمال في الانتخابات السابقة. إلا أن أصواتا خرجت بين هذه الشريحة من الناخبين، بعدم التصويت لحزب العمال عقابا له بسبب موقفه من حرب غزة.

كما دعت تلك الأصوات، الناخبين العرب والمسلمين، إلى التصويت لأحزاب صغيرة أخرى مثل الخضر أو حزب الليبراليين الديمقراطيين أو حزب عمال بريطانيا بقيادة جورج غالاوي، أو دعم مرشحين مستقلين.

ويتطلع البريطانيون إلى التغيير بعد سنوات صعبة عاشوا خلالها تجربة خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي، وأزمة اقتصادية واجتماعية، وانتشار كوفيد-19، وفضائح سياسية.