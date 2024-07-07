Getty Images الرئيس الإصلاحي المنتخب مسعود بزشكيان، أحدث زلزالا سياسيا في إيران

في أقل من خمسين يوماً، تحول حكم إيران من رئيس محافظ معادٍ للغرب إلى رئيس إصلاحي. بصورة لم يتوقعها أحد.

الرئيس الجديد مسعود بزشكيان، الذي انتخبه الإيرانيون، يوم السبت الماضي، لم يكن له دور سياسي في الحكم منذ كان وزيراً للصحة خلال آخر رئاسة إصلاحية لإيران إبان حكم محمد خاتمي، قبل 19 عاماً. ومنذ ذلك الحين، واجه الإصلاحيون قيوداً في كل الانتخابات الرئاسية التالية. وحتى بين الإصلاحيين أنفسهم لم يكن بزشكيان مرشحهم المثالي. ولكن عندما أدرك الإصلاحيون أن فرصتهم ضئيلة هذه المرة، استغلوا هذه الفرصة بكل قوة.

لماذا يعتبر فوز بزشكيان "صدمة"؟

وفقاً للدستور الإيراني، يجب أن يخضع جميع المرشحين للرئاسة لمراجعة مجلس صيانة الدستور القوي في البلاد، والذي يواجه اتهامات بالتحيز ضد الفصيل الإصلاحي، الذي تولى الرئاسة من عام 1997 حتى عام 2005. واشتكى الإصلاحيون خلال الانتخابات الرئاسية الثلاث الأخيرة، من استبعاد مجلس صيانة الدستور جميع مرشحيهم البارزين، بينما سمح بمشاركة مرشحين إصلاحيين أقل شهرة وأقل حظاً. لذلك لم يتمكنوا من الفوز ضد المرشحين المحافظين الأقوياء.

عندما قضى الرئيس السابق إبراهيم رئيسي، في حادث تحطم مروحية في 19 مايو الماضي، توقع الكثيرون تكرار سيناريو الأعوام السابقة ضد الإصلاحيين. وحتى بعد أن أعلن مجلس صيانة الدستور نتائج المراجعة في 9 يونيو 2024، كانت التوقعات منخفضة للغاية بفوز الإصلاحيين.

وكان مسعود بزشكيان المرشح الإصلاحي الوحيد بين ستة مرشحين محافظين، ولم تكن مواقفه السياسية متوافقة مع الفصيل الآخر، .

وشهدت البلاد في السنوات الأخيرة قدرة المحافظين على إزاحة الإصلاحيين من السلطة، في عملية منسقة، تُعرف في وسائل الإعلام الإيرانية باسم "التجانس"، أي أنها عملية استبدال أي شخص في السلطة ليس من مؤيدي المرشد الاعلى علي خامنئي بشخص آخر من المحافظين.

وحاول الإصلاحيون مقاومة هذه السياسة، وبلغت ذروة المقاومة في عام 2009 عندما زعم الإصلاحيون أن الانتخابات الرئاسية مزورة، مما دفع الملايين إلى الخروج للاحتجاج، وتصدى الحرس الثوري الإيراني وذراعه من مليشيات "الباسيج"، لهذه الاحتجاجات بعنف.

Getty Images إيرانيون يحتلفون بفوز بزشكيان بالرئاسة بعد إعلان النتائج رسميا

وعندما فاز إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية في عام 2021، وصفه بعض المحللين باكتمال سيطرة المحافظين -من أصحاب الفكر المتطابق مع فكر المرشد خامنئي- على البلاد، وهم الذين يطلقون على أنفسهم الآن اسم جبهة الثورة.

وبالنسبة لرئيسي فلم يكن فقط يشترك مع خامنئي في الشكل والمظهر، بل كانت سياساته - الداخلية والخارجية - متطابقة مع ما دعا إليه خامنئي دائماً، وهو: السعي إلى اقتصاد يعتمد على الذات، مقترنا بمبدأ السياسة الخارجية المعروف باسم "النظر إلى الشرق"، وهو ما يعني علاقات أوثق بكثير مع الصين وروسيا.

Getty Images النساء شاركن بقوة لدعم الإصلاحي بزشكيان على امل إنهاء القمع والقيود التي فرضها المححافظون عليهم

ونتيجة لاختلاف المواقف تحولت الانتخابات الرئاسية الاخيرة في البداية إلى صراع على المشاركة، فهناك من يحث الناس على التصويت وهناك من يدعوهم إلى المقاطعة وعدم الذهاب إلى صناديق الاقتراع.

وكانت النتيجة أدنى نسبة إقبال على التصويت في أي انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد: فقد صوت نحو 40 في المئة فقط في الجولة الأولى، وكانت النتيجة هي الإعادة والذهاب إلى جولة ثانية بين اثنين من كبار المتنافسين: مسعود بزشكيان، عن الإصلاحيين، والمرشح الآخر سعيد جليلي، المحافظ المعروف، الذي كان كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين خلال معظم فترة رئاسة محمود أحمدي نجاد، حتى عام 2013.

ورغم ما أثُير عن مدى تقارب آراء جليلي مع آراء المرشد الأعلى خامنئي وكذلك التكهنات حول نزاهة الانتخابات، إلا أن كل هذا لم يصنع الفارق وكان الحسم يوم السبت الماضي بفوز بزشكيان ليصبح رئيساً منتخباً جديداً لإيران، وخرج ليعد بتغييرات كبيرة في أغلب السياسات التي تؤثر على حياة الناس.

ما هي الوعود التي قدمها بزشكيان؟

Getty Images محمد جواد ظريف وزير خارجية إيران السابق قاد حملة لدعم بزشكيان ضد المحافظين

انتهج بزشكيان استراتيجية انتخابية قائمة على مهاجمة السياسة الخارجية المعادية للغرب التي ينتهجها المحافظون. هذا بالإضافة إلى وجود دعم من شبكة معقدة من الساسة الإصلاحيين، مثل محمد جواد ظريف، وزير خارجية إيران السابق، والذي دافع عن المفاوضات النووية وتوصل إلى اتفاق ضخم مع الولايات المتحدة والقوى الغربية في عام 2015.

ورغم أن ظريف ليس إصلاحياَ بصورة أساسية، لكنه تخلى عن الانزواء خلف عمله الأكاديمي وقاد حملة مكثفة لدعم المرشح الإصلاحي بزشكيان.

ووقف ظريف إلى جوار بزشكيان أثناء إلقاء بيان انتخابي، أعلن فيه أن سياسته الخارجية لن تكون "معادية للغرب، ولا معادية للشرق". وانتقد الرجلان معاً سياسات الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، التي كانت تهدف إلى التقارب الكبير مع روسيا والصين، وأكدا على أن العمل الوحيد الناجح لحل الأزمة الاقتصادية، من خلال المفاوضات مع الغرب للتوصل إلى حل للمواجهة النووية في البلاد وتخفيف العقوبات.

وأثارت هذه التصريحات انتقادات الإصلاحيين ورفضها المرشح جليلي وحتى المرشد الأعلى نفسه.

ووصف خامنئي أولئك الذين يؤمنون بتحقيق الرخاء من خلال علاقات أكثر ودية مع الولايات المتحدة بأنهم "مخدوعون"، في إشارة إلى الاتفاق النووي الإيراني الذي انسحبت منه الولايات المتحدة على الرغم من امتثال إيران لما جاء فيه.

وتُمثل آراء المرشد الاعلى في ايران حول السياسة الخارجية أهمية كبيرة للغاية بسبب سلطته الدستورية واهتمامه الشخصي بالعلاقات الدولية.

وكانت مقاطعة الانتخابات التحدي الأكبر الذي واجه بزشكيان وحملته الانتخابية، وأصر دعاة المقاطعة على أن الرئيس في الهيكل السياسي الإيراني، لا يملك السلطة لإعادة توجيه السياسة الخارجية، وهذا الإدعاء صحيح إلى حد بعيد وهناك أدلة قوية تدعمه.

Getty Images بزشكيان تعهد أثناء حملته الانتخابية بإقامة مجتمع أكثر حرية وديمقراطية

فقط المرشد الأعلى هو من يعطي الأوامر ويقرر ما يجب عليهم فعله وما يجب تركه.

وبالنسبة للشرق الأوسط فإنه منذ هجوم حماس على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر 2023، أصبح من الصعب إجراء أية تغييرات في سياسة إيران في المنطقة.

لكن مع هذا يظل الرئيس في إيران صاحب أعلى رتبة دبلوماسية في البلاد، ولا يقتصر الأمر على دوره في مكتبه فقط، بل من خلال وزارة الخارجية أيضا، والتي لا تزال تلعب دورا مهما عندما يتعلق الأمر بتنفيذ السياسات وحتى تشكيل وتجهيز هذه السياسات

ويمتلك الرئيس ووزارة الخارجية القدرة على تقديم رؤيتهم الخاصة والضغط من أجل تنفيذها خلف الأبواب المغلقة، كما حدث في عام 2015 عندما أقنع الرئيس الاسبق حسن روحاني، المحافظين ومنهم خامنئي نفسه، بقبول صفقة الاتفاق النووي مع الغرب.

هذا بالإضافة إلى أن الإدارة في الرئاسية الإيرانية تؤثر بشكل كبير على الخطاب العام في البلاد ويمكنها الترويج لسياسات قد لا تتوافق بنسبة 100 في المئة، مع موقف المرشد الاعلى علي خامنئي. وتشكل مثل هذه الفروق الدقيقة فرصة وحيدة وهامة للإصلاحيين للقيام بما وعدوا به وإزالة ما أسماه بزشكيان "الأسوار التي أقامها المحافظون حول البلاد".

وشهدت هذه المرة اختلافاًجوهرياً بين بزشكيان والإدارة الإصلاحية السابقة، فقد تعهد أثناء حملته الانتخابية بإقامة مجتمع أكثر حرية وديمقراطية، وهي الأشياء التي كانت معدومة تقريباً.

والأهم من ذلك، فإن فوز الإصلاحيين لم يكن كبيراً مثلما حدث من قبل، فمنذ أكثر من 27 عاماً حصل الإصلاحيون في الانتخابات الرئاسية على 20 مليون صوت (من أصل 35 مليونا)، بينما هذه المرة فاز بزشكيان بحوالي 16 مليون صوت (من أصل 62 مليون ناخب مؤهل)، إذا هناك فرق كبير في الشعبية السابقة والحالية.

فضلاً عن حقيقة هامة لا يجب التغاضي عنها وهي أن هناك 13 مليون ناخب صوتوا للمحافظين واختاروا المرشح سعيد جليلي، والذي روج في حملته الانتخابية إلى أن إيران بحاجة إلى أن تكون أكثر معاداة للغرب لتأمين مصالحها.

وفي النهاية فإن هذه الحقيقة مهمة جداً في تقييم التفويض الشعبي الذي حصل عليه بزشكيان ومدى قدرته على إحداث التغيير.