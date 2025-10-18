GAVRIIL GRIGOROV/POOL/AFP

لم تُحسم القمة بعد، ولكن إذا توجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بودابست للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأسبوعين المقبلين، فسيحتاج إلى تذليل بعض العقبات أولاً.

فعندما سافر بوتين إلى ألاسكا للقاء ترامب في أغسطس/ آب الماضي، منحت الولايات المتحدة تصريحاً خاصاً للطائرة الرئاسية الروسية، وهي طائرة ركاب معدلة من طراز إليوشن إيل-96، تُعرف باسم "الكرملين الطائر"، مزودة بأربعة محركات ومزودة بأنظمة دفاعية، للتحليق فوق أراضيها.

وتُمنع الطائرات الروسية من دخول المجال الجوي الأمريكي، وكذلك المجال الجوي للاتحاد الأوروبي. لذا، إذا سافر بوتين إلى بودابست، فسيحتاج إلى تصريح خاص إذا قرر التحليق فوق أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

والمجر، التي لا تطل على أي منفذ بحري، ليست الوجهة الأسهل لرئيس روسي نادراً ما يزور الخارج، ولم يزر الاتحاد الأوروبي منذ سنوات.

ويقول ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين: "في الوقت الحالي، بالطبع الأمر ليس واضحاً. بل ما لدينا هو استعداد الزعيمين لعقد هذا الاجتماع".

وبعد أيام من إصدار بوتين أمراً بغزو روسيا الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022، جمّد الاتحاد الأوروبي أصول كلٍّ من الرئيس الروسي ووزير خارجيته سيرغي لافروف.

كما فُرض حظر شامل على جميع الطائرات الروسية التي تُحلق في المجال الجوي لجميع دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين. المجر والعديد من جيرانها أعضاء في حلف الناتو أيضاً.

لذا، ثمّة تعقيدات، رغم أن المجر تعتقد أنه يمكن حلها جميعاً. فالمجر بصدد الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية على أي حال.

وقد ناقش بوتين ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، والذي ربما يكون أقرب حلفائه في الاتحاد الأوروبي، القمة المخطط لها عبر الهاتف. وقال وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو للصحفيين "سوف نضمن بالطبع أنه يستطيع دخول المجر وإجراء محادثات ناجحة هنا ثم العودة إلى وطنه".

Getty Images يعد فيكتور أوربان رئيس الوزراء المجري أحد أقرب حلفاء بوتن في الاتحاد الأوروبي

ومن غير المرجح أن يضع الاتحاد الأوروبي عقبات أيضاً. فقد صرحت لجنته التنفيذية بأنّ أي اجتماع يُسهم في تحقيق "سلام عادل ودائم في أوكرانيا" هو موضع ترحيب، داعمة جهود الرئيس ترامب لتحقيق ذلك.

وتقول إن أحد الدوافع الرئيسية لأحدث العقوبات المقترحة على روسيا، وهي الحزمة التاسعة عشرة حتى الآن، هو دفع الروس إلى طاولة المفاوضات. وتُشير إلى أنه لا يوجد حظر سفر على بوتين، بل تجميد للأصول فقط.

وتكمن أكبر نقطة خلاف في كيفية سفر الرئيس الروسي من موسكو إلى بودابست. ومن الواضح أنه لن يشتري تذكرة طيران على متن خطوط صربيا إلى بلغراد ويستقل القطار إلى المجر، وهو الطريق الأقصر.

وسيرغب في أن تضمن طائرته من طراز إليوشن إيل-96 سلامته، لكن هذا سيعني على الأرجح استخدام المجال الجوي لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) والحصول على إذن لخرق حظر الاتحاد الأوروبي على الطائرات الروسية.

وقالت أنيتا هيبر، المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، يوم الجمعة إنه "فيما يتعلق بمسار السفر، فيمكن للدول الأعضاء تقديم استثناءات، ولكن يجب أن تُقدمها بشكل فردي".

كما أحال حلف شمال الأطلسي (الناتو) المسألة إلى السلطات الوطنية المعنية. ونظراً لمشاركة ترامب، فقد توافق هذه السلطات على ذلك.

وحتى مع التصريح، تُظهر نظرة سريعة على الخريطة أن بوتين قد يضطر إلى سلوك طريق ملتوٍ. أوكرانيا ليست خياراً، وبولندا أيضاً، نظراً لعلاقات وارسو المتوترة مع موسكو.

ربما يكون الطريق الأقصر يمر عبر الساحل الشرقي للبحر الأسود وتركيا، مروراً ببلغاريا وصربيا أو رومانيا وصولاً إلى المجر.

ويعرف رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش، بوتين جيداً، وتُسيّر شركة طيران صربيا رحلات مباشرة إلى موسكو عبر المجال الجوي للاتحاد الأوروبي. وصربيا مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكنها ليست عضواً فيه.

أمّا دول الاتحاد الأوروبي، بلغاريا أو ربما رومانيا، هي التي ستحتاج إلى الموافقة، وسيتعين عليها مرافقة طائرة بوتين عبر مجالها الجوي.

لدى رومانيا ما يُتوقع أن يصبح أكبر قاعدة لحلف الناتو في أوروبا، كما تبني بلغاريا قاعدةً للحلف في إطار جهودها لتعزيز الجناح الشرقي للحلف الدفاعي. وتواصلت بي بي سي مع وزارتي خارجية البلدين للتعليق.

وإذا أراد بوتين أن يسلك طريقاً أكثر أماناً، فبإمكانه الطيران عبر تركيا، والالتفاف حول الساحل الجنوبي لليونان، ثم عبر المجال الجوي للجبل الأسود قبل المرور فوق صربيا. لكن الطريق سيصبح أطول بكثير.

Anadolu via Getty Images أُطلق على طائرة إليوشن التابعة لبوتن اسم "الكرملين الطائر"

وقد لا تكون بودابست المكان الأسهل، حتى وإن كانت تُناسب فيكتور أوربان، الذي تربطه علاقات جيدة منذ فترة طويلة بكل من بوتين ودونالد ترامب.

قال ترامب يوم الجمعة: "إنه قائدٌ نُحبه، هو -بوتين- يُحبه، وأنا أُحبه".

ولن تُلحق أي قمة دولية رفيعة المستوى ضرراً بأوربان على الإطلاق، إذ يتخلف في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات الربيعية المقبلة.

وبعد ساعات من اختيار بودابست كمكانٍ للمحادثات، اتصل أوربان ببوتين هاتفياً وأعلن على صفحته على فيسبوك: "الاستعدادات جارية على قدم وساق!".

وأوربان لا يهتم كثيراً لدعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، وقد سارع إلى توضيح أن بروكسل لن يكون لها أي علاقة بالمحادثات.

وقال للإذاعة المجرية يوم الجمعة: "بما أن الاتحاد الأوروبي مؤيد للحرب، فمن المنطقي استبعاده من عملية السلام هذه".

وسيكون لدى الزعماء الأوروبيين أفكار أخرى عندما يلتقون به في القمة المقررة في بروكسل .