Getty Images صاروخ توماهوك الأمريكي بعيد المدى

في جولة الصحف نستعرض مقالات تحاول بدورِها الإجابة عن ساؤلات رئيسية هي: كيف يمكن لصواريخ توماهوك بعيدة المدى الأمريكية أن تكون قوّة سلام؟؛ وكيف خرج نتنياهو من حرب غزة أقوى ممّا دخلها؟

نستهل جولتنا من "وول ستريت جورنال"، وافتتاحية بعنوان: "زوِّد أوكرانيا بصواريخ توماهوك، يا سيادة الرئيس".

قالت الصحيفة الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب لم يحسِم موقفه بعدُ من تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك كروز بعيدة المدى، التي تحسِب روسيا لها حساباً كما يبدو.

ورأت الصحيفة أنّ مصلحة الولايات المتحدة في الدفع إلى سلام مستدام في أوكرانيا تتفوّق بكثير على أيّ أخطار قد تكتنف إرسال تلك الصواريخ التي يتجاوز مداها ألف ميل.

وعزتْ وول ستريت جورنال تردُّد ترامب إلى أمرين، أوّلهما خشية التصعيد إزاء دولة نووية – لكنّ روسيا تضرب أوكرانيا بصواريخ كروز وصواريخ باليستية منذ سنوات، كما أنه لا شيء تصعيديّ في الردّ على الصواريخ بمثلها.

ونبهت الصحيفة إلى أن صواريخ توماهوك يمكن أن تكون قوة سلام؛ بالحدّ من قدرة بوتين على الاستمرار في حربه الطاحنة.

وقالت "وول ستريت جورنال" إن الصواريخ بعيدة المدى ستزيد من كفاءة أوكرانيا القتالية؛ فلن تظل مكتفية بالتصدّي لمئات المسيّرات، بل قد تقصف هي المصْنع الذي ينتج تلك المسيّرات في روسيا.

ورأت الصحيفة الأمريكية أن حديث بوتين على مدى ثلاث سنوات عن التهديد النووي لإثناء الولايات المتحدة عن تزويد أوكرانيا بهذا السلاح أو ذاك، إنما هو محض "تهديد أجوف".

الأمر الثاني الذي عزتْ إليه وول ستريت جورنال تردُّد ترامب، يتعلق بالمخزون الأمريكي من السلاح. ورأت الصحيفة أن تكديس صواريخ كروز لحرب أخرى، ربما تأتي وربما لا، مِن شأنه أن يدعو إلى مزيد من الصراع أكثر من دعوته إلى السلام.

"نتنياهو خرج من الحرب أقوى ممّا دخلها"

ننتقل إلى "الأوبزرفر" البريطانية ومقال بعنوان: "نتنياهو يتهرّب من دفْع فاتورة السابع من أكتوبر"، بقلم رُوث ميكائيلسون.

وقالت ميكائيلسون إنّ استعادة 20 رهينة على قيد الحياة وإعلان دونالد ترامب أن "الحرب انتهت" تُعدّ بمثابة نقطة تحوّل؛ وبينما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "النضال لم ينتهِ بعد"، فإنّ كثيراً من عموم الإسرائيليين يأملون بشِدّة أنْ تؤرّخ هذه اللحظة للنصر في المعركة.

ونبّهتْ الكاتبة إلى أن نهاية هذه الحرب كان متوقعاً أنْ تؤرّخ للبدء في محاسبة نتنياهو، فضلاً عن المطالبة بانتخابات مبكرة؛ لكن جميع الشواهد تشير إلى أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي صاحبَ المدّة الأطول في منصبه مرشّحٌ للنجاة من هذه المحاسبة، وأنه خرج من هذه الحرب أقوى مما دخلها – ولسوف يفوز مجدداً.

وأشارت صاحبة المقال إلى أن نَجم نتنياهو سياسياً كان قد بدا أنه داخلٌ في مرحلة أفولٍ لا مفرّ منها، في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ولفتت الكاتبة إلى أنه في غضون السنتين الماضيتين استقال كل المسؤولين الإسرائيليين الذين كانوا في مناصبهم يوم هجوم السابع من أكتوبر، باستثناء نتنياهو - ظلّ في منصبه.

ونوّهت ميكائيلسون إلى أن نتنياهو ليس محتاجا إلى تأمين أغلبية للفوز في انتخابات، مشيرة إلى أن حزب الليكود الذي يتزعمه يحوز على حوالي رُبع عدد مقاعد الكنيست، بما يسمح لنتنياهو بقيادة الائتلاف اليميني الأقصى تطرفاً في تاريخ إسرائيل.

ولفتت صاحبة المقال إلى أن النظام الانتخابي القائم على بناء ائتلافات يعني أن نتنياهو ليس في حاجة إلى أكثر من تأمين مشاركة قاعدته الانتخابية في التصويت في الانتخابات المتوقعة بعد نحو عام من الآن.





