Reuters

سلمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة 15 جثماناً أفرجت عنها السلطات الإسرائيلية يوم السبت 18 اكتوبر الجاري ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

وكان الجانب الإسرائيلي قد أفرج عن حوالي ألفي سجين فلسطيني من سجونه وأوقف العملية العسكرية التي بدأت في غزة منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023 على مناطق في إسرائيل.

وينص الاتفاق على الإفراج عن كل الرهائن الأحياء والمتوفين بعد 72 ساعة على بدء العمل بوقف إطلاق النار.

وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن تسليم الدفعة الرابعة من جثامين القتلى الفلسطينيين التي كانت لدى إسرائيل، جاء بعد أن سلّمت حركة حماس في وقت متأخر من مساء الجمعة جثة أحد الرهائن الإسرائيليين الذين لقوا حتفهم خلال احتجازهم من جانب الحركة إلى الصليب الأحمر الدولي.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التعرف على هوية الرهينة إلياهو مارغاليت الذي أعادت حركة حماس الفلسطينية رفاته الجمعة.

وجاء في بيان أن الجيش الإسرائيلي "أبلغ عائلة الرهينة إلياهو مارغاليت بأن (جثمانه) قد أعيد إلى إسرائيل وتم التحقق من هويته".

وأكد البيان أن إسرائيل "لن تساوم ولن تدخر جهداً حتى عودة كل الرهائن الأموات".

في المقابل، قالت مصادر فلسطينية في القطاع إن 11 شخصاً قتلوا مساء الجمعة جراء ما وصفوه بـ "استهداف" الجيش الإسرائيلي لمركبة مدنية كانت تقل نازحين أثناء تفقدهم لمنازلهم شرقي حي الزيتون بمدينة غزة.

وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني في غزة، بأن من بين القتلى سبعة أطفال وسيدتين، وجميعهم من عائلة واحدة، مشيراً إلى أن طواقمه تمكنت من انتشال تسعة جثامين بالتنسيق مع مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

من جهته قال الجيش الإسرائيلي إن المركبة "تجاوزت الخط الأصفر واقتربت من قواته ما شكّل تهديداً فورياً".

ودخل وقف إطلاق النار الحالي في قطاع غزة يومه التاسع السبت، في ظل ما يقول فلسطينيون إنه استمرار لما يصفونه بـ "خروقات إسرائيلية" للاتفاق المبرم في هذا الشأن، ما يوقع مزيداً من القتلى، في حين يؤكد الجيش الإسرائيلي أن أي عمليات إطلاق نار ينفذها جنوده، تستهدف من يقتربون بشكل يمثل تهديداً، من الخط الأصفر.

والخط الأصفر هو خط مرحلي للانسحاب، تراجع إليه الجنود الإسرائيليون، بموجب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب.

"قد تستغرق بعض الوقت"

Reuters

في السياق، أفادت القناة 13 الإسرائيلية، بأن ضباطاً أمريكيين سيقيمون مركزاً بغلاف غزة لإدارة قوات دولية مهمتها البحث عن جثث الرهائن الإسرائيليين.

وفاد مسؤول تركي يوم الجمعة بأن فريق المختصين الذي أوفد للمساعدة في العثور على الجثث في القطاع الفلسطيني المدمّر ما زال بانتظار الحصول على إذن إسرائيلي للدخول.

واستجابة لدعوة وجّهتها حركة "حماس" للمساعدة في تحديد موقع جثث الرهائن الـ19 المدفونين تحت الأنقاض إلى جانب عدد ما زال غير معروف من الفلسطينيين، أرسلت أنقرة خبراء للمساعدة في عملية البحث.

وأكد مسؤول تركي لوكالة الأنباء الفرنسية أن عشرات العناصر المتخصصين في الاستجابة للكوارث باتوا في الجانب المصري من الحدود بانتظار الحصول على الضوء الأخضر من الحكومة الإسرائيلية لدخول القطاع الفلسطيني.

وتم تزويد الفريق المكوّن من 81 عنصراً والتابع لهيئة إدارة الكوارث التركية (أفاد) معدات بحث وإنقاذ متخصصة تشمل أجهزة للكشف عن مؤشرات الحياة وكلاب مدرّبة.

من جهته، أعلن الدفاع المدني في غزة الجمعة انتشال جثامين 280 فلسطينياً من تحت الأنقاض منذ سريان وقف إطلاق النار. وتقدر السلطات المحلية أن حوالى 10 آلاف جثة مدفونة تحت الأنقاض في غزة.

وتوقع مصدر في "حماس" لفرانس برس أن يدخل الفريق التركي غزة.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، أعادت حماس 20 رهينة أحياء ورفات تسعة من 28 رهينة لقوا حتفهم، إلى جانب جثة أخرى قالت إسرائيل إنها ليست لرهينة سابق.

وقالت الحركة في بيان لها الليلة الماضية إن "إعادة جثامين الأسرى الإسرائيليّين قد تستغرق بعض الوقت، فبعضها دُفن في أنفاق دمّرها الاحتلال، وأخرى ما زالت تحت أنقاض المباني التي قصفها وهدمها"، مؤكدة التزامها بتسليم الجثث الباقية.

من جانبه، طالب منتدى عائلات الرهائن والمفقودين الخميس الفائت الحكومة الإسرائيلية بتأخير تنفيذ المراحل التالية من الاتفاق الذي أبرم مع حماس إن لم تسلّم جثث الرهائن الـ19 المتبقية.

الجنائية الدولية ترفض استئناف إسرائيل

Reuters

رفضت المحكمة الجنائية الدولية الاستئناف الذي قدّمته إسرائيل لإلغاء مذكّرتَي توقيف أصدرتهما بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

وفي قرار تصدر عناوين الصحف العالمية، قضت المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر الماضي بأن هناك "أسباباً معقولة" تدعو إلى الاعتقاد أن نتنياهو وغالانت يتحملان "مسؤولية جنائية" عن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" في غزة.

وأصدرت المحكمة أيضاً مذكرات توقيف بحق ثلاثة من كبار قادة حركة حماس لكنها أسقطتها بعد مقتلهم.

وأثارت مذكرتا التوقيف بحق نتنياهو وغالانت غضباً في إسرائيل والولايات المتحدة التي فرضت مذاك عقوبات على مسؤولين بارزين في المحكمة الجنائية الدولية.

وكانت إسرائيل طلبت من المحكمة في مايو/أيار الماضي إلغاء مذكّرتَي التوقيف بينما كانت تراجع تحدياً منفصلاً بشأن ما إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية لديها اختصاص في هذا الشأن.

ورفضت المحكمة الطلب الإسرائيلي في 16 يوليو/تموز مقدّرة أنه "لا يوجد أساس قانوني" لإلغاء مذكّرتَي التوقيف حتى تُبَت مسألة الاختصاص القضائي.

وبعد أسبوع، سعت إسرائيل للحصول على استئناف للحكم، لكن القضاة قضوا الجمعة بأن "القضية، كما صاغتها إسرائيل، ليست قابلة للاستئناف".

برنامج الأغذية العالمي: "إغراق غزة بالغذاء" ضروري لتفادي المجاعة

Reuters

أعلن برنامج الأغذية العالمي أنه تمكّن من نقل نحو 3000 طن من المواد الغذائية إلى غزة منذ دخل وقف إطلاق النار حيز التطبيق.

لكنه حذّر من أن الحد من المجاعة في قطاع غزة سيتطلب وقتاً، مشيراً إلى أنه يتعيّن فتح كل المعابر "لإغراق غزة بالغذاء".

ودخل منسّق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة توم فلتشر الجمعة قطاع غزة حيث زار فرناً بدأت تصله المحروقات والطحين، "ما يتيح له إنتاج 300 ألف رغيف خبز في اليوم".

وتنص خطة ترامب بشأن غزة المكوّنة من عشرين نقطة على استئناف إيصال المساعدات فيما تنتظر المنظمات الدولية إعادة فتح معبر رفح في جنوب القطاع.

وتشمل المراحل التالية نزع سلاح حماس ومنح العفو لقادتها الذين يسلمون أسلحتهم، ومواصلة الانسحاب الإسرائيلي، وإرساء حكم لغزة بعد الحرب، وهي أمور ما زالت قيد البحث.

لكن حماس تستنكر حصول "العديد من الانتهاكات" وتحدثت عن مقتل 28 مدنياً بنيران إسرائيلية منذ وقف إطلاق النار.