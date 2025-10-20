EPA

لطالما ردد المغاربة أن "المستحيل ليس مغربياً"، والحلم الذي كان بعيد المنال أصبح اليوم حقيقة في إنجاز كروي غير مسبوق.

المنتخب المغربي للشباب يتوّج بلقب كأس العالم بعد فوزه في المباراة النهائية، التي أقيمت في الساعات الأولى من صباح الاثنين في العاصمة التشيلية سانتياغو، على نظيره الأرجنتيني، بهدفين نظيفين.

وبهذا اللقب يصبح المغرب أول منتخب عربي يعتلي منصة التتويج العالمية في تاريخ المونديال.

وجاء الانتصار الكبير بعد أداء بطولي قدّمه أسود الأطلس أمام خصم قوي من حجم الأرجنتين، حاملة الرقم القياسي في عدد الالقاب في المسابقة (6)، في مباراة جنونية حبست الأنفاس حتى اللحظات الأخيرة.

الزابيري نجم المباراة

Reuters اللاعب المغربي ياسر الزابيري

وتمكن اللاعب ياسر الزابيري من تسجيل هدفي المباراة، الأول في الدقيقة 12 عبر تسديدة رائعة من ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء، والهدف الثاني في الدقيقة 29، بعد هجمة مرتدة من الجهة اليمنى قادها عثمان ماعما، الذي مرر كرة عرضية لزابيري ليسددها مباشرة بيسراه لتستقر في مرمى الحارس الأرجنتيني.

بهذين الهدفين رفع الزابيري رصيده إلى خمسة أهداف في البطولة في صدارة لائحة الهدافين مناصفة مع الأمريكي بنجامين كريماشي والكولومبي نيسير فياريال والفرنسي لوكا ميشال.

هزيمة الأرجنتين تأتي بعد أداء بطولي للأسود طيلة المسابقة، إذ أطاحوا بمنتخبات كبيرة من طينة إسبانيا، بطلة عام 1999، والبرازيل، ثانية المنتخبات الأكثر تتويجا باللقب (5) في دور المجموعات، ثم كوريا الجنوبية في ثُمن النهائي، والولايات المتحدة في ربع النهائي وفرنسا، بطلة 2013، في الدور نصف النهائي.

Reuters

وفي تصريح صحفي بعد نهاية المباراة، عبّر قائد كتيبة الأسود محمد وهبي عن سعادته الكبيرة بهذا الإنجاز، قائلاً: "سعادة كبيرة جداً جداً، لأننا ندرك ما مررنا به منذ سنوات، وأشكر الملك محمد السادس على كل شيء وعلى تطويره لكرة القدم، لأنه بدونه ما كنا سنحقق ما حققناه".

وأضاف وهبي: "شكراً للرئيس فوزي لقجع، الذي سنقدم له هذا اللقب، وللجماهير المغربية، فهذا الإنجاز كله من أجل المغاربة جميعاً".

برقية تهنئة من ملك المغرب

Reuters

وبعث ملك لمغرب الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى أعضاء المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة، مشيداً بأدائهم البطولي وما أظهروه من "روح التلاحم والانسجام، وأداء احترافي رائع طيلة أطوار هذه البطولة".

وجاء في برقية الملك "فقد تتبعنا بابتهاج بالغ واعتزاز عميق مساركم البطولي الذي توجتموه بظفركم عن جدارة واستحقاق بكأس العالم لأقل من 20 سنة (نسخة الشيلي 2025)، وإنه لمن دواعي سرورنا وفخرنا أن نتوجّه إليكم بأحرّ التهاني على هذا الإنجاز العالمي الجديد، الأول من نوعه في تاريخ كرة القدم المغربية".

وأضاف ملك لمغرب: "إننا لنشيد بهذا التألق الرياضي الذي جاء ثمرة مباركة لثقتكم العالية بالنفس ولإيمانكم الراسخ بقدراتكم ومهاراتكم، ولما أبنتم عنه من روح التلاحم والانسجام، وأداء احترافي رائع طيلة أطوار هذه البطولة، حيث شرفتم بلدكم وشبابه أيّما تشريف، ومثلتموه وقارتنا الأفريقية خير تمثيل".

EPA

وبرغم التوقيت المتأخر الذي أجريت فيه المباراة، خرج مغاربة إلى الشوارع للاحتفال بالإنجاز العالمي، كما عجت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب وفي عدد من الدول العربية بالتبريكات للمغرب بعد التتويج باللقب.

وكان المغرب أقام جسراً جوياً خاصاً لتمكين الجماهير المغربية من السفر إلى العاصمة التشيلية سانتياغو، من أجل حضور المباراة النهائية ومساندة الأسود في موقعة الختام.

كما شهدت المباراة حضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي، إلى جانب مسؤولين مغاربة أبرزهم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ورئيس الاتحاد المغربي فوزي لقجع.