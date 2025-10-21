AFP via Getty Images خليل الحية، القيادي البارز في حركة حماس.

كشفت مصادر دبلوماسية مصرية وتقارير إعلامية إسرائيلية أن مدير المخابرات العامة المصرية، حسن رشاد، وصل إلى إسرائيل، بالتزامن مع وجود مبعوثَي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، جاريد كوشنر وستيف ويتكوف هناك.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إنّ طائرة مصرية خاصة، سبق أن استخدمها مدير المخابرات المصرية، حطّت في إسرائيل الثلاثاء، في وقت يُتوقع فيه أيضاً وصول نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إلى إسرائيل.

وأجرى كوشنر وويتكوف محادثات مع مسؤولين إسرائيليين بشأن متابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي، بعد تصعيد ميداني هدد بانهياره.

وفي القاهرة، يجتمع وفد من حركة حماس، برئاسة خليل الحية، مع مسؤولِين مصريين لبحث الحوار الفلسطيني – الفلسطيني الذي تعتزم مصر استضافته قريباً، بهدف مناقشة مستقبل قطاع غزة بعد الحرب، وفقاً لمصادر مصرية وفلسطينية تحدثت إلى بي بي سي.

في السياق ذاته، قال القيادي في حركة حماس خليل الحيّة في مقابلة أجرتها معه قناة "القاهرة الإخبارية" في العاصمة المصرية، وبُثّت فجر الثلاثاء، "نحن مصمّمون على المضيّ في الاتفاق إلى نهايته".

وأضاف الحيّة أن الاتفاق سيصمد "لأننا نريد أن يصمد، وإرادتنا بالالتزام به قوية"، لافتاً كذلك إلى الجهد الدولي في التوصل للاتفاق.

وثمَّن الحيّة جهود الوسطاء في مصر وقطر وتركيا، وأشار إلى أن "الإرادة الدولية والتظاهرة الكبرى التي رعتها مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هي الضمانة بأن الحرب في غزة قد انتهت".

وقال الحيّة إنه فيما يتعلق بملفّ جثامين عدد من الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة، "نحن جادّون لاستخراج وتسليم كلّ الجثامين كما ورد في الاتفاق، وليس لنا أي مطمح أو رغبة في أن يبقى أحد، لتعود جثامينهم إلى ذويهم، وتعود جثامين شهدائنا إلى ذويهم أيضاً ويدفنوا بكرامة".

لكنه أوضح: "نحن نجد صعوبة بالغة (في استخراج الجثامين) لأنّه مع تغيّر طبيعة الأرض ووجود بعضها تحت الركام"، بسبب الدمار الكبير في القطاع، فإنّ استخراجها "يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى معدّات كبيرة، ولكن بالتصميم والإرادة سنصل إن شاء الله إلى إنهاء هذا الملف كاملاً".

وقال الحيّة أيضاً إنّ إسرائيل التزمت بما ورد في الاتفاق لجهة السماح بإدخال الكميات المتّفق عليها من المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، لافتاً إلى أنه يأمل بتدخل الوسطاء لإدخال مزيد من المساعدات "خاصة في شق الإيواء والمستلزمات الطبية قبيل فصل الشتاء".

مساعدات تكفي نصف مليون لأسبوعين فقط

AFP via Getty Images

أكدت الأمم المتحدة أن الحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة أمرٌ أساسي لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأراضي الفلسطينية، مجددة دعوتها لفتح جميع المعابر.

وقالت عبير عطيفة، المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في الشرق الأوسط، في إفادة صحفية بجنيف: "إن الحفاظ على وقف إطلاق النار أمرٌ حيوي؛ فهو في الواقع السبيل الوحيد لإنقاذ الأرواح".

وأضافت عطيفة أنه منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، دخلت 530 شاحنة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي إلى غزة، محملةً بأكثر من 6700 طن من الغذاء، الذي قالت إنه "يكفي ما يقرب من نصف مليون شخص لأسبوعين".

وأوضحت أن "الغذاء يصل إلى المستودعات، وعمليات التوزيع تُجرى بطريقة منظمة وكريمة"، مؤكدة أن برنامج الأغذية العالمي لم يشهد أي نهب لقوافله منذ وقف إطلاق النار.

صرحت بأن البرنامج لديه الآن 26 نقطة توزيع طعام مفتوحة في غزة، بزيادة خمس نقاط يوم الجمعة، لكنها لا تزال أقل بكثير من 145 نقطة يأمل البرنامج في تشغيلها في جميع أنحاء القطاع. معظمها في جنوب ووسط القطاع.

وأشارت إلى أن معبري كرم أبو سالم وكيسوفيم فقط هما المفتوحان، داعية إلى فتح جميع نقاط الدخول إلى الأراضي الفلسطينية، خاصة تلك الواقعة في الشمال، حيث الوضع الغذائي "متدهور للغاية".

وأضافت: "ليس لدينا أي مؤشر على موعد فتح هذه النقاط الحدودية"، مضيفةً: "لم نصل بعد إلى مرحلة إغراق غزة بالطعام".

التعرف على رفات رهينة

Reuters

من ناحية أخرى، أعلنت إسرائيل، الثلاثاء، أنه تم التعرف على رفات رهينة محتجز في غزة، أعادته حماس قبل يوم، على أنها رفات طال حايمي، ضابط الصف الذي قُتل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وصرح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: "بعد استكمال عملية التعرف على الهوية... أبلغ ممثلو (الجيش) عائلة الرهينة، الرقيب أول طال حايمي، رحمه الله، أن قريبهم قد أُعيد إلى إسرائيل واكتمل التعرف عليه".

قُتل طال حايمي، 41 عامًا، قائد ميليشيا دفاع كيبوتس نير إسحاق، في اليوم الأول من الحرب التي اندلعت إثر هجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 2023. ونُقل جثمانه إلى غزة.

وفي بيان، قال منتدى عائلات الرهائن، إن حايمي أظهر "شجاعة استثنائية، وقاتل لعدة ساعات" خلال هجوم حماس.

وقد أعلنت إسرائيل يوم الاثنين استلامها رفات رهينة مفقود آخر من غزة، وذلك ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة ودخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر.

وقبل هذا التسليم، أعادت حماس 12 جثة لرهائن إلى إسرائيل، من أصل 28 جثة تعهدت بإعادتها ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتقول حماس إنها تواجه صعوبات لوجستية في تحديد مكان الجثث في منطقة دمرتها أكثر من عامين من الحرب.

"فرصة صغيرة"

Getty Images الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على متن الطائرة الرئاسية متحدثاً لعدد من الصحفيين. 19 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وتأتي تصريحات الحية في القاهرة بعدما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين بأنّه سيمنح حركة حماس "فرصة صغيرة" لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، متوعّداً في الوقت ذاته بـ"القضاء" على الحركة إذا لم تلتزم بالاتفاق المبرم بينها وبين إسرائيل برعايته.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض خلال استقباله رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي "توصّلنا إلى اتفاق مع حماس يضمن أن يكون سلوكهم جيّداً جداً، وإن لم يفعلوا، سنقضي عليهم. إذا اضطررنا لذلك، فسيتم القضاء عليهم".

وأضاف "سيتم القضاء عليهم وهم يدركون ذلك".

وجاءت تصريحات ترامب في وقت التقى خلاله اثنان من كبار مبعوثيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد أن هددت أعمال العنف التي وقعت الأحد، بزعزعة وقف إطلاق النار المتفق عليه بوساطة الرئيس الأمريكي قبل نحو أسبوعين.

وأكد ترامب أنّ القوات الأمريكية لن تشارك في القتال ضدّ حماس، بقوله إن عشرات الدول التي وافقت على الانضمام إلى قوة دولية لحفظ الاستقرار في غزة "سيسرّها التدخل".

ولفت إلى أنّه "بالإضافة إلى ذلك، ستكون إسرائيل مستعدة للتدخّل خلال دقيقتين، إذا طلبتُ منها ذلك".

وتابع "لكنّنا لم نطلب منها ذلك حتى الآن. سنمنحهم فرصة صغيرة، ونأمل أن يكون هناك عنفٌ أقل. لكن في الوقت الحالي، كما تعلمون، هم أشخاص عنيفون".

وأشار ترامب إلى أنّ حماس أصبحت الآن أضعف بكثير، خصوصاً في ظل استبعاد تدخل إيران، الداعم الإقليمي لها، في أعقاب الضربات الأمريكية والإسرائيلية في وقت سابق من هذا العام.

كما حذّر الرئيس الأمريكي حماس من الاستمرار في تنفيذ إعدامات ميدانية، في وقتٍ تحاول الحركة بكل ما استطاعت استعادة سيطرتها على القطاع المدمّر.

وقال "هم بالفعل لم يعد لديهم أحد يدعمهم. عليهم أن يحسنوا التصرّف، وإن لم يفعلوا سيتمّ القضاء عليهم".

وغادر نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس واشنطن الاثنين، متوجّهاً إلى إسرائيل في رحلة ترافقه فيها زوجته أوشا.

ولم يُدْلِ فانس بأيّ تصريح للصحافيين لدى مغادرته واشنطن، لكنّ مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قال إنّ نتنياهو سيلتقي نائب الرئيس الأمريكي، وفق ما نقلت فرانس برس.

"فانس لن يتوجه إلى غزة لأسباب أمنية"

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، كان يعتزم زيارة قطاع غزة خلال زيارته المرتقبة إلى إسرائيل الثلاثاء، لكنْ تَقرر فيما بعد أنه سيطلع على ما يحدث في القطاع عن بُعد، من خلال شاشات خاصة، وذلك لأسباب أمنية.

وأفاد مراسل الشؤون السياسية لـ "كان" بأنّ زيارة جيه دي فانس، ستستمر حتى الخميس المقبل.