Reuters تحاول شركة أوبن أيه آي اللحاق بغوغل في مجال البحث عبر الإنترنت

كشفت شركة "أوبن أيه آي"، المطورة لتطبيق تشات جي بي تي، النقاب عن متصفح إنترنت جديد يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، في خطوة تهدف إلى منافسة شركات كبرى مثل غوغل، التي تدير متصفح "كروم" الأكثر استخداماً على مستوى العالم.

ويحمل المتصفح الجديد اسم تشات جي بي تي أطلس "ChatGPT Atlas"، ويتميّز بتصميم مختلف يستغني عن شريط العناوين التقليدي، وهو عنصر أساسي في عمليات البحث.

وقال الرئيس التنفيذي لأوبن أيه آي سام ألتمان إن المتصفح "يعتمد في تصميمه على تشات جي بي تي"، وذلك خلال إطلاقه الثلاثاء على نظام التشغيل macOS من آبل.

ويأتي إطلاق هذا المتصفح في إطار سعي الشركة لإيجاد طرق جديدة لتحقيق عائدات من استثماراتها الضخمة في الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من قاعدة المستخدمين المتنامية لتطبيق تشات جي بي تي.

كما أعلنت الشركة أن متصفح أطلس سيقدّم أيضاً خدمة مدفوعة تُعرف بـ"وضع الوكيل"، يتيح للمتصفح إجراء عمليات البحث تلقائياً نيابةً عن مستخدمه.

وسيكون وضع "الوكيل الذكي" متاحاً فقط لمشتركي تشات جي بي تي من حاملي الاشتراكات المدفوعة، ويعتمد هذا الوضع على قدرات الذكاء الاصطناعي في تحسين تجربة التصفح من خلال التفاعل مع سياق المستخدم أثناء استخدام المتصفح، ما يجعله أسرع وأكثر فائدة.

وخلال فعالية"ديفداي" التي نظمتها الشركة في وقتٍ سابقٍ من هذا الشهر، كشف الرئيس التنفيذي سام ألتمان أن عدد المستخدمين النشطين أسبوعياً لتطبيق تشات جي بي تي بلغ 800 مليون مستخدمٍ، مقارنة بـ400 مليون فقط في فبراير الماضي، وفقاً لبيانات شركة الأبحاث ديماندسايج.

Getty Images كشفت أوبن أيه آي النقاب عن متصفح جديدة يعمل بدعم من تشات جي بي تي

وقال بات مورهد، الرئيس التنفيذي وكبير المحللين في شركة مور إنسايت آند ستراتيجي "أعتقد أن المستخدمين الأوائل سيجربون المتصفح الجديد من أوبن آي"، لكنه أعرب عن شكوكه في أن يشكل متصفح أطلس تحدياً حقيقياً لمتصفحي غوغل كروم وميكروسوفت إيدج.

كما أوضح أن "المستخدمين العاديين والمبتدئين والشركات سيكتفون بالانتظار حتى تضيف متصفحاتهم المفضلة هذه المزايا".

وأضاف مورهد أن متصفح ميكروسوفت إيدج يوفر بالفعل العديد من هذه القدرات في الوقت الحالي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تحدٍ تخوضه أوبن أيه آي ضد غوغل بعد عام من إعلان الأخيرة محتكراً غير قانوني في مجال البحث عبر الإنترنت.

وفي قرار صدر في الفترة الأخيرة بهدف معالجة هيمنة غوغل، لم تُجبر الشركة على فصل متصفح "كروم" عن باقي أعمالها، رغم طلب وزارة العدل الأمريكية ذلك.

في الوقت نفسه، يتزايد عدد مستخدمي الإنترنت الذين يلجؤون إلى نماذج اللغة الكبيرة مثل تشات جي بي تي للحصول على إجابات وتوصيات، بدلاً من استخدام محركات البحث التقليدية.

وأفادت شركة الأبحاث داتوس أنه حتى يوليو الماضي، بلغت نسبة عمليات البحث التي تمت عبر نماذج اللغة الكبيرة على متصفحات أجهزة الكمبيوتر المكتبية 5.99 في المئة، أي أكثر من ضعف النسبة المسجلة قبل عام.

من جانبها، تستثمر غوغل تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على نطاقٍ واسع، وتركّز منذ عام على تقديم إجابات مولدة بالذكاء الاصطناعي ضمن نتائج البحث الخاصة بها.