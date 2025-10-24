أعلن مكتب المدعي العام في باريس أن الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، تلقى تهديدات بالقتل من أحد السجناء في سجن "لاسانتي" في باريس، ما دفع إلى فتح تحقيق واستجواب ثلاثة سجناء، فضلا عن ضبط هاتفين أثناء تفتيش السجن.

ويقضي ساركوزي، الذي قاد فرنسا من 2007 إلى 2012، عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات بعد إدانته بالتآمر لجمع أموال من ليبيا لتمويل حملته الانتخابية.

