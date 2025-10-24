معلم الرياضيات الأردني أحمد خليل يكسر الصورة النمطية للمدرس مستخدما الذكاء الاصطناعي

قال معلم الرياضيات الأردني أحمد خليل لبي بي سي ترندينغ إنه يريد أن يقدم مادة الرياضيات بطريقة بسيطة غير تقليدية.

ويتابع خليل أكثر من مليوني شخص على منصات التواصل حيث ينشر فيديوهات لشرح مادة الرياضيات مستخدما مقاطع مولدة بالذكاء الاصطناعي لجذب انتباه الطلاب والطالبات وتشجيعهم على الدراسة.

